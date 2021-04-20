Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filminin bu serisinde kadroya Şener Şen ve Semra Hoca adıyla Semra Özdamar katılır. Yeşilçam'ın en sevilen ve en fazla izlenen komedi filmi Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı televizyon ekranlarında seyirci karşısında yer alıyor. Bu noktada izleyiciler film hakkında bilgileri araştırıyor. hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filminin bu serisinde kadroya Şener Şen ve Semra Hoca adıyla Semra Özdamar katılır. Peki, Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı ne zaman, nerede çekildi? Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı oyuncuları ve konusu nedir? İşte merak edilenler!
HABABAM SINIFI SINIFTA KALDI KONUSU
Sahte diplomalarla Mahmut Hoca'yı kandıran "Hababam Sınıfı" yine sınıfta kalmış ve Özel Çamlıca Lisesi'ne geri dönmüştür. Ama sınıfın okula yeni atanan beden eğitimi hocası Badi Ekrem ile başı derttedir. Sürekli sınıfa egzersiz yaptıran ve koşturan hoca sınıfa çok nadir top oynatmaktadır. Okula edebiyat öğretmeninin okuldan ayrılması üzerine Semra adında genç bir edebiyat öğretmeni gelmiştir. Bu sırada iyileşen Mahmut Hoca okula geri dönmüştür, müdür muavinliği görevini bırakmak ister ama okul müdürünün ısrarı üzerine şartlı olmak üzere tekrar görevini üstlenir. Mahmut Hoca sınıfı Semra Hoca'ya iyi davranması konusunda uyarır, fakat sınıf Mahmut Hoca'yı dinlemez.
Daha ilk uyarıda öğretmenler odasında oturan Semra Hoca'yı temizlik kolu olarak odadan çıkartan sınıfın öğrencileri öğretmenler odasında sigara içer. Mahmut Hoca öğrencileri yakalar ve ilk hataları olduğu için uyarır. Şaban'ın, Semra Hoca'ya âşık olduğunu öğrenen Ferit ve Necmi kendi elleriyle Semra Hoca'dan diyerek Şaban'a aşk mektubu yazarlar ve Şaban bu mektupları okuyunca çok mutlu olur ve o da Semra Hoca'ya aşk mektupları yazmaya başlar ve mektupları posta kutusunun içine atar Şaban'ın cevaplarını okuyan Ferit ve Necmi daha da çok mektup yazmaya başlarlar. İşler bu noktadan sonra içinden çıkılmaz bir hal alır.