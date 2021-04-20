Sultan Melikşah'ın "Kan dökmeye mecbur etme beni" sözleri üzerine "Dökülecek kanın haddi hesabı olması. Bir düzenbazın kanı için hanedan kanı akıttın Sultan Melikşah. Bu hesap burada kapanmayacak." cevabını aldığı Uyanış Büyük Selçuklu 29. bölüm fragmanı yayınlandı. Pek çok olayın peş peşe yaşandığı fragmanda Nizâmülmülk'ün sırtından hançerlenerek "Beni bırakın Sultan'ım. Sencer ile Tapar'ın imdadına yetişin."dediği görülüyor. İşte Uyanış Büyük Selçuklu 29. bölüm fragmanında yaşanacak gelişmeler...
UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümü 26 Nisan Pazartesi akşamı saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında olacak.
UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜM ÖZET
Hasan Sabbah ve Batıniler, Başulu'yu tuzağa düşürüp onu kaçırmışlar, öte yandan büyük bir kumpas kurup Şelemzar'ı ele geçirmeyi başarmışlardı. Diğer taraftan Sencer, Başulu'nun kaçırıldığını ve Livya'nın yaralanmasına sebep olan kişinin Efruz olduğunu ve Efruz'un Sabbah'a çalışan kıdemli bir Batıni olduğunu öğrenmişti.
Başulu'yu Batınilerin kaçırdığını anlayan Sencer, Efruz'u yakalamak için Şelemzar Darüşşifası'na doğru yola koyulmuştu. Başulu'nun Sabbah'ın elinde olduğunu öğrendiklerinde Şelemzar'ı alamayacaklarını anlayıp Sabbah'ın Başulu'yu serbest bırakmak için istediği Nizar'ın Hilati'ni getirmeyi kabul etmek zorunda kalmışlar ve Melikşah'ın huzuruna çıkıp bir bahaneyle Nizar'ın Hilati'ni istemişlerdi.