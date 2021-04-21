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    • Magazin
    • 21.04.2021 16:59
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    • 21.04.2021 16:59
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    ’dan itiraflar peş peşe geldi! Yaşadığı zor günleri ilk kez anlattı: “Kimse bilmiyor ölümden döndüm”

    Ünlü şarkıcı , katıldığı bir YouTube programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Müzik kariyerinin ilk yıllarını ve sonrasında yaşadığı zor günleri anlatan şarkıcı, midesindeki yaralar yüzünden ölümden döndüğünü söyledi. 2010 yılından sonra sağlık sorunları yaşayan Hatemo, hastalık sürecini ilk kez anlattı.

    Rober Hatemo’dan itiraflar peş peşe geldi!

    Ünlü şarkıcı Rober Hatemo, bir YouTube programına konuk oldu. Çarpıcı açıklamalarda bulunan ünlü şarkıcı, şunları söyledi: "Dedemin çok özel bir yeri var hayatımda… Dedemle arkadaştık, çocukken de beni gezdirirdi büyüdüğümde de gezdirdi. Başka türlü bir baba modeli oldu bana müzikle ilgili çok doldurdu beni. Ölmesine yakın hastalandığı dönemde ben çok büyük bir aşk yaşıyordum, çok gençtim çok pişmanım…

    'DEDEME SONSUZ VAKİT AYIRDIM'
    Gençlik de başka bir ateş, insan her zaman doğruları yapamayabiliyor. 'Daha çok vakit ayırmalıydım' diye düşünüyorum şimdi ama yapamadım o zaman… Tabii ki dedeme sonsuz vakit ayırdım, güzel şeyler yaptık beraber ama ölümünde istediğim kadar yanında olamadım.

    Dedemle Taksim-Beyoğlu'nda üç katlı Rum evlerinde büyüdüm. En alt katta mutfak vardı orada dedemin müzik aletleri vardı. Ne iş gelirse ona gidiyorduk, televizyonlarda da çıktı o dönem…

        Orkestra şefliği yaptı. Dedem çok beğenirdi benim şarkı söylememi 'benim diyen solist senin gibi mikrofon tutamaz' derdi. Kendisi enteresan bir adamdı üç dil biliyordu. Çalmadığı enstrüman yoktu.

        'KUYUMCULUK DA YAPTIM'
        Bir gün ben de dedemle Aksaray'da bir otele gittim şarkı söyledim. Oranın yetkilisi aradı 'müşteriler seni istiyor, çok beğendiler' dedi. Babam da istemiyor, onun mesleğini yapmamı istiyordu. Kuyumcuydu kendisi, onu da yaptım tabii... Ama ben babamı dinlemedim dedemle kaçıp gittim şarkı söylemeye. Müzikle, sosyal hayatla alakalı bir şeyler öğreten kişi dedem oldu"

        HASTALIK SÜRECİNİ ANLATTI
        2010 sonrası sağlık sorunları yaşayan şarkıcı, hastalık sürecini şöyle anlattı: "Senden Çok Var projesinden sonra çok güzel yükseldim. 2010 ile 2015 arası bir düşüş dönemi, hastalıklar yaşadım. Ölümden döndüm. Herkesin hayatında oluyor böyle şeyler.

            2015'ten sonra tekrar toparlamaya başladım 'Papucumun Dünyası' albümünden sonra her şey iyi gidiyordu araya korona girdi. İki sene kadar rahatsızlık yaşadım. Ülser gibi bir şeydi ama bayağı büyük yaralar vardı. Doktor 'üzüntüden uzak duracaksın' dedi. Bir süre diyetim vardı, psikolojik tedavi gördüm.

            2010 yılında spora başladım. Spor salonuna ortak oldum. Her ortaklıkta olduğu gibi bir arkadaş kazığı yedim. O beni çok üzmüştü"
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            Haberler Magazin Rober Hatemo’dan itiraflar peş peşe geldi! Yaşadığı zor günleri ilk kez anlattı: “Kimse bilmiyor ölümden döndüm”