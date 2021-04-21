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    • Magazin
    • 21.04.2021 19:57
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    • 21.04.2021 19:57
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    . bölüm CANLI izle! dizisi son bölüm izle!

    . bölüm izle! ekranlarında her Çarşamba akşamı izleyicilerini ekran başına kiltleyen son bölüm izle! Heyecan dolu dizide bu hafta; Nikola'nın Söğüt'e yapmayı planladığı baskını boşa çıkaran ve savaş meydanında Bizans ordusunun karşısına dikilen 'in bu hamlesi, uç bölgesinde dengeleri bir kez daha değiştirir. Osman Bey, Nikola'ya karşı çıktığı savaş meydanından nasıl bir sonuçla dönecek? Osman Bey, Bizans-Moğol ittifakına karşı nasıl tedbir alacak? halkının 'na sığınması uç bölgesinde dengeleri nasıl değiştirecek? İşte Kuruluş Osman 55. bölüm canlı izleme seçeneği!

    takvim.com.tr
    Kuruluş Osman 55. bölüm canlı izle! Kuruluş Osman son bölüm izle!

    Çarşamba günleri milyonları ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman dizisinde bu akşam büyük bir hesaplaşma yaşanıyor. Heyecan dolu dizide bu hafta; Nikola'nın Söğüt'e yapmayı planladığı baskını boşa çıkaran ve savaş meydanında Bizans ordusunun karşısına dikilen Osman Bey'in bu hamlesi, uç bölgesinde dengeleri bir kez daha değiştirir. Osman Bey, Nikola'ya karşı çıktığı savaş meydanından nasıl bir sonuçla dönecek? Osman Bey, Bizans-Moğol ittifakına karşı nasıl tedbir alacak? Yarhisar halkının Kayı Obası'na sığınması uç bölgesinde dengeleri nasıl değiştirecek? İşte Kuruluş Osman 55. bölüm canlı izleme seçeneği!

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    KURULUŞ OSMAN DİZİSİNDE BU HAFTA NELER YAŞANACAK?

    OSMAN BEY'İN HAMLESİ DENGELERİ BOZDUYOR

    Nikola'nın Söğüt'e yapmayı planladığı baskını boşa çıkaran ve savaş meydanında Bizans ordusunun karşısına dikilen Osman Bey'in bu hamlesi, uç bölgesinde dengeleri bir kez daha değiştirir.

    YARHİSAR HALKI OSMAN BEY'E SIĞINIYOR

    Moğolların baskısı nedeniyle ağır vergiler koyan Yarhisar, Tekfuru'nun gaddarlığı, Yarhisar halkının Osman Bey'e sığınmasına neden olur. Togay'ın sığınmacıların geri gönderilmesini talebini reddeden Osman Bey, Bizans-Moğol ittifakının yeniden kurulmasına neden olur.

        MALHUN HATUN, OSMAN BEY'LE BİRLİKTE SAVAŞMAK İSTİYOR

        Osman Bey'e karşı kendi nökerlerinin yanında Bizans askerlerinin de emrine verilmesini sağlayan Togay, Kayı Obası'na karşı büyük bir harekat planlarken; bu savaşta Osman Bey'in yanında yer almak isteyen Malhun Hatun babası Umur Bey'le karşı karşıya gelir.

        CERKUTAY'IN AKIBETİ NE OLACAK?

        Osman Bey, Nikola'ya karşı çıktığı savaş meydanından nasıl bir sonuçla dönecek? Osman Bey, Bizans-Moğol ittifakına karşı nasıl tedbir alacak? Yarhisar halkının Kayı Obası'na sığınması uç bölgesinde dengeleri nasıl değiştirecek? Dündar Bey'in ölümü obada neleri değiştirecek? Osman Bey'e destek olmak isteyen Malhun Hatun, babası Umur Bey'i ikna edebilecek mi? Togay, Kayı Obası'na saldırmak için nasıl bir oyun kuracak? Nikola, Moğolları ittifaka nasıl ikna edecek? Söğüt harekatında kritik rol oynayan Cerkutay'ın akıbeti ne olacak?
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