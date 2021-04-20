Survivor kim elendi? 20 Nisan Survivor iletişim oyununu hangi takım kazandı? SMS birincisi kim oldu? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Yine heyecan dolu bir mücadele sergilenen Survivor'da çok önemli olan iletişim oyunu için mücadele verildi. Diğer yandan heyecan dolu ada konseyi toplandı ve Acun Ilıcalı elenen ismi açıklıyor. İşte Survivor'a bu hafta veda eden kişi…
SURVİVOR İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ HANGİ TAKIM KAZANDI?
Haftanın heyecanla beklenen iletişim ödülü yarışması gerçekleşti. Kıran kırana geçen mücadelenin kazananı merakla araştırılıyor. Oyunu kazananların ünlüler takımı olması durumunda ödül; seçilen bir arkadaşla WhatsApp üzerinden sesli konuşma yapabilecek. Gönüllüler kazandığında ise; bir arkadaş ya da aile üyesi olmak üzere 2 kişi ile WhatsApp mesajlaşması gerçekleştirecekler. Kazanan takıma aynı zamanda Görevimiz Tehlike filmi izleme fırsatı veriliyor. Nefeslerin tutulduğu oyunun kazananı ise İsmail Balaban'ın atışı ile ünlüler takımı oldu.
SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?
Geçtiğimiz hafta adaya veda eden isim gönüllüler takımından Hanzede olmuştu. Bu hafta ise hem ünlüler hem de gönüllüler eleme adayı çıkardı. 20 Nisan'da Survivor'a veda eden isim Reşat oldu!