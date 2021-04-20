TV8'in fenomen yarışmasında yine heyecan dolu bir ada konseyi gerçekleşiyor ve bir kişi hayallerine veda etmek zorunda kaldı. 20 Nisan 2021 adaya veda eden isim Reşat oldu. Bu noktada vatandaşlar Reşat Hacıahmetoğlu kimdir? Survivor Reşat kaç yaşında, nereli? Soruları araştırılmaya başlandı. İşte konuya dair merak edilenler!
SURVİVOR'DA BU HAFTA KİM ELENDİ?
Geçtiğimiz hafta adaya veda eden isim gönüllüler takımından Hanzede olmuştu. Bu hafta ise hem ünlüler hem de gönüllüler eleme adayı çıkardı. 20 Nisan'da Survivor'a veda eden isim Reşat oldu!
Survivor Reşat Hacıahmetoğlu kimdir?
1990 yılında Trabzon'un Of ilçesinde dünyaya gelen Sultan Reşat Hacıahmetoğlu, öğrenimini üniversite yıllarına kadar doğduğu ilçe olan Of'ta sürdürdü.
2014 yılında Ordu Üniversitesi'nden mezun olan Hacıahmetoğlu, lise yıllarında karate ve vücut geliştirme sporlarına başladı. Lise bitene kadar karate ile ilgilenen Hacıahmetoğlu, sonrasında vücut geliştirme ile ilgilenmeye devam etti.
2016 yılında sosyal medya macerası başlayan Sultan Reşat Hacıahmetoğlu, doğaya ve spora olan sevgisini, Karadeniz aile yapısını ve mizahı bir araya getirerek insanların ilgi odağı oldu.