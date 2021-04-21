Çarşamba günlerine damgasını vurmaya devam eden Kuruluş Osman'da bu akşam ortalık karışacak ve Cerkutay'a ne olacağı merak edilecek. Bizans kuvvetleriyle karşı karşıya gelen Kayı kuvvetleri büyük bir mücadele verecek. Cerkutay'ı vurulduğu sırada Savcı Bey'in "Cerkutay... Cerkutay" şeklinde haykırışları yürekleri dağlayacak. Peki, Kuruluş Osman Cerkutay öldü mü? Cerkutay'ı canlandıran Çağrı Şensoy kimdir, diziden ayrıldı mı? İşte detaylar...
KURULUŞ OSMAN CERKUTAY ÖLDÜ MÜ?
Kuruluş Osman dizisinde Cerkutay'ın akıbeti bu akşam yayınlanacak 55. bölümde netlik kazanacak. Çağrı Şensoy'un diziden ayrılıp ayrılmayacağı da böylece belli olacak.
İşte merak edilenler;
CERKUTAY'IN AKIBETİ NE OLACAK?
Osman Bey, Nikola'ya karşı çıktığı savaş meydanından nasıl bir sonuçla dönecek? Osman Bey, Bizans-Moğol ittifakına karşı nasıl tedbir alacak? Yarhisar halkının Kayı Obası'na sığınması uç bölgesinde dengeleri nasıl değiştirecek? Dündar Bey'in ölümü obada neleri değiştirecek? Osman Bey'e destek olmak isteyen Malhun Hatun, babası Umur Bey'i ikna edebilecek mi? Togay, Kayı Obası'na saldırmak için nasıl bir oyun kuracak? Nikola, Moğolları ittifaka nasıl ikna edecek? Söğüt harekatında kritik rol oynayan Cerkutay'ın akıbeti ne olacak?
CERKUTAY KİMDİR? TARİHTE VAR MI?
Kuruluş Osman dizisinde Çağrı Şensoy'un canlandırdığı Cerkutay'ın tarihte yer alıp almadığına dair bir bilgi bulunmuyor.
İşte Cerkutay'ı canlandıran Çağrı Şensoy'un hayatına dair bilgiler;