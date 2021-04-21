Heyecanın tavan yaptığı son bölümde Hızır'ın "Neredesin" diyerek aradığı Tipi "Araftayım Hızır araftayım. Macit'in tam karşısındayım, sohbet ediyoruz. Ama Macit gündüz söylediği şeyleri inkar ediyor. Buradan çıkamam Hızır, kapının önü it dolu. Dadaş ben sadece buraya girmeyi planladım, çıkmayı hiç düşünmedim. Macit 3 dakikadan fazla dayanamaz Hızır." deyip Gönül'e iftira atan Macit'i boğdu. Ardından silahlarını çekip Macit'in adamlarının üzerine yürüyen Tipi'nin akıbetinin ne olacağı ise Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz izleyicileri tarafından merak ediliyor. EDHO 192. bölüm fragmanıyla Tipi'nin ölüp ölmeyeceği netlik kazanacak.

ALPASLAN'IN SIRRI ORTAYA ÇIKIYOR

Amcası Hızır Çakırbeyli'yi korumak için iyileştiğini saklayan Alpaslan Çakırbeyli, İlhan'ı ortadan kaldırır. Bu olaydan sonra tüm şüpheleri üzerine çeken Alpaslan Çakırbeyli, amcasının tüm sıkıştırmalarına rağmen açık vermez.