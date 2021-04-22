Doya Doya Moda All Star günün birincisi belli oldu mu? 22 Nisan Doya Doya Moda All Star puanlaması nasıl şekillendi? Sorularının cevapları merakla araştırılır oldu. Yarın haftanın finali yaşanacak ve en yüksek puanı alan yarışmacı altın kolyenin de sahibi olacak. 42 beden ve üstü yarışmacıların stillerini sergilediği yarışmada haftanın finaline bir gün kala heyecan doruktaydı. İşte jüri koltuğunda Uğurkan Erez, Seray Sever, Gülşah Saraçoğlu ve Umut Eker'in oturduğu Doya Doya Moda All Star'da günün puanları…
22 NİSAN PERŞEMBE DOYA DOYA MODA ALL STAR PUAN DURUMU
Betül:20
Özde:16
Birben:16
Emel:16
Rümeysa:9
Ferdanur:14
Su:19
DOYA DOYA MODA ALL STAR HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Toplam 117 puan ile haftanın birincisi olup altın kolyeyi kazanan isim Su Baher oldu.
DOYA DOYA MODA ALL STAR KİM ELENDİ?
Bu hafta eleme yapılmadı