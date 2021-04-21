Ünlü şarkıcı Rober Hatemo, bir YouTube programına konuk oldu. Çarpıcı açıklamalarda bulunan ünlü şarkıcı, şunları söyledi: "Dedemin çok özel bir yeri var hayatımda… Dedemle arkadaştık, çocukken de beni gezdirirdi büyüdüğümde de gezdirdi. Başka türlü bir baba modeli oldu bana müzikle ilgili çok doldurdu beni. Ölmesine yakın hastalandığı dönemde ben çok büyük bir aşk yaşıyordum, çok gençtim çok pişmanım…
'DEDEME SONSUZ VAKİT AYIRDIM'
Gençlik de başka bir ateş, insan her zaman doğruları yapamayabiliyor. 'Daha çok vakit ayırmalıydım' diye düşünüyorum şimdi ama yapamadım o zaman… Tabii ki dedeme sonsuz vakit ayırdım, güzel şeyler yaptık beraber ama ölümünde istediğim kadar yanında olamadım.
Dedemle Taksim-Beyoğlu'nda üç katlı Rum evlerinde büyüdüm. En alt katta mutfak vardı orada dedemin müzik aletleri vardı. Ne iş gelirse ona gidiyorduk, televizyonlarda da çıktı o dönem…