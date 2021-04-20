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    • 21.04.2021 00:29
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    kim elendi, kim gitti? Adada şaşırtan veda! iletişim oyununu kim kazandı? SMS birincisi...

    Gündemde pek çok kişi kim elendi? Sorusunun yanıtını merak ediyor ve araştırıyor. TV8’in fenomen yarışmasında yine heyecan dolu bir ada konseyi gerçekleşiyor ve bir kişi hayallerine veda etmek zorunda kalacak. Peki SMS birincisi kim oldu, ? Diğer yandan oynanan iletişim ödülü için ve takımları kıyasıya mücadele etti. Peki iletişim oyununu hangi takım kazandı? İşte konuya ilişkin bilgiler!

    takvim.com.tr
    Survivor kim elendi, kim gitti? SMS birincisi kim oldu 20 Nisan 2021?

    Survivor kim elendi? 20 Nisan Survivor iletişim oyununu hangi takım kazandı? SMS birincisi kim oldu? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Yine heyecan dolu bir mücadele sergilenen Survivor'da çok önemli olan iletişim oyunu için mücadele verildi. Diğer yandan heyecan dolu ada konseyi toplandı ve Acun Ilıcalı elenen ismi açıklıyor. İşte Survivor'a bu hafta veda eden kişi…

    SURVİVOR İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ HANGİ TAKIM KAZANDI?

    Haftanın heyecanla beklenen iletişim ödülü yarışması gerçekleşti. Kıran kırana geçen mücadelenin kazananı merakla araştırılıyor. Oyunu kazananların ünlüler takımı olması durumunda ödül; seçilen bir arkadaşla WhatsApp üzerinden sesli konuşma yapabilecek. Gönüllüler kazandığında ise; bir arkadaş ya da aile üyesi olmak üzere 2 kişi ile WhatsApp mesajlaşması gerçekleştirecekler. Kazanan takıma aynı zamanda Görevimiz Tehlike filmi izleme fırsatı veriliyor. Nefeslerin tutulduğu oyunun kazananı ise İsmail Balaban'ın atışı ile ünlüler takımı oldu.

    SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

    Geçtiğimiz hafta adaya veda eden isim gönüllüler takımından Hanzede olmuştu. Bu hafta ise hem ünlüler hem de gönüllüler eleme adayı çıkardı. 20 Nisan'da Survivor'a veda eden isim Reşat oldu!

        20 NİSAN SURVİVOR ELEME ADAYLARI

        Survivor dokunulmazlık oyunlarının ilkini kaybeden gönüllüler, ilk eleme adayı olarak Dora'yı çıkarmıştı. İkinci oyunu ise ünlüler takımı kaybetti ve eleme potasına bir isim gönderdi. En çok oyu alan İlayda ikinci eleme adayı oldu.

        SURVİVOR SULTAN REŞAT HACIAHMETOĞLU KİMDİR?

        Sultan Reşat Hacıahmetoğlu, 1990 yılında Trabzon'un Of ilçesinde doğdu. Öğrenimini üniversite yıllarına kadar doğduğu ilçe olan Of'ta sürdürdü. 2014 yılında Ordu Üniversitesi'nden mezun olan Hacıahmetoğlu, lise yıllarında karate ve vücut geliştirme sporlarına başladı. Lise bitene kadar karate ile ilgilenen Hacıahmetoğlu, sonrasında vücut geliştirme ile ilgilenmeye devam etti.

        2016 yılında sosyal medya macerası başlayan Sultan Reşat Hacıahmetoğlu, doğaya ve spora olan sevgisini, Karadeniz aile yapısını ve mizahı bir araya getirerek insanların ilgi odağı oldu. Uzun süre özel bir şirkette çalışan Hacıahmetoğlu, Trabzon'da yaşamını sürdürmektedir.
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        Haberler Magazin Survivor kim elendi, kim gitti? Adada şaşırtan veda! 20 Nisan Survivor iletişim oyununu kim kazandı? SMS birincisi...