Sadakatsiz bu akşam var mı, neden yok? 21 Nisan Kanal D yayın akışı akşam saatleriyle birlikte arama motorlarında sorgulanıyor. Çarşamba akşamlarının sevilen dizisi Sadakatsiz için seyircilerini üzecek bir haber geldi. Haberi alanlar harıl harıl sebebini araştırmaya başladı. Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen gibi ünlü isimlerin yer aldığı Sadakatsiz dizisinin bugün ekranlarda olmayacağı bilgisi paylaşıldı. Peki, Sadakatsiz bugün neden yok? Sadakatsiz 27. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte Sadakatsiz'deki son dakika gelişmelerinin detayları!
SADAKATSİZ BU AKŞAM VAR MI?
Dizinin yeni bölümü bu akşam ekranlara gelmeyecek. Yapım şirketinden yapılan açıklamaya göre; dizide pek çok oyuncunun sağlık problemleri nedeniyle Sadakatsiz yeni bölümlere ara verildiği açıklandı.
SADAKATSİZ NEDEN YOK?
Sadakatsiz dizisinin 27. bölümü bu hafta ekrana gelmeyecek. Sadakatsiz'in yapımcısı Medyapım'dan yapılan açıklamada ise yeni bölümün 28 Nisan'da ekrana geleceği duyurularak şu ifadeler kullanıldı:
"Daha önce paylaşmış olduğumuz sağlık problemleri sebebiyle bu hafta ne yazık ki Sadakatsiz yayında olamayacak. İzleyicilerimizin bu durumu anlayışla karşılayacağını ümit ediyoruz.