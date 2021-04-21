? Seni Çok Bekledim bu akşam var mı 21 Nisan 2021? Başrollerinde İrem Helvacıoğlu ve Özcan Deniz'in yer aldığı Seni Çok Bekledim dizisi cuma akşamları Star Tv ekranlarında yer alıyordu. Yapılan son açıklamayla birlikte dizinin yayın gününde değişiklik yapıldığı duyuruldu. Peki, Seni Çok Bekledim yeni bölümü ne zaman, bugün mü yayınlanacak? Seni Çok Bekledim bu akşam var mı (21 Nisan)? İşte diziyle ilgili tüm merak edilenler!
SENİ ÇOK BEKLEDİM YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?
Kısa bir süre önce yayın hayatına başlayan Seni Çok Bekledim cuma günleri izleyicilerle buluşuyordu. Dizinin günü belli oldu. Seni Çok Bekledim çarşamba akşamları yayınlanacak. Bu akşam Seni Çok Bekledim yeni bölümü ile ekranlarda olacak.
SENİ ÇOK BEKLEDİM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Kadir, gemileri yakmış, Cemal'e karşı savaş baltalarını çıkarmıştır. Kardeşi Erol'la işbirliği yaparak şirketteki hisse dengesini lehine çevirme kararı alır. Ancak tam bu sırada öğrendikleri aklını fena halde karıştırır. Ayliz, yaşadığı şokun etkisindedir. Tesellisi, durumdan habersiz olsa bile, her zaman yanında olan Kadir'dir. İsmet, Cemal'in baskısıyla bildiklerini Kadir'le paylaşamaz. Yine de öğrendiği bilgi, başına bela olur. Karısı Songül'le birlikte kan donduran bir olayla yüzleşirler. Cemal, bir an önce hamlesini yapıp şirketi ele geçirmenin derdindedir. Kadir'i saf dışı bırakacak bir planın peşindeyken kendi öz oğlu Erol'a vereceği zarar aklının ucundan bile geçmez.