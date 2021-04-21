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    • Magazin
    • 21.04.2021 19:38
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    • 21.04.2021 19:38
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    Seni Çok Bekledim yeni bölüm ne zaman, bugün mü? 21 Nisan 2021?

    , ? Soruları arama motorlarında aratılmaya başlandı. Başrollerinde ve 'in yer aldığı Seni Çok Bekledim dizisi cuma akşamları Star Tv ekranlarında yer alıyordu. Yapılan son açıklamayla birlikte dizinin yayın gününde değişiklik yapıldığı duyuruldu. Peki, Seni Çok Bekledim yeni bölümü ne zaman, bugün mü yayınlanacak? (21 Nisan)? İşte diziyle ilgili tüm merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Seni Çok Bekledim yeni bölüm ne zaman, bugün mü?

    ? Seni Çok Bekledim bu akşam var mı 21 Nisan 2021? Başrollerinde İrem Helvacıoğlu ve Özcan Deniz'in yer aldığı Seni Çok Bekledim dizisi cuma akşamları Star Tv ekranlarında yer alıyordu. Yapılan son açıklamayla birlikte dizinin yayın gününde değişiklik yapıldığı duyuruldu. Peki, Seni Çok Bekledim yeni bölümü ne zaman, bugün mü yayınlanacak? Seni Çok Bekledim bu akşam var mı (21 Nisan)? İşte diziyle ilgili tüm merak edilenler!

    SENİ ÇOK BEKLEDİM YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

    Kısa bir süre önce yayın hayatına başlayan Seni Çok Bekledim cuma günleri izleyicilerle buluşuyordu. Dizinin günü belli oldu. Seni Çok Bekledim çarşamba akşamları yayınlanacak. Bu akşam Seni Çok Bekledim yeni bölümü ile ekranlarda olacak.

    SENİ ÇOK BEKLEDİM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

    Kadir, gemileri yakmış, Cemal'e karşı savaş baltalarını çıkarmıştır. Kardeşi Erol'la işbirliği yaparak şirketteki hisse dengesini lehine çevirme kararı alır. Ancak tam bu sırada öğrendikleri aklını fena halde karıştırır. Ayliz, yaşadığı şokun etkisindedir. Tesellisi, durumdan habersiz olsa bile, her zaman yanında olan Kadir'dir. İsmet, Cemal'in baskısıyla bildiklerini Kadir'le paylaşamaz. Yine de öğrendiği bilgi, başına bela olur. Karısı Songül'le birlikte kan donduran bir olayla yüzleşirler. Cemal, bir an önce hamlesini yapıp şirketi ele geçirmenin derdindedir. Kadir'i saf dışı bırakacak bir planın peşindeyken kendi öz oğlu Erol'a vereceği zarar aklının ucundan bile geçmez.

        SENİ ÇOK BEKLEDİM OYUNCULARI KİMLER?

        Özcan Deniz - Kadir Eren

        İrem Helvacıoğlu - Ayliz

        İlhan Şen - Erol

        Mustafa Uğurlu - Cemal

        Lila Gürmen - Mihre

        Caner Şahin - Selahattin

        Türkü Turan - Zahide

        Durul Bazan - İsmet

        Yıldız Kültür - Hidayet

        Ali İpin - Rıza

        Şehsuvar Aktaş - Osman Efe

        Selen Domaç - Songül

        Nihan Büyükağaç - Sibel

        Hakan Ummak - Zaza

        Sibel Şişman - Şebnem

        Gürkan Güzeyhuz - Serkan

        Damla Makar - Nezahat

        Ömer Gökay Şanlıer - Umut
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