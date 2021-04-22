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    • Magazin
    • 22.04.2021 17:34
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    • 22.04.2021 17:55
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    Haftanın finalinden bir gün önce ? Sorusunun yanıtı merakla araştırılıyor. TV8’in büyük beden moda yarışmasında hafta içi her gün gündüz kuşağında yayınlanan ve heyecanla takip edilen ’da günün en yüksek ve en düşük puanlarını hangi yarışmacılar aldı? Bugünün konsepti “sosyal medyaları için sokakta fotoğraf çektirmeye gidiyorlar” oldu ve Beşiktaş’ta hazırlanan yarışmacılardan en iyi performansı kim sergiledi? ?

    takvim.com.tr
    Doya Doya Moda All Star günün birincisi belli oldu mu?

    Doya Doya Moda All Star günün birincisi belli oldu mu? 22 Nisan Doya Doya Moda All Star puanlaması nasıl şekillendi? Sorularının cevapları merakla araştırılır oldu. Yarın haftanın finali yaşanacak ve en yüksek puanı alan yarışmacı altın kolyenin de sahibi olacak. 42 beden ve üstü yarışmacıların stillerini sergilediği yarışmada haftanın finaline bir gün kala heyecan doruktaydı. İşte jüri koltuğunda Uğurkan Erez, Seray Sever, Gülşah Saraçoğlu ve Umut Eker'in oturduğu Doya Doya Moda All Star'da günün puanları…

    22 NİSAN PERŞEMBE DOYA DOYA MODA ALL STAR PUAN DURUMU

    Betül:20
    Özde:16
    Birben:16
    Emel:16
    Rümeysa:9
    Ferdanur:14
    Su:19

    DOYA DOYA MODA ALL STAR HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

    Toplam 117 puan ile haftanın birincisi olup altın kolyeyi kazanan isim Su Baher oldu.

    DOYA DOYA MODA ALL STAR KİM ELENDİ?

    Bu hafta eleme yapılmadı

        SERAY SEVER KİMDİR?

        Türk sunucu, oyuncu, şarkıcı ve yapımcı Seray Sever 27 Şubat 1973 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Lise öğrenimini Doğuş Koleji'nde tamamladı. Öğrenimi sırasında TÜBİTAK Matematik Ödüllerinde derece aldı. Başarılı bir öğrencilik dönemi geçiren Seray Sever, Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü mezunudur. Ekran projelerinde aptal sarışısın rollerini canlandıran Seray Sever, bir döneme damga vuran Dadı dizisinin kadrosunda yer almıştı.

        2006 yılının şubat ayında Seyhan Müzik etiketi ile 5 şarkılık Yeni Bir Karar adlı albümünü yayınladı. Bu albümde yer alan İçim Yanıyor ve Yeni Bir Karar adlı şarkıların video klipleri yayınlandı.

        2008 yılında dizi, TV programları, reklam ve sinema prodüksiyonları yapmakta olan şirket Zodyak Prodüksiyon'u kurdu. Tekin Acar Kozmetik ortaklığı ile dünyaca ünlü kozmetik üreticisi Kiehl's markasını Türkiye'ye getirdi.

        ERAY SÜNBÜL KİMDİR?

        Henüz 21 yaşındayken 1994 yılında ilk evliliğini Uğur Kozanoğlu ile yaptı. İlk evliliğinden yıllar sonra 2018 yılında bir kez daha nikah masasına oturan Seray Sever, Eray Sünbül ile evli. İkili 4 yıllık sevgilik süreci ardından evlilik kararı aldı. Aralarında 10 yaş fark olan Seray Sever ile eşi Manda Yuvası filmi setinde tanışmış ve Bodrum'da evlenmişti.
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        Haberler Magazin Doya Doya Moda All Star günün birincisi belli oldu mu? 22 Nisan Doya Doya Moda All Star puanlaması nasıl şekillendi?