Heyecanın tavan yaptığı son bölümde Hızır'ın "Neredesin" diyerek aradığı Tipi "Araftayım Hızır araftayım. Macit'in tam karşısındayım, sohbet ediyoruz. Ama Macit gündüz söylediği şeyleri inkar ediyor. Buradan çıkamam Hızır, kapının önü it dolu. Dadaş ben sadece buraya girmeyi planladım, çıkmayı hiç düşünmedim. Macit 3 dakikadan fazla dayanamaz Hızır." deyip Gönül'e iftira atan Macit'i boğdu. Ardından silahlarını çekip Macit'in adamlarının üzerine yürüyen Tipi'nin akıbetinin ne olacağı ise Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz izleyicileri tarafından merak ediliyor. EDHO 192. bölüm fragmanıyla Tipi'nin ölüp ölmeyeceği netlik kazanacak.
ALPASLAN'IN SIRRI ORTAYA ÇIKIYOR
Amcası Hızır Çakırbeyli'yi korumak için iyileştiğini saklayan Alpaslan Çakırbeyli, İlhan'ı ortadan kaldırır. Bu olaydan sonra tüm şüpheleri üzerine çeken Alpaslan Çakırbeyli, amcasının tüm sıkıştırmalarına rağmen açık vermez.
HIZIR'IN DOSTLARI VE DÜŞMANLARI
Hızır Çakırbeyli, Yavuz Sincanlı'nın verdiği listenin peşinden iz sürmeye devam eder. Tek tek tüm isimlerin üzerine gitmeye kararlı olan Hızır Çakırbeyli'nin yanında ailesi ve dostları yer alır.
KİMSESİZ DOĞAN'IN PLANI NE?
Listede en dikkat çeken isimlerden olan Rıdvan'la mekanında yüz yüze gelen Hızır Çakırbeyli çıkış planı için de Kimsesiz Doğan'dan yardım ister. Hızır Çakırbeyli ve dostlarının koruyuculuğunu ise kanuni Asım üstlenir.