Doya Doya Moda All Star birincisi hangi yarışmacı oldu? 21 Nisan Doya Doya Moda All Star puan durumu açıklandı mı? Sorularının yanıtı özellikle izlemeyi kaçıranlar tarafından sıklıkla sorgulanıyor. Büyük beden yarışmacıların stillerini sergilediği yarışmada hafta ortasında yine hem rekabet dolu hem de eğlenceli anlar yaşandı. Jüri koltuğunda Uğurkan Erez, Seray Sever, Gülşah Saraçoğlu ve Umut Eker'in oturduğu Doya Doya Moda All Star'da bugünün en yüksek puanını kim aldı?