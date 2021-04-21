? Seni Çok Bekledim bu akşam var mı 21 Nisan 2021? Başrollerinde İrem Helvacıoğlu ve Özcan Deniz'in yer aldığı Seni Çok Bekledim dizisi cuma akşamları Star Tv ekranlarında yer alıyordu. Yapılan son açıklamayla birlikte dizinin yayın gününde değişiklik yapıldığı duyuruldu. Peki, Seni Çok Bekledim yeni bölümü ne zaman, bugün mü yayınlanacak? Seni Çok Bekledim bu akşam var mı (21 Nisan)? İşte diziyle ilgili tüm merak edilenler!