Öte yandan sırrın açılması çok hızlı bir şekilde tüm Selçuklu hanedanına yayılacaktır. Selçuklu Hanedanı üyeleri Başulu'nun yaşadığı ve Sencer'in gizli bir veliaht olarak ortaya çıkmasını nasıl karşılayacaktır?

Sırrı Melikşah'tan daha önce öğrenen ve sırrın açılmaması için Başulu'nun kurtarılmasına mani olmak isteyen ve başarılı olamayan Terken'in Başulu'ya karşı düşmanca tavrı eyleme dönüşecek midir?