20 NİSAN SURVİVOR ELEME ADAYLARI

Survivor dokunulmazlık oyunlarının ilkini kaybeden gönüllüler, ilk eleme adayı olarak Dora'yı çıkarmıştı. İkinci oyunu ise ünlüler takımı kaybetti ve eleme potasına bir isim gönderdi. En çok oyu alan İlayda ikinci eleme adayı oldu.

SURVİVOR SULTAN REŞAT HACIAHMETOĞLU KİMDİR?

Sultan Reşat Hacıahmetoğlu, 1990 yılında Trabzon'un Of ilçesinde doğdu. Öğrenimini üniversite yıllarına kadar doğduğu ilçe olan Of'ta sürdürdü. 2014 yılında Ordu Üniversitesi'nden mezun olan Hacıahmetoğlu, lise yıllarında karate ve vücut geliştirme sporlarına başladı. Lise bitene kadar karate ile ilgilenen Hacıahmetoğlu, sonrasında vücut geliştirme ile ilgilenmeye devam etti.

2016 yılında sosyal medya macerası başlayan Sultan Reşat Hacıahmetoğlu, doğaya ve spora olan sevgisini, Karadeniz aile yapısını ve mizahı bir araya getirerek insanların ilgi odağı oldu. Uzun süre özel bir şirkette çalışan Hacıahmetoğlu, Trabzon'da yaşamını sürdürmektedir.