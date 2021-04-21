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    • Magazin
    • 21.04.2021 23:52
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    • 21.04.2021 23:52
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    ne zaman ve nasıl öldü? mi öldürdü? 'nin oğlu Sarı Batu Savcı Bey kimdir?

    nasıl öldü? Sorusu arama motorlarında aratılmaya başlandı. Osmanlı Devleti'nin kurucusu 'nin ağabeyi olan 'in hayatı merak edilip sorgulanmaya başlandı. 'nin popüler dizisi ile birlikte Saru Batu Savcı Bey'in kim olduğu hakkında sorular artmaya başladı. Peki, 'nin oğlu Savcı Bey nasıl öldü? , Savcı Bey'i öldürdü mü, nasıl öldü? İşte tüm detaylar!

    takvim.com.tr
    Savcı Bey ne zaman ve nasıl öldü?

    Savcı Bey olarak bilinen ve Osman Bey'in ağabeyi olan Saru Batu Savcı Bey, Ertuğrul Gazi'nin de oğludur. Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey gibi Savcı Bey'de Osmanlı tarihinde önemli bir yere sahiptir. Savcı Bey öldü mü, öldürüldü mü? İşte Saru Batu savcı Bey hakkında detaylar...

    SARU BATU SAVCI BEY KİMDİR?

    Savcı Bey, 1249 yılında Domaniç Akmeşhed'de doğdu. Oğuzlar'ın Bozok kolunun Kayı Boyu'na mensup olup Ertuğrul Gazi'nin üç oğlundan ikincisidir. Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin ağabeyidir.

    İki oğlu bulunmaktadır Bayhoca ve Süleyman Bey'dir.

        SAVCI BEY NASIL ÖLDÜ?

        Kuruluş Osman dizisi sonrası Osmanlı'nın kurucusu Osman Bey ve ailesi araştırılıyor. Kardeşlerin ikincisi olan Saru Batu Savcı Bey, Domaniç savaşı (1287) esnasında ölmüştür. Mezarı ise, Ahi Dağı güney sırtında Kurșunlu'nun kuzeyinde bulunan İkizce Köyü yakınlarındadır.

        İt-Eşen Köyü yanında Ermeni-Pazarı - İnegöl anayolu üzerindedir.
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