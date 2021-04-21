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    • Magazin
    • 21.04.2021 14:36
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    • 21.04.2021 14:36
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    ? dizi severler tarafından araştırılıyor. Çarşamba akşamları yayınlanan Sadakatsiz dizisinin yeni bölümünün olup olmayacağı sorgulanıyor. Dizinin bu akşamki yayın akışında yer almadığı gözüküyor. Peki ?

    takvim.com.tr
    Sadakatsiz bu akşam var mı? 21 Nisan Kanal D yayın akışı Sadakatsiz neden yok?

    Sadakatsiz bu akşam var mı? 21 Nisan Kanal D yayın akışı arama motorlarında sorgulanıyor. Çarşamba akşamı izleyicisiyle buluşan Sadakatsiz dizisinin yeni bölümü merakla beklenirken dizinin yayın akışında yer almaması kafaları karıştırdı. Bu nedenle Sadakatsiz neden yok sorusuna yanıt aranıyor.

    SADAKATSİZ BU AKŞAM VAR MI?

    Dizinin yeni bölümü bu akşam ekranlara gelmeyecek. Yapım şirketinden yapılan açıklamaya göre; dizide pek çok oyuncunun sağlık problemleri nedeniyle Sadakatsiz yeni bölümlere ara verildiği açıklandı.

    SADAKATSİZ NEDEN YOK?

    Sadakatsiz dizisinin 27. bölümü bu hafta ekrana gelmeyecek. Sadakatsiz'in yapımcısı Medyapım'dan yapılan açıklamada ise yeni bölümün 28 Nisan'da ekrana geleceği duyurularak şu ifadeler kullanıldı:

    "Daha önce paylaşmış olduğumuz sağlık problemleri sebebiyle bu hafta ne yazık ki Sadakatsiz yayında olamayacak. İzleyicilerimizin bu durumu anlayışla karşılayacağını ümit ediyoruz.

    Yapılan testlerde tüm set ekibimizin ve oyuncularımızın sonuçları negatif çıkmıştır. Değerli oyuncumuz Melis Sezen evde istirahat etmekte, kıymetli oyuncumuz Burak Sergen'in ise hastanede tedavisi devam etmektedir. 28 Nisan Çarşamba günü yeni bölümümüzde görüşmek üzere"

        SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR!

        Derin çaresizlik içinde kurtarılmayı beklerken, Asya'nın sabrı da gücü de günden güne azalmaktadır. Yaşanan gelişmeler Asya'yı geçmişe götürse de, alacağı kararlarla herkes için en doğru olanı yapmayı kafasına koymuştur. Derin'i bulmak için iz sürmeye devam eden Volkan, önemli bir gerçekle yüz yüze gelir.

        Derin'in içinde bulunduğu çıkmaz henüz çözülmemişken yaşanan hangi şok gelişme, dengeleri bir kez daha alt üst edecektir?
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