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    • Magazin
    • 21.04.2021 17:05
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    • 21.04.2021 17:23
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    Doya Doya Moda All Star birincisi hangi yarışmacı oldu? ?

    Gündemde birçok kişi Doya Doya Moda All Star birincisi hangi yarışmacı oldu? Sorusunun yanıtını merakla araştırır oldu. TV8’in fenomen yarışması hafta içi her gün gündüz kuşağında ekrana gelmeye devam ediyor. 42 beden ve üstü yarışmacıların stillerini sergilediği yarışmada hafta ortasında puanlar nasıl şekillendi? ? Günün puanlamasının haftanın finalini yakından etkilediği Doya Doya Moda All Star’da neler yaşandı?

    takvim.com.tr
    Doya Doya Moda All Star birincisi hangi yarışmacı oldu?

    Doya Doya Moda All Star birincisi hangi yarışmacı oldu? 21 Nisan Doya Doya Moda All Star puan durumu açıklandı mı? Sorularının yanıtı özellikle izlemeyi kaçıranlar tarafından sıklıkla sorgulanıyor. Büyük beden yarışmacıların stillerini sergilediği yarışmada hafta ortasında yine hem rekabet dolu hem de eğlenceli anlar yaşandı. Jüri koltuğunda Uğurkan Erez, Seray Sever, Gülşah Saraçoğlu ve Umut Eker'in oturduğu Doya Doya Moda All Star'da bugünün en yüksek puanını kim aldı?

    21 NİSAN ÇARŞAMBA DOYA DOYA MODA ALL STAR PUAN DURUMU

    Betül:20
    Özde:15
    Birben:10
    Emel:12
    Rümeysa:16
    Ferdanur:12
    Su:20

    DOYA DOYA MODA ALL STAR HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

    Toplam 117 puan ile haftanın birincisi olup altın kolyeyi kazanan isim Su Baher oldu.

    DOYA DOYA MODA ALL STAR KİM ELENDİ?

    Bu hafta eleme yapılmadı

        RÜMEYSA BUYURAN KİMDİR?

        Doya Doya Moda Rümeysa Buyuran 22 yaşında, Aslen Rizeli ve 1.68 boyunda 95 kilo ve 46 beden.
        46 beden giyen Rümeysa Buyuran, bedeniyle son derece barışık. 'Bulunduğum yerde dikkat çekmeyi severim, çünkü kendime ve tarzıma güveniyorum' sözleriyle dikkat çeken Doya Doya Moda'nın yeni sezon yarışmacısı Rümeysa Buyuran, oldukça iddialı konuştu.

        FERDANUR BAŞARAN KİMDİR?

        Eğitimini İstanbul Arel Üniversitesi'nde yapan, 23 yaşında olan ve büyük beden mankenlik yapan Ferdanur Başaran, 94 kilo ve 46 beden giymekte. İddialı çıkışları ve sert sözleriyle bilinen Ferdanur Başaran, daha önce Doya Doya Moda yarışmacılardan Su Baher ile yaşadığı tartışmayla dikkatleri üzerine çekmişti.
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