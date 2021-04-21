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    • 21.04.2021 17:51
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    • 21.04.2021 17:51
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    . sezon ne zaman başlayacak 2021? 5.sezon yayın tarihi ne zaman? Oyuncular değişti mi?

    . sezon ne zaman yayınlanacak? Sorusu gündemde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Büyük bir izleyici kitlesine sahip olan dizisinin ilk 4 sezonu ilgiyle takip edilmişti. Dizi severler tarafından yeni bölümün ne zaman yayınlanacağı merak edilip araştırılıyor. Yeni sezon için heyecanlı bekleyiş sürerken ileri sürülen bir iddia sevenlerini büyük bir hayal kırıklığına uğrattı. Peki, ile final mi yapacak? La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak, ne zaman çıkacak 2021? İşte konu hakkında tüm detaylar!

    takvim.com.tr
    La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak 2021?

    Gündemde La Casa De Papel 5. sezon ne zaman yayınlanacak? Sorusunun yanıtı merak edilerek sıklıkla araştırılır oldu. Tüm dünyada büyük izleyici kitlesine sahip olan dizinin ilk dört sezonu ilgiyle izlenmişti şimdi ise gözler yeni bölümlere çevrilmişken bir iddia da sevenlerini oldukça üzdü. Peki Netflix La Casa De Papel 5. sezon ile final mi yapacak? Yeni sezonu merakla ve heyecanla beklenen La Casa De Papel sevenleriyle son kez mi buluşacak? İşte fenomen dizi hakkında tüm bilgiler…

    LA CASA DE PAPEL 5. SEZON NE ZAMAN?

    Profesör rolünde izlediğimiz ve çok beğenilen Mario Urbaneja'nın başrolünde olduğu La Casa De Papel'in yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş La Casa De Papel hayranları tarafından merak edilmeye devam ediyor. Dizinin 5. sezonu ile final yapacağı öğrenildi.

    Yeni sezonun başlangıç tarihi ile ilgili henüz dizi yapımcılarından ve Netflix'ten resmi bir açıklama gelmedi. Resmi bir açıklama gelene kadar 2021'de 5. sezon geleceğine dair umutlar devam ediyor olacak.

    LA CASA DE PAPEL FİNAL SEZONUNDA NELER OLACAK?

    Netflix Türkiye'nin 20 Eylül 2020'de Twitter hesabı üzerinden paylaştığı post ile yeni sezon için alarm vermişti. Soygun planlarının kilit adamı Mario Urbaneja fotoğrafını paylaşarak mizah yapan Netflix Türkiye, LCDP hayranlarını "Profesör 5.Sezondan bildiriyor" başlıklı fotoğraf ile 2020'den 2021'ye yeni sezonun sinyalini vererek heyecanlandırdı.

    La Casa De Papel'in yeni sezonundan itibaren Miguel Angel Silvestre ve Patrick Criado'nun diziye dahil olacağı bildirildi. Ancak oyuncuların hangi karakteri canlandıracağı henüz bilinmiyor.

        LA CASA DE PAPEL 4. SEZONDA NELER YAŞANDI?

        1. bölüm özeti: Öfke ve üzüntü, ekip içindeki gerilimi yükseltir. Yas tutmakta olan Profesör, cüretkâr ve tehlikeli bir kaçma girişiminde bulunur.

        2. bölüm özeti: Palermo, yaptıklarıyla grubu şaşırtır. Sierra, sorguladığı kişiyi bir anlaşma yapmaya zorlar. Profesör, abisinin düğününü anımsar.

        La Casa De Papel çılgınlarına müjde... La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? Netflix La Casa De Papel yeni bölüm fragmanı...

        3. bölüm özeti: Profesör'ün köstebeği, mesajını çadırdaki kişiye iletmeye çalışır. Denver'ın Monica ile Rio'nun dostluğu konusunda duyduğu kıskançlık daha da artar.

        4. bölüm özeti: Geçmişte Berlin, Gandia'nın operasyonun başına bela olacağını tahmin eder. Sierra'nın Lizbon'u sorgulaması kişisel bir açıklamaya yol açar.

        La Casa De Papel çılgınlarına müjde... La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? Netflix La Casa De Papel yeni bölüm fragmanı...

        5. bölüm özeti: Denver gerçek kimliğini gizleyen birinden yardım ister. Çevrelerindeki tehlike yoğunlaşırken Nairobi ekibini motive etmeye çalışır.

        6. bölüm özeti: Nairobi'nin rehin alınmasının ardından Gandia ekiple pazarlık yapar. Profesör, ekibini kurtarmak için çaresizce yeni bir plan arayışına girer.

        LA CASA DE PAPEL OYUNCULARI

        Profesör, Álvaro Morte

        Soygunun kurucusu ve ekibin başı konumundadır. İzledikçe profesörün dahi olduğunu, her detayı en ince ayrıntısına kadar planladığını göreceksiniz. Zamanla profesörün aşık yönüde ortaya çıkacaktır.

        Berlin, Pedro Alonso

        Takımın içinde lider olmak isteyen sivri karakterdir. İzledikçe belkide sinir olacağınız belkide çok seveceğiniz bir karakterdir. Sert gibi görünsede duygusal tarafını ilerleyen sezonlarda anlayacaksınız.

        Tokio, Úrsula Corberó

        Ekibin en dikkat çeken ismi. Cesareti, lider duruşu ve arkadaşları ile ilişkisi dikkat çekmektedir. Güzelliği, stili ile hayranlarına örnek olmakta.

        Denver, Jaime Lorente

        Ekibin en neşeli isimlerinden birisi. Romantik, aşık ve oldukça kavgacı bir karakterdir.

        Raquel Murillo, Itziar Ituño

        Suçluları yakalamak için çabalasada işin gerçek yüzü fikirlerini değiştirecektir. Karakter güçlü kadın karakterlerin iş yaşamındaki noktalara değinirken yer yer kendimizi görebileceğimiz bir karakter.

        Nairobi, Alba Flores

        Ekipte yer alan iki kadından biridir. Ekibe alınmadan önce uyuşturucu satıcılığı yapan Alba, güçlü görünmeye çalışıyor fakat, yaşadığı zorluklar duygusallığını ortaya çıkarmaktadır. Eğlenceli, hüzünlü ve bazende abla gibi oluşu ile dengesiz karakter profili çizmektedir.

        Rio, Miguel Herrán

        Grubun en genç üyesi Rio, yaşından dolayı belkide oldukça asi ve korkusuz. Aşkı için göze alamayacağı hiçbirşey yok. Tecrübesiz hareketlerden dolayı gruptakileri sinir etse de, sempatisiyle hepsinin gönlünü almayı başarıyor.

        Mónica Gaztambide, Esther Acebo

        Rehine olarak başta yer alan karakter, cesareti ile beraber ekibe dahil olmuştur.

        LA CASA DE PAPEL KONUSU NEDİR?

        Kendisine profesör diyen soygunun mimarı, Kraliyet Darphanesi'ni soymak için plan yapmış. Bu büyük soygun için zeki, cesur ve çevik suç ortaklarına ihtiyacı vardır. Tarihin en büyük soygun planı için gerekli bu kişiler Tokio, Berlin, Nairobi, Rio, Denver, Monica ve Raquel gibi ülke isimleri alarak kuruluyor. Film güçlü kadın karakteri Tokyo üzerinden anlatılmaktadır. Dostluğun, cesaretin, aşkın ve özgürlüğün sınandığı bu dizi önümüzdeki yılın başında 5. sezonunun yayımlanması beklenmektedir.
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        Haberler Magazin La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak 2021? La Casa De Papel 5.sezon yayın tarihi ne zaman? Oyuncular değişti mi?