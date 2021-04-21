Çarşamba günleri milyonları ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman dizisinde bu akşam büyük bir hesaplaşma yaşanıyor. Heyecan dolu dizide bu hafta; Nikola'nın Söğüt'e yapmayı planladığı baskını boşa çıkaran ve savaş meydanında Bizans ordusunun karşısına dikilen Osman Bey'in bu hamlesi, uç bölgesinde dengeleri bir kez daha değiştirir. Osman Bey, Nikola'ya karşı çıktığı savaş meydanından nasıl bir sonuçla dönecek? Osman Bey, Bizans-Moğol ittifakına karşı nasıl tedbir alacak? Yarhisar halkının Kayı Obası'na sığınması uç bölgesinde dengeleri nasıl değiştirecek? İşte Kuruluş Osman 55. bölüm canlı izleme seçeneği!
KURULUŞ OSMAN DİZİSİNDE BU HAFTA NELER YAŞANACAK?
OSMAN BEY'İN HAMLESİ DENGELERİ BOZDUYOR
Nikola'nın Söğüt'e yapmayı planladığı baskını boşa çıkaran ve savaş meydanında Bizans ordusunun karşısına dikilen Osman Bey'in bu hamlesi, uç bölgesinde dengeleri bir kez daha değiştirir.
YARHİSAR HALKI OSMAN BEY'E SIĞINIYOR
Moğolların baskısı nedeniyle ağır vergiler koyan Yarhisar, Tekfuru'nun gaddarlığı, Yarhisar halkının Osman Bey'e sığınmasına neden olur. Togay'ın sığınmacıların geri gönderilmesini talebini reddeden Osman Bey, Bizans-Moğol ittifakının yeniden kurulmasına neden olur.