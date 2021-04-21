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    • Magazin
    • 21.04.2021 15:34
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    • 21.04.2021 15:34
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    Kuruluş Osman ? Cerkutay'ı canlandıran kimdir, diziden ayrıldı mı?

    Kuruluş Osman dizisinin en sevilen karakterlerinden birisi olan Cerkutay'ın yeni bölümde vurulup yere düştüğü görülüyor. Başta Moğol ordusunun bir askeri olan, ancak daha sonra Osman Bey ve Kayı alplerinin takdirinin kazanarak herkes tarafından sevilen Cerkutay karakteri dizinin sevilen isimleri arasında yer alıyor. Peki, Kuruluş Osman ? Cerkutay'ı canlandıran kimdir, diziden ayrıldı mı? İşte merak edilenler...

    Kuruluş Osman Cerkutay öldü mü?

    Çarşamba günlerine damgasını vurmaya devam eden Kuruluş Osman'da bu akşam ortalık karışacak ve Cerkutay'a ne olacağı merak edilecek. Bizans kuvvetleriyle karşı karşıya gelen Kayı kuvvetleri büyük bir mücadele verecek. Cerkutay'ı vurulduğu sırada Savcı Bey'in "Cerkutay... Cerkutay" şeklinde haykırışları yürekleri dağlayacak. Peki, Kuruluş Osman Cerkutay öldü mü? Cerkutay'ı canlandıran Çağrı Şensoy kimdir, diziden ayrıldı mı? İşte detaylar...

    KURULUŞ OSMAN CERKUTAY ÖLDÜ MÜ?

    Kuruluş Osman dizisinde Cerkutay'ın akıbeti bu akşam yayınlanacak 55. bölümde netlik kazanacak. Çağrı Şensoy'un diziden ayrılıp ayrılmayacağı da böylece belli olacak.

    İşte merak edilenler;

    CERKUTAY'IN AKIBETİ NE OLACAK?

    Osman Bey, Nikola'ya karşı çıktığı savaş meydanından nasıl bir sonuçla dönecek? Osman Bey, Bizans-Moğol ittifakına karşı nasıl tedbir alacak? Yarhisar halkının Kayı Obası'na sığınması uç bölgesinde dengeleri nasıl değiştirecek? Dündar Bey'in ölümü obada neleri değiştirecek? Osman Bey'e destek olmak isteyen Malhun Hatun, babası Umur Bey'i ikna edebilecek mi? Togay, Kayı Obası'na saldırmak için nasıl bir oyun kuracak? Nikola, Moğolları ittifaka nasıl ikna edecek? Söğüt harekatında kritik rol oynayan Cerkutay'ın akıbeti ne olacak?

    CERKUTAY KİMDİR? TARİHTE VAR MI?

    Kuruluş Osman dizisinde Çağrı Şensoy'un canlandırdığı Cerkutay'ın tarihte yer alıp almadığına dair bir bilgi bulunmuyor.

    İşte Cerkutay'ı canlandıran Çağrı Şensoy'un hayatına dair bilgiler;

        ÇAĞRI ŞENSOY KİMDİR?

        17 Nisan 1986 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İlk, orta ve lise hayatı boyunca İstanbul'da yetişmiştir. Ardından yine İstanbul'dan ayrılmayıp İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümünden mezun olan başarılı oyuncu, İngilizce ve Almanca konuşma konusunda oldukça iyi.

        Daha önce pek çok oyunda rol alan oyuncu, ilk dizisi olan Ölüm Çiçekleri adlı televizyon dizisinde adından söz ettirmeyi başarmıştır. Daha önce Kavak Yelleri, Mazi Kalbimde Yaradır, Çakıl Taşları, Muhteşem Yüzyıl Kösem gibi oldukça bilindik dizilerde de rol almıştır.

        OSMAN BEY'İN HAMLESİ DENGELERİ BOZDUYOR

        Nikola'nın Söğüt'e yapmayı planladığı baskını boşa çıkaran ve savaş meydanında Bizans ordusunun karşısına dikilen Osman Bey'in bu hamlesi, uç bölgesinde dengeleri bir kez daha değiştirir.

            YARHİSAR HALKI OSMAN BEY'E SIĞINIYOR

            Moğolların baskısı nedeniyle ağır vergiler koyan Yarhisar, Tekfuru'nun gaddarlığı, Yarhisar halkının Osman Bey'e sığınmasına neden olur. Togay'ın sığınmacıların geri gönderilmesini talebini reddeden Osman Bey, Bizans-Moğol ittifakının yeniden kurulmasına neden olur.

            MALHUN HATUN, OSMAN BEY'LE BİRLİKTE SAVAŞMAK İSTİYOR

            Osman Bey'e karşı kendi nökerlerinin yanında Bizans askerlerinin de emrine verilmesini sağlayan Togay, Kayı Obası'na karşı büyük bir harekat planlarken; bu savaşta Osman Bey'in yanında yer almak isteyen Malhun Hatun babası Umur Bey'le karşı karşıya gelir.
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            Haberler Magazin Kuruluş Osman Cerkutay öldü mü? Cerkutay'ı canlandıran Çağrı Şensoy kimdir, diziden ayrıldı mı?