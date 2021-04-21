Meral Kaplan 2018 yılında eşi Erhan Kanioğlu'na kendisini aldattığı gerekçesiyle boşanma davası açmıştı. Kaplan, boşanmak için Erhan Kiani'den 2 milyon lira tazminat ile çocuğunun velayetini istemişti. Buna karşılık iş insanı karşı boşanma davası açmış ve Meral Kaplan'dan 1 milyon lira manevi tazminat ve 50 bin lira maddi tazminat istemişti.
Oyuncu ve eski manken Meral Kaplan ve iş insanı Erhan Kanioğlu arasında yaklaşık olarak 4 yıldır devam eden davanın devamı bugün görüldü.
Çalkantılı süren boşanma davasında kızlarının velayeti anne Meral Kaplan'da bulunuyordu. Baba Erhan Kanioğlu velayeti almak için mahkemeye talepte bulunmuştu. Mahkeme, Erhan Kanioğlu'nun talebini değerlendirdi. Mahkeme, kızlarının velayetinin Kaplan'da kalmasının devamına Kanioğlu'nun talebinin reddedilmesine karar vermişti.
İddiaya göre Kaplan, geçen yıl 31 Ağustos tarihinde eşinin çalıştığı Beşiktaş'taki iş yerine gitmişti. Çift burada aralarındaki anlaşmazlıklardan dolayı tartışmaya başladı. Yaşanan tartışma esnasında Meral Kaplan, eşini "... onun bunun çocuğu, seni bitiririm" diye tehdit etmişti, ardından da saldırmıştı. Darp edilen Erhan Kanioğlu, polisi arayarak yardım istedi, sonra da boşanma aşamasında olduğu eşinden şikayetçi olmuştu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Adli Tıp'a sevk edilen Kanioğlu'nun tırnakla hafif şekilde yaralandığına dair rapor verilmişti. Bunun üzerine Kaplan hakkında hakaret, tehdit, eşi basit yaralama suçlarından dava açılmıştı.