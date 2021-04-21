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    • Magazin
    • 21.04.2021 14:58
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    • 21.04.2021 14:59
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    Hafta ortasında ? Sorusunun yanıtı merak ediliyor ve sıklıkla araştırılıyor. Seda Sayan’ın sunduğu fenomen yemek yarışması hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanıyor. Haftanın finaline az bir zaman kala heyecanın dorukta olduğu yarışmada günün puanlaması belli oldu mu? ? Haftanın finalinde haftanın en yüksek puanını alan 5 altın bileziği kaparken en düşük puanını alan ise elenecek. İşte ’da bugünün puan durumu…

    takvim.com.tr
    Gelinim Mutfakta bugün çeyreği kim aldı?

    Gelinim Mutfakta bugün çeyreği kim aldı? 21 Nisan Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl şekillendi? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden çok fazla sorgulanıyor. Özellikle bugün programı izlemeyi kaçıranlar günün en yüksek ve en düşük puanlarını alan yarışmacıları merak ediyor. Seda Sayan ve kayınvalideler hangi yemeği kimin yaptığını bilmeden tadım yaptı ve puanlarını verdi. Gelinim Mutfakta'da bugünün puan durumunu haberimizin içeriğinden öğrenebilirsiniz.

    21 NİSAN ÇARŞAMBA GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU?

    Günün birincisi henüz belli olmadı, açıklandığında haberimizde yer alacak.

    Dudu:

    Seda:

    Ayten:

    Esra:

    GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? (16 NİSAN)

    Bu hafta Ece elendi

    GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU? (16 NİSAN)

    Haftanın birincisi Seda oldu ve 10 bin TL değerindeki 5 altın bileziği koluna taktı.

    GELİNİM MUTFAKTA FORMATI NEDİR?

    Yeni sezonda sunucu değişikliği ile birlikte format değişikliğine de giden Gelinim Mutfakta yarışmasında bundan sonra yarışmanın sunucusu Seda Sayan da yemekleri tadacak ve puan verecek. Tarafsız bir gözle sadece yemeklerin tadına göre puan veren Sayan'ın puanları aslında yarışmacıların akıbeti için de büyük önem taşıyacak.

        GELİNİM MUTFAKTA ESRA KİMDİR?

        4 yıllık evli, 26 yaşındaki Esra Birinci iki çocuk annesidir. Hangi okul olduğu bilinmemekle birlikte ekonomi mezunudur. Aslen Trabzonlu olan gelin Esra Birinci yarışmaya Samsun'dan katılmıştır. Eşi Fatih Birinci ile 2016 yılından beri evlidirler.

        GELİNİM MUTFAKTA SEDA KİMDİR?

        Birbirinden iddialı yarışmacıların kıyasıya yarıştığı Gelinim Mutfakta'nın yeni gelini olarak bugünden itibaren altın için mutfağının başına geçecek Seda Yılmaz 1 yıllık evli. 2 aylık kızı var. Çanakkale Gelibolu'dan geliyor. Kalıcı olduğunu ve Aysun ile kapışmak istediğini söyledi. Ayten'in elenmesi gerektiğini ifade etti.
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