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    • Magazin
    • 20.04.2021 11:33
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    • 20.04.2021 11:40
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    Gayrı akıbeti bellidir senin gibi çakalın! : Dağılıyor gözüküp faka bastıracak!

    "Kayı Obası aslan yatağıdır. Senin gibi çakalların ise akıbeti bellidir. Yurt tutup geldiğiniz toprakların kaderi bu cenge bağlıdır." sözlerinin heyecanı arşa çıkardığı ATV ekranlarında izleyici karşısına çıktı. Dündar Bey'in ölmeden önce tekfur Nikola'nın oyununu açık etmesiyle Osman Bey Bizans kuvvetleri üzerine harekete geçiyor. Fragman Kayı ve Bizans kuvvetleri arasında zorlu bir savaş gerçekleştiği görülürken Osman Bey, Aksaçlı ile görüşmeye gidiyor. İşte 55. bölüm 2. fragmanında yaşanacak olaylar...

    takvim.com.tr
    Kuruluş Osman 55. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

    Aksaçlı'nın "İhanete uğradın. Şehitler verdin." sözlerinin gerilimi arşa çıkardığı Kuruluş Osman 55. bölüm 2. fragmanında iki taraf arasında büyük bir savaş gerçekleşecek. İhanetini öğrendiği Dündar Bey'i infaz eden Osman Bey son anda tekfur Nikola'nın Söğüt üzerine kurduğu hain planı öğrenerek harekete geçiyor. Kuruluş Osman 55. bölümde Bizans ve Kayı kuvvetleri arasında şiddetli bir çatışma yaşanacak. Osman Bey'in "Cenk ne kadar büyük olursa zafer de o kadar büyük olur!" sözlerinin damgasını vurduğu fragman sonrası izleyiciler şimdi heyecanla yarın akşam yayınlanacak bölümü beklemeye başladı.

    OSMAN BEY'İN HAMLESİ DENGELERİ BOZDUYOR

    Nikola'nın Söğüt'e yapmayı planladığı baskını boşa çıkaran ve savaş meydanında Bizans ordusunun karşısına dikilen Osman Bey'in bu hamlesi, uç bölgesinde dengeleri bir kez daha değiştirir.

    YARHİSAR HALKI OSMAN BEY'E SIĞINIYOR

    Moğolların baskısı nedeniyle ağır vergiler koyan Yarhisar, Tekfuru'nun gaddarlığı, Yarhisar halkının Osman Bey'e sığınmasına neden olur. Togay'ın sığınmacıların geri gönderilmesini talebini reddeden Osman Bey, Bizans-Moğol ittifakının yeniden kurulmasına neden olur.

    MALHUN HATUN, OSMAN BEY'LE BİRLİKTE SAVAŞMAK İSTİYOR

    Osman Bey'e karşı kendi nökerlerinin yanında Bizans askerlerinin de emrine verilmesini sağlayan Togay, Kayı Obası'na karşı büyük bir harekat planlarken; bu savaşta Osman Bey'in yanında yer almak isteyen Malhun Hatun babası Umur Bey'le karşı karşıya gelir.

        CERKUTAY'IN AKIBETİ NE OLACAK?

        Osman Bey, Nikola'ya karşı çıktığı savaş meydanından nasıl bir sonuçla dönecek? Osman Bey, Bizans-Moğol ittifakına karşı nasıl tedbir alacak? Yarhisar halkının Kayı Obası'na sığınması uç bölgesinde dengeleri nasıl değiştirecek? Dündar Bey'in ölümü obada neleri değiştirecek? Osman Bey'e destek olmak isteyen Malhun Hatun, babası Umur Bey'i ikna edebilecek mi? Togay, Kayı Obası'na saldırmak için nasıl bir oyun kuracak? Nikola, Moğolları ittifaka nasıl ikna edecek? Söğüt harekatında kritik rol oynayan Cerkutay'ın akıbeti ne olacak?

        AYGÜL HATUN, İHANETİNİ İTİRAF EDEN DÜNDAR BEY'LE YÜZLEŞTİ

        Osman Bey tarafından yakalanıp obaya getirilen Dündar Bey, ihanetini itiraf ettikten sonra infazını beklemek üzere çadırına hapsedildi.

        Babasının ihaneti ile derinden sarsılan Aygül Hatun, çadıra giderek babasının karşısına dikildi. Aygül Hatun, kendisine engel olmak isteyen Boran Alp'e "Önümden çekilesin! İki çift lafım vardır. Bırak da yüreğim soğusun" derken, Dündar Bey de kızıyla yalnız kalmak istediğini söyledi.

        Aygül Hatun "Alişar denen soysuzla zorla evlendirdiğinde bile babamdın. Yaptığın hatalarla ağabeyimin ölümüne sebep olduğunda bile babamdın. Anamı öldüren kadını koynuna aldığında bile babamdın. Gayrı babam değilsin! Sen bir hainsin! Ben senin kızın değilim. Sen obamıza ihanet ettin! Ve ölmeyi hakkettin" sözleriyle Dündar Bey'i yerin dibine soktu. Dündar Bey, bu ağır sözlerin ardından çadırı terk eden Aygül Hatun'un arkasından yaşlı gözlerle bakmakla yetindi.

        OSMAN BEY, ŞEYH EDEBALI'NIN SÖZLERİYLE FERAHLIK BULDU

        Amcası Dündar Bey'in ihaneti ile sarsılan ve infazın ardından dergaha giden Osman Bey, derdini Şeyh Edebalı'ya açtı.

        Şeyh Edebalı'nın huzuruna çıkan Osman Bey, yaşadığı hayal kırıklığını "Emmim! Babamın gardaşı! Emmim! Bunu nasıl yapar şeyhim?" sözleriyle ifade etti.

            Şeyh Edebalı, Osman Bey'e "Dündar Bey ticaret ehliydi değil mi Osman Bey? Emmisi ticaretle uğraşan başka kimi bilirsin? Emmisi tarafından yalanlanan, hakarete uğrayan birini hatırlar mısın? Emmisi onun kapısının önüne işkembe koyardı. Evini taşlardı, onu açlığa mahkum ederdi. Böyle bir emmiye katlanmak zorunda kalan kimdir Osman Bey?" diye sordu.

            Osman Bey, şeyhinin bu sorularına "Efendimiz sallallahu aleyhi vessellemdir" yanıtını verdi. Şeyh Edebalı "Ya! Efendimizdir! Peki ne yapmıştır efendimiz?" diye sorunca Osman Bey "Sabretmiş ve yoluna devam etmiştir" dedi.

            Şeyh Edebalı "Sabretmiş ve yoluna devam etmiştir. Hiçbirimiz kendisini onun yerine koymayacak. Ve hiçbirimiz Cenab-ı Hakk'ın huzurunda onun değerine sahip olabileceğini düşünmeyecek! Lakin yine de ona özenecek onun gibi davranmaya gayret edecek. Yani sabredecek ve yoluna devam edecek Osman Bey" sözleriyle Osman Bey'e aradığı ferahlığı verdi.
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            Haberler Magazin Gayrı akıbeti bellidir senin gibi çakalın! Kuruluş Osman 55. bölüm 2. fragmanı: Dağılıyor gözüküp faka bastıracak!