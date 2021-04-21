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    • Magazin
    • 22.04.2021 01:08
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    • 22.04.2021 01:14
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    Kanlı hamle geldi alayının celladı olacak! 56. bölüm fragmanı: Bu kez kantarın topuzunu kaçıracak!

    ekranlarında yayınlanan 55. bölümüyle yine izleyicisini ekranları başına kilitledi. Dizinin sevenleri heyecan dolu 55. böllümün ardından 56. bölüm fragmanını araştırmaya başladı. Peki, dizisinin 56. yeni bölümünde neler yaşanacak? İşte dizinin "Ya zafer, ya da ölüm..." başlığıyla yayınlanan yeni bölüm fragmanı...

    Kanlı hamle geldi alayının celladı olacak!

    ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın 56. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin fragmanı izleyicisinden tam not aldı.

    İşte Kuruluş Osman'ın "Ya zafer, ya da ölüm..." başlığıyla yayınlanan yeni bölüm fragmanı...



    KURULUŞ OSMAN 55. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

    Osman Bey, Moğol-Bizans ittifakına karşı ölüm kalım savaşına giriyor!




    OSMAN BEY'İN HAMLESİ DENGELERİ BOZDUYOR
    Nikola'nın Söğüt'e yapmayı planladığı baskını boşa çıkaran ve savaş meydanında Bizans ordusunun karşısına dikilen Osman Bey'in bu hamlesi, uç bölgesinde dengeleri bir kez daha değiştirir.



        YARHİSAR HALKI OSMAN BEY'E SIĞINIYOR
        Moğolların baskısı nedeniyle ağır vergiler koyan Yarhisar, Tekfuru'nun gaddarlığı, Yarhisar halkının Osman Bey'e sığınmasına neden olur. Togay'ın sığınmacıların geri gönderilmesini talebini reddeden Osman Bey, Bizans-Moğol ittifakının yeniden kurulmasına neden olur.



        MALHUN HATUN, OSMAN BEY'LE BİRLİKTE SAVAŞMAK İSTİYOR
        Osman Bey'e karşı kendi nökerlerinin yanında Bizans askerlerinin de emrine verilmesini sağlayan Togay, Kayı Obası'na karşı büyük bir harekat planlarken; bu savaşta Osman Bey'in yanında yer almak isteyen Malhun Hatun babası Umur Bey'le karşı karşıya gelir.



        CERKUTAY'IN AKIBETİ NE OLACAK?
        Osman Bey, Nikola'ya karşı çıktığı savaş meydanından nasıl bir sonuçla dönecek? Osman Bey, Bizans-Moğol ittifakına karşı nasıl tedbir alacak? Yarhisar halkının Kayı Obası'na sığınması uç bölgesinde dengeleri nasıl değiştirecek?




            Dündar Bey'in ölümü obada neleri değiştirecek? Osman Bey'e destek olmak isteyen Malhun Hatun, babası Umur Bey'i ikna edebilecek mi? Togay, Kayı Obası'na saldırmak

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