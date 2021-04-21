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    • Magazin
    • 21.04.2021 19:29
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    • 21.04.2021 19:29
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    Bugün var mı, neden yok? Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 21 Nisan

    bugün var mı, neden yok? Soruları gündemde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Çarşamba akşamlarının sevilen dizisi Sadakatsiz için seyircilerini üzecek bir haber geldi. Haberi alanlar harıl harıl sebebini araştırmaya başladı. Başrollerinde , , gibi ünlü isimlerin yer aldığı Sadakatsiz dizisinin bugün ekranlarda olmayacağı bilgisi paylaşıldı. Peki, Sadakatsiz bugün neden yok? Sadakatsiz 27. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte Sadakatsiz'deki son dakika gelişmelerinin detayları!

    takvim.com.tr
    Sadakatsiz bugün var mı, neden yok? Yeni bölüm tarihi...

    Sadakatsiz bu akşam var mı, neden yok? 21 Nisan Kanal D yayın akışı akşam saatleriyle birlikte arama motorlarında sorgulanıyor. Çarşamba akşamlarının sevilen dizisi Sadakatsiz için seyircilerini üzecek bir haber geldi. Haberi alanlar harıl harıl sebebini araştırmaya başladı. Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen gibi ünlü isimlerin yer aldığı Sadakatsiz dizisinin bugün ekranlarda olmayacağı bilgisi paylaşıldı. Peki, Sadakatsiz bugün neden yok? Sadakatsiz 27. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte Sadakatsiz'deki son dakika gelişmelerinin detayları!

    SADAKATSİZ BU AKŞAM VAR MI?

    Dizinin yeni bölümü bu akşam ekranlara gelmeyecek. Yapım şirketinden yapılan açıklamaya göre; dizide pek çok oyuncunun sağlık problemleri nedeniyle Sadakatsiz yeni bölümlere ara verildiği açıklandı.

    SADAKATSİZ NEDEN YOK?

    Sadakatsiz dizisinin 27. bölümü bu hafta ekrana gelmeyecek. Sadakatsiz'in yapımcısı Medyapım'dan yapılan açıklamada ise yeni bölümün 28 Nisan'da ekrana geleceği duyurularak şu ifadeler kullanıldı:

    "Daha önce paylaşmış olduğumuz sağlık problemleri sebebiyle bu hafta ne yazık ki Sadakatsiz yayında olamayacak. İzleyicilerimizin bu durumu anlayışla karşılayacağını ümit ediyoruz.

        Yapılan testlerde tüm set ekibimizin ve oyuncularımızın sonuçları negatif çıkmıştır. Değerli oyuncumuz Melis Sezen evde istirahat etmekte, kıymetli oyuncumuz Burak Sergen'in ise hastanede tedavisi devam etmektedir. 28 Nisan Çarşamba günü yeni bölümümüzde görüşmek üzere"

        21 NİSAN ÇARŞAMBA KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Sihirli Annem
        09:00 Neler Oluyor Hayatta? YENİ BÖLÜM
        11:00 Yaprak Dökümü TEKRAR
        13:15 Gelinim Mutfakta YENİ BÖLÜM
        16:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı YENİ BÖLÜM
        16:45 Aşk-ı Memnu TEKRAR
        18:45 Kanal D Ana Haber CANLI
        20:00 Sadakatsiz TEKRAR
        22:45 Camdaki Kız TEKRAR
        01:45 Çok Güzel Hareketler 2 TEKRAR
        02:30 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti CANLI
        04:45 Arda'nın Ramazan Mutfağı TEKRAR
        05:30 Güllerin Savaşı TEKRAR

        SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR!

        Derin çaresizlik içinde kurtarılmayı beklerken, Asya'nın sabrı da gücü de günden güne azalmaktadır. Yaşanan gelişmeler Asya'yı geçmişe götürse de, alacağı kararlarla herkes için en doğru olanı yapmayı kafasına koymuştur. Derin'i bulmak için iz sürmeye devam eden Volkan, önemli bir gerçekle yüz yüze gelir.

        Derin'in içinde bulunduğu çıkmaz henüz çözülmemişken yaşanan hangi şok gelişme, dengeleri bir kez daha alt üst edecektir?
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        Haberler Magazin Bugün Sadakatsiz var mı, neden yok? Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 21 Nisan Kanal D yayın akışı