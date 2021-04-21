ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın 56. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin fragmanı izleyicisinden tam not aldı.
İşte Kuruluş Osman'ın "Ya zafer, ya da ölüm..." başlığıyla yayınlanan yeni bölüm fragmanı...
KURULUŞ OSMAN 55. BÖLÜMDE YAŞANANLAR
Osman Bey, Moğol-Bizans ittifakına karşı ölüm kalım savaşına giriyor!
OSMAN BEY'İN HAMLESİ DENGELERİ BOZDUYOR
Nikola'nın Söğüt'e yapmayı planladığı baskını boşa çıkaran ve savaş meydanında Bizans ordusunun karşısına dikilen Osman Bey'in bu hamlesi, uç bölgesinde dengeleri bir kez daha değiştirir.