Gelinim Mutfakta bugün çeyreği kim aldı? 21 Nisan Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl şekillendi? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden çok fazla sorgulanıyor. Özellikle bugün programı izlemeyi kaçıranlar günün en yüksek ve en düşük puanlarını alan yarışmacıları merak ediyor. Seda Sayan ve kayınvalideler hangi yemeği kimin yaptığını bilmeden tadım yaptı ve puanlarını verdi. Gelinim Mutfakta'da bugünün puan durumunu haberimizin içeriğinden öğrenebilirsiniz.
21 NİSAN ÇARŞAMBA GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU?
Günün birincisi henüz belli olmadı, açıklandığında haberimizde yer alacak.
Dudu:
Seda:
Ayten:
Esra:
GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? (16 NİSAN)
Bu hafta Ece elendi
GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU? (16 NİSAN)
Haftanın birincisi Seda oldu ve 10 bin TL değerindeki 5 altın bileziği koluna taktı.
GELİNİM MUTFAKTA FORMATI NEDİR?
Yeni sezonda sunucu değişikliği ile birlikte format değişikliğine de giden Gelinim Mutfakta yarışmasında bundan sonra yarışmanın sunucusu Seda Sayan da yemekleri tadacak ve puan verecek. Tarafsız bir gözle sadece yemeklerin tadına göre puan veren Sayan'ın puanları aslında yarışmacıların akıbeti için de büyük önem taşıyacak.