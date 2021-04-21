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    • Magazin
    • 21.04.2021 10:19
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    • 21.04.2021 10:20
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    Tipi ben araftayım deyip resti çekti! : Hızır can dostu için tepelerine çökecek

    Rado isimli yeni düşmanın ortaya çıktığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde Hızır Çakırbeyli yeni hasımlarını tek tek tehdit ederek harekete geçti. Ancak Doğan Baba'nın mekanına Şahin Ağa ile görüşmeye gelen Tipi'ye Rıdvan'ın adreslerini veren Kubilay istemeden büyük bir savaşın fitilini ateşlemiş oldu. Tipi, Gönül'e iftira atan Macit'in adresine giderek onu orada etkisiz hale getirdi ve ardından boğdu. Macit'i boğduktan sonra aynada kendisiyle yüzleşen Tipi "Giderken yanında götürebildiğin adam götür dadaş!" diyerek silahını çekip düşmanlarının adamlarının üzerine yürüdü. İzleyiciler şimdi na odaklandı.

    takvim.com.tr
    EDHO 192. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    Heyecanın tavan yaptığı son bölümde Hızır'ın "Neredesin" diyerek aradığı Tipi "Araftayım Hızır araftayım. Macit'in tam karşısındayım, sohbet ediyoruz. Ama Macit gündüz söylediği şeyleri inkar ediyor. Buradan çıkamam Hızır, kapının önü it dolu. Dadaş ben sadece buraya girmeyi planladım, çıkmayı hiç düşünmedim. Macit 3 dakikadan fazla dayanamaz Hızır." deyip Gönül'e iftira atan Macit'i boğdu. Ardından silahlarını çekip Macit'in adamlarının üzerine yürüyen Tipi'nin akıbetinin ne olacağı ise Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz izleyicileri tarafından merak ediliyor. EDHO 192. bölüm fragmanıyla Tipi'nin ölüp ölmeyeceği netlik kazanacak.

    ALPASLAN'IN SIRRI ORTAYA ÇIKIYOR

    Amcası Hızır Çakırbeyli'yi korumak için iyileştiğini saklayan Alpaslan Çakırbeyli, İlhan'ı ortadan kaldırır. Bu olaydan sonra tüm şüpheleri üzerine çeken Alpaslan Çakırbeyli, amcasının tüm sıkıştırmalarına rağmen açık vermez.

    HIZIR'IN DOSTLARI VE DÜŞMANLARI

    Hızır Çakırbeyli, Yavuz Sincanlı'nın verdiği listenin peşinden iz sürmeye devam eder. Tek tek tüm isimlerin üzerine gitmeye kararlı olan Hızır Çakırbeyli'nin yanında ailesi ve dostları yer alır.

    KİMSESİZ DOĞAN'IN PLANI NE?

    Listede en dikkat çeken isimlerden olan Rıdvan'la mekanında yüz yüze gelen Hızır Çakırbeyli çıkış planı için de Kimsesiz Doğan'dan yardım ister. Hızır Çakırbeyli ve dostlarının koruyuculuğunu ise kanuni Asım üstlenir.

        ÖMÜR VE İLYAS...

        Abisinin verdiği savaşta en ön safta yer alan İlyas Çakırbeyli'yi ise eşi Ömür Çakırbeyli sıkıştırır.

        PINAR ANKARA'YA GİDECEK Mİ?

        İlyas'ın hayatından endişe eden Ömür Çakırbeyli'nin aldığı tavır yüzünden Pınar'a gün doğar.

        Hızır Çakırbeyli ve İlyas Çakırbeyli, mezbahadan kendilerini kurtaran keskin nişancının peşine düşer. Herkes Kimsesiz Doğan'ın bu işi organize ettiğini düşünürken Hızır Çakırbeyli yeğeni Alpaslan'dan şüphelenir.

            Gerçeklerin peşine düşen Hızır Çakırbeyli, işin aslını öğrenmek için Emin ve Pınar'ı sıkıştırmaya başlar.

            İlhan ve Ercan, Hızır Çakırbeyli'ye Yavuz ve Bahar üzerinden tuzak kurar. Yaklaşmakta olduğu tuzağı Bahar'ın verdiği ipucu ile anlayan Hızır Çakırbeyli, ekibiyle birlikte ava gideni avlamak için harekete geçer.
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            Haberler Magazin Tipi ben araftayım deyip resti çekti! EDHO 192. bölüm fragmanı: Hızır can dostu için tepelerine çökecek