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    • Magazin
    • 20.04.2021 10:57
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    • 20.04.2021 10:57
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    Şu düzenbaz için hanedan kanı akıttın sen! : İmdadına yetişemeden hançerleniyor!

    İzleyicilerini her pazartesi TRT 1 ekranlarında ağırlayan dizisinin yeni bölümü dün yayınlanmadı. Dizinin yapımcısı Emre Konuk sosyal medya hesabından "Kıymetli ekibimizin sağlığını dikkatle muhafaza edebilmek için değerli izleyicilerimizden bir hafta müsaade istiyoruz. #UyanışBüyükSelçuklu" ifadelerini kullandı. Bu hafta yeni bölümün yayınlanmaması izleyicileri üzerken heyecan dolu sahnelerin yer aldığı dün TRT 1 ekranlarında yayınlandı. Fragmanda Nizâmülmülk'ün esir düştüğü ve Sultan Melikşah'ın onu kurtarmak üzere harekete geçtiği görülüyor.

    Uyanış Büyük Selçuklu 29. bölüm fragmanı yayınlandı!

    Sultan Melikşah'ın "Kan dökmeye mecbur etme beni" sözleri üzerine "Dökülecek kanın haddi hesabı olması. Bir düzenbazın kanı için hanedan kanı akıttın Sultan Melikşah. Bu hesap burada kapanmayacak." cevabını aldığı Uyanış Büyük Selçuklu 29. bölüm fragmanı yayınlandı. Pek çok olayın peş peşe yaşandığı fragmanda Nizâmülmülk'ün sırtından hançerlenerek "Beni bırakın Sultan'ım. Sencer ile Tapar'ın imdadına yetişin."dediği görülüyor. İşte Uyanış Büyük Selçuklu 29. bölüm fragmanında yaşanacak gelişmeler...

    UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

    Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümü 26 Nisan Pazartesi akşamı saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında olacak.

    UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜM ÖZET

    Hasan Sabbah ve Batıniler, Başulu'yu tuzağa düşürüp onu kaçırmışlar, öte yandan büyük bir kumpas kurup Şelemzar'ı ele geçirmeyi başarmışlardı. Diğer taraftan Sencer, Başulu'nun kaçırıldığını ve Livya'nın yaralanmasına sebep olan kişinin Efruz olduğunu ve Efruz'un Sabbah'a çalışan kıdemli bir Batıni olduğunu öğrenmişti.

    Başulu'yu Batınilerin kaçırdığını anlayan Sencer, Efruz'u yakalamak için Şelemzar Darüşşifası'na doğru yola koyulmuştu. Başulu'nun Sabbah'ın elinde olduğunu öğrendiklerinde Şelemzar'ı alamayacaklarını anlayıp Sabbah'ın Başulu'yu serbest bırakmak için istediği Nizar'ın Hilati'ni getirmeyi kabul etmek zorunda kalmışlar ve Melikşah'ın huzuruna çıkıp bir bahaneyle Nizar'ın Hilati'ni istemişlerdi.

        Melikşah, kısa bir süre sonra Sencerlerin gizli yürüttükleri bu harekâtı öğrenmiş ve Nizar'ın Hilati'ni vererek; Sencerlerden gizli olarak Sabbah'a bir tuzak kurmuş ve sırrın aşikâr olma vetiresini bu şekilde başlatmıştı.

        Melikşah'ın kurduğu tuzağın neticesinde Sabbah hem hilatten hem de Başulu'dan olmuştu. Çünkü Melikşah, Başulu'yu Şelemzar'dan kaçırtmayı başarmıştı. Sencer, Nizamülmülk, Tapar ve Melikşah saraya dönmüşlerdi.

        Başulu, Melikşah'ın karşısına gelmişti. Başulu mecbur kalıp yüzündeki peçeyi indirince uzun yıllar sonra ilk kez Başulu ve Melikşah, birbirlerinin yüzünü görmüşler ve sır açılmıştı! Yıllar önce bu sırrı tertipleyen ve Melikşah'ın tahta çıkmasını sağlayan Nizamülmülk, sultana yalan söylediği için nasıl bir hükümle karşılaşacaktır?

            Melikşah, yanına kadar yükselip yine de kendisinden saklanan Sencer'i ve Melikşah'ın kendisini öldü bilmesine tahammül edip saklanmayı sürdüren Başulu'yu affedecek midir?

            Öte yandan sırrın açılması çok hızlı bir şekilde tüm Selçuklu hanedanına yayılacaktır. Selçuklu Hanedanı üyeleri Başulu'nun yaşadığı ve Sencer'in gizli bir veliaht olarak ortaya çıkmasını nasıl karşılayacaktır?

            Sırrı Melikşah'tan daha önce öğrenen ve sırrın açılmaması için Başulu'nun kurtarılmasına mani olmak isteyen ve başarılı olamayan Terken'in Başulu'ya karşı düşmanca tavrı eyleme dönüşecek midir?
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            Haberler Magazin Şu düzenbaz için hanedan kanı akıttın sen! Uyanış Büyük Selçuklu 29. bölüm fragmanı: İmdadına yetişemeden hançerleniyor!