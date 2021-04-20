Aksaçlı'nın "İhanete uğradın. Şehitler verdin." sözlerinin gerilimi arşa çıkardığı Kuruluş Osman 55. bölüm 2. fragmanında iki taraf arasında büyük bir savaş gerçekleşecek. İhanetini öğrendiği Dündar Bey'i infaz eden Osman Bey son anda tekfur Nikola'nın Söğüt üzerine kurduğu hain planı öğrenerek harekete geçiyor. Kuruluş Osman 55. bölümde Bizans ve Kayı kuvvetleri arasında şiddetli bir çatışma yaşanacak. Osman Bey'in "Cenk ne kadar büyük olursa zafer de o kadar büyük olur!" sözlerinin damgasını vurduğu fragman sonrası izleyiciler şimdi heyecanla yarın akşam yayınlanacak bölümü beklemeye başladı.

OSMAN BEY'İN HAMLESİ DENGELERİ BOZDUYOR

Nikola'nın Söğüt'e yapmayı planladığı baskını boşa çıkaran ve savaş meydanında Bizans ordusunun karşısına dikilen Osman Bey'in bu hamlesi, uç bölgesinde dengeleri bir kez daha değiştirir.