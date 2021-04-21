Hakan Altun kimdir, kaç yaşında? Hakan Altun yaşı magazin dünyasının merak konusu oldu. Ünlü şarkıcı, sırtındaki ağrı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. 48 yaşındaki Altun'un, "Sırtım ağrıyor, doktora gitmek istiyorum" dediği öğrenildi. Altun, 2007'de beyin ameliyatını yapan doktoru tarafından kontrole alındı. Peki Hakan Altun kimdir, kaç yaşında?
HAKAN ALTUN'A NE OLDU? HAKAN ALTUN'UN SAĞLIK DURUMU NASIL?
Ünlü şarkıcı Hakan Altun, bir televizyon programının çekimleri sırasında kuliste arkadaşlarına "Sırtım ağrıyor, doktora gitmek istiyorum" dedi. Arkadaşları Altun'u hastaneye götürdü. Altun, 2007'de beyin ameliyatını yapan doktoru tarafından kontrole alındı. Ünlü şarkıcı, 2008 yılında beyin tümörü ameliyatı geçirmişti.
YOĞUN BAKIMDA TUTULACAK
Ünlü şarkıcı Hakan Altun, televizyon programının çekimleri öncesi rahatsızlanarak, ekip arkadaşları tarafından hastaneye götürüldü. Bilinci açık olan Hakan Altun'un tedbir amaçlı 5 gün yoğun bakımda tutulacağı öğrenildi. Altun'un 2007'de beyin ameliyatını gerçekleştiren doktorunun kontrolünde olduğu ifade edildi.