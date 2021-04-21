LA CASA DE PAPEL 5. SEZON NE ZAMAN?

Profesör rolünde izlediğimiz ve çok beğenilen Mario Urbaneja'nın başrolünde olduğu La Casa De Papel'in yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş La Casa De Papel hayranları tarafından merak edilmeye devam ediyor. Dizinin 5. sezonu ile final yapacağı öğrenildi.

Yeni sezonun başlangıç tarihi ile ilgili henüz dizi yapımcılarından ve Netflix'ten resmi bir açıklama gelmedi. Resmi bir açıklama gelene kadar 2021'de 5. sezon geleceğine dair umutlar devam ediyor olacak.