Gündemde La Casa De Papel 5. sezon ne zaman yayınlanacak? Sorusunun yanıtı merak edilerek sıklıkla araştırılır oldu. Tüm dünyada büyük izleyici kitlesine sahip olan dizinin ilk dört sezonu ilgiyle izlenmişti şimdi ise gözler yeni bölümlere çevrilmişken bir iddia da sevenlerini oldukça üzdü. Peki Netflix La Casa De Papel 5. sezon ile final mi yapacak? Yeni sezonu merakla ve heyecanla beklenen La Casa De Papel sevenleriyle son kez mi buluşacak? İşte fenomen dizi hakkında tüm bilgiler…
LA CASA DE PAPEL 5. SEZON NE ZAMAN?
Profesör rolünde izlediğimiz ve çok beğenilen Mario Urbaneja'nın başrolünde olduğu La Casa De Papel'in yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş La Casa De Papel hayranları tarafından merak edilmeye devam ediyor. Dizinin 5. sezonu ile final yapacağı öğrenildi.
Yeni sezonun başlangıç tarihi ile ilgili henüz dizi yapımcılarından ve Netflix'ten resmi bir açıklama gelmedi. Resmi bir açıklama gelene kadar 2021'de 5. sezon geleceğine dair umutlar devam ediyor olacak.
LA CASA DE PAPEL FİNAL SEZONUNDA NELER OLACAK?
Netflix Türkiye'nin 20 Eylül 2020'de Twitter hesabı üzerinden paylaştığı post ile yeni sezon için alarm vermişti. Soygun planlarının kilit adamı Mario Urbaneja fotoğrafını paylaşarak mizah yapan Netflix Türkiye, LCDP hayranlarını "Profesör 5.Sezondan bildiriyor" başlıklı fotoğraf ile 2020'den 2021'ye yeni sezonun sinyalini vererek heyecanlandırdı.
La Casa De Papel'in yeni sezonundan itibaren Miguel Angel Silvestre ve Patrick Criado'nun diziye dahil olacağı bildirildi. Ancak oyuncuların hangi karakteri canlandıracağı henüz bilinmiyor.