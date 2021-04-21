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    • Magazin
    • 22.04.2021 01:45
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    • 22.04.2021 01:45
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    kimdir, kaç yaşında? Hakan Altun'un hastalığı ne? Neden yoğun bakıma kaldırıldı?

    Magazin dünyasına bomba gibi düşen, kimdir? Son saatlerde merak edilmeye başlandı. Hakan Altun'un sağlık durumu rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmasının ardından yenidem gündeme geldi. 2007'de beyin ameliyatı olan ünlü şarkıcı Hakan Altun'un program çekimi öncesinde hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Altun’un kuliste “Sırtım ağrıyor, doktora gitmek istiyorum” dediği ilk gelen bilgiler arasında yer aldı. Peki, kaç yaşında? , sağlık durumu nasıl?

    takvim.com.tr
    Hakan Altun kimdir, kaç yaşında? Hastalığı ne?

    Hakan Altun kimdir, kaç yaşında? Hakan Altun yaşı magazin dünyasının merak konusu oldu. Ünlü şarkıcı, sırtındaki ağrı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. 48 yaşındaki Altun'un, "Sırtım ağrıyor, doktora gitmek istiyorum" dediği öğrenildi. Altun, 2007'de beyin ameliyatını yapan doktoru tarafından kontrole alındı. Peki Hakan Altun kimdir, kaç yaşında?

    HAKAN ALTUN'A NE OLDU? HAKAN ALTUN'UN SAĞLIK DURUMU NASIL?

    Ünlü şarkıcı Hakan Altun, bir televizyon programının çekimleri sırasında kuliste arkadaşlarına "Sırtım ağrıyor, doktora gitmek istiyorum" dedi. Arkadaşları Altun'u hastaneye götürdü. Altun, 2007'de beyin ameliyatını yapan doktoru tarafından kontrole alındı. Ünlü şarkıcı, 2008 yılında beyin tümörü ameliyatı geçirmişti.

    YOĞUN BAKIMDA TUTULACAK

    Ünlü şarkıcı Hakan Altun, televizyon programının çekimleri öncesi rahatsızlanarak, ekip arkadaşları tarafından hastaneye götürüldü. Bilinci açık olan Hakan Altun'un tedbir amaçlı 5 gün yoğun bakımda tutulacağı öğrenildi. Altun'un 2007'de beyin ameliyatını gerçekleştiren doktorunun kontrolünde olduğu ifade edildi.

        HAKAN ALTUN KİMDİR?

        Hakan Altun, 13 Ağustos 1972 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı'nda eğitim gördü.

        1998 Aralık ayında "Hakan" adlı ilk albümünü çıkaran Altun, ilk albümünün çıkış parçası olan "Hani Bekleyecektin" ile üne kavuşmuştur. 2000 Eylül ayında "Ağlamak Yok Yüreğim" adlı ikinci albümünü çıkardı. Bu albümde yer alan "Her Sevda Bir Ölümmüş" adlı şarkısına Şebnem Schaefer ile çektiği video klibi ile ses getirmiştir.

        17 Mart 2002'de "Nefesimsin" adlı üçüncü albümünü çıkardı. Albümün çıkış parçası "Teklif Ediyorum"dur. Altun bu şarkısı da büyük beğeni toplamıştı. 22 Ekim 2003 tarihinde "Yaralı Bir Aşkın Öyküsü" adlı dördüncü albümünü çıkardı. Albümün çıkış parçası "Bir Telefon"dur. Altun'un bu şarkısı da müzik listelerinin zirvesinde kendine yer buldu.

        Altun ardından sırasıyla, 2005'te "Hediye", 2006'da "Küstüm Aşklara" ve 2007'de "Aklın Bende Kalmasın" adlı yedinci albümünü çıkardı. 6 Nisan 2015 tarihinde ise, 13 şarkıdan oluşan "Aşk Lütfen Gel" albümüyle müzikseverlerle buluştu.

        Altun, zamanla sahnelerin aranılan isimlerinden biri oldu.
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        Haberler Magazin Hakan Altun kimdir, kaç yaşında? Hakan Altun'un hastalığı ne? Neden yoğun bakıma kaldırıldı?