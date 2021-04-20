Gerilimin zirveye ulaştığı Sadakatsiz'de gerçekler tek tek ortaya çıkmaya başlıyor. Derin'i kaçıran ve son sahnede de Asya'yı kandırarak tuzağa düşüren kişinin kimliği belli oldu. Bu olayların arkasındaki kişinin Faruk olduğu ortaya çıktı. Panik atak geçiriyormuş numarası yapan Faruk, Asya'yı da kaçırdı. Dizide geçen hafta Derin çaresizlik içinde kurtarılmayı beklerken, Asya'nın sabrı da gücü de günden güne azalmaya başlamıştı. Yaşanan gelişmeler Asya'yı geçmişe götürsede, alacağı kararlarla herkes için en doğru olanı yapmayı kafasına koydu. İzleyiciler şimdi büyük bir heyecanla Sadakatsiz 27. bölüm fragmanında yaşanacak gelişmeleri merak ediyor.

ASYA'NIN SABRI TÜKENMEK ÜZERE

Derin çaresizlik içinde kurtarılmayı beklerken, Asya'nın sabrı da gücü de günden güne azalmaktadır. Yaşanan gelişmeler Asya'yı geçmişe götürsede, alacağı kararlarla herkes için en doğru olanı yapmayı kafasına koymuştur.