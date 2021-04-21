Savcı Bey olarak bilinen ve Osman Bey'in ağabeyi olan Saru Batu Savcı Bey, Ertuğrul Gazi'nin de oğludur. Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey gibi Savcı Bey'de Osmanlı tarihinde önemli bir yere sahiptir. Savcı Bey öldü mü, öldürüldü mü? İşte Saru Batu savcı Bey hakkında detaylar...