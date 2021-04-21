Çarşamba günleri milyonları ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman dizisinde bu akşam büyük bir hesaplaşma yaşanıyor. Heyecan dolu dizide bu hafta; Nikola'nın Söğüt'e yapmayı planladığı baskını boşa çıkaran ve savaş meydanında Bizans ordusunun karşısına dikilen Osman Bey'in bu hamlesi, uç bölgesinde dengeleri bir kez daha değiştirir. Osman Bey, Nikola'ya karşı çıktığı savaş meydanından nasıl bir sonuçla dönecek? Osman Bey, Bizans-Moğol ittifakına karşı nasıl tedbir alacak? Yarhisar halkının Kayı Obası'na sığınması uç bölgesinde dengeleri nasıl değiştirecek? İşte Kuruluş Osman 55. bölüm canlı izleme seçeneği!

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