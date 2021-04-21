Çarşamba günlerine damgasını vurmaya devam eden Kuruluş Osman'da bu akşam ortalık karışacak ve Cerkutay'a ne olacağı merak edilecek. Bizans kuvvetleriyle karşı karşıya gelen Kayı kuvvetleri büyük bir mücadele verecek. Cerkutay'ı vurulduğu sırada Savcı Bey'in "Cerkutay... Cerkutay" şeklinde haykırışları yürekleri dağlayacak. Peki, Kuruluş Osman Cerkutay öldü mü? Cerkutay'ı canlandıran Çağrı Şensoy kimdir, diziden ayrıldı mı? İşte detaylar...

KURULUŞ OSMAN CERKUTAY ÖLDÜ MÜ?

Kuruluş Osman dizisinde Cerkutay'ın akıbeti bu akşam yayınlanacak 55. bölümde netlik kazanacak. Çağrı Şensoy'un diziden ayrılıp ayrılmayacağı da böylece belli olacak.

İşte merak edilenler;