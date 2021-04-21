HİÇBİR GEREKÇE GÖSTERİLMEDİ

Sabah'ın haberine göre, duruşma çıkışında gözyaşlarına boğulan Meral Kaplan " Çocuğum doğduğundan beri mahkemelerdeyim. Şiddet görsemde ispatlayamadım. Mahkeme bir anda 6 yaşındaki çocuğumu benden aldı. Bir de tazminat ödememe hükmettiler. Ben pes etmeyince çocuğumun velayeti alındı ama buna izin vermeyeceğim. Ruh sağlığım için rapor istediler her şey tamam bir sıkıntı yok. Mahkeme hiçbir gerekçe göstermedi." açıklamasında bulunarak karara itiraz edeceklerini söyledi.