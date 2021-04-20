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    • Magazin
    • 20.04.2021 08:15
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    • 20.04.2021 08:15
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    Kabak aniden başına patlayacak! : Muktedir olduğunu sandığı an...

    Yayınlandığı günden bu yana merakla izlenen Kanal D dizisi 'de Derin ve Asya'nın ansızın kaçırılması izleyicileri şaşırtmıştı. Peş peşe zor olaylarla yüzleşmek zorunda kalan Asya'yı geçmişe gitti. Asya, alacağı kararlarla herkes için en doğru olanı yapmayı kafasına koyarak harekete geçti. Derin'i bulmak için iz sürmeye devam eden Volkan, önemli bir gerçekle yüz yüze gelir. Aslında Derin'i kaçıran kişinin Faruk olduğu ortaya çıktı. Faruk yeni bir tuzak kurarak panik atak geçiriyormuş gibi yaparak Asya'yı kandırdı ve kaçırdı. nda neler olacağı merakla bekleniyor.

    Sadakatsiz 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    Gerilimin zirveye ulaştığı Sadakatsiz'de gerçekler tek tek ortaya çıkmaya başlıyor. Derin'i kaçıran ve son sahnede de Asya'yı kandırarak tuzağa düşüren kişinin kimliği belli oldu. Bu olayların arkasındaki kişinin Faruk olduğu ortaya çıktı. Panik atak geçiriyormuş numarası yapan Faruk, Asya'yı da kaçırdı. Dizide geçen hafta Derin çaresizlik içinde kurtarılmayı beklerken, Asya'nın sabrı da gücü de günden güne azalmaya başlamıştı. Yaşanan gelişmeler Asya'yı geçmişe götürsede, alacağı kararlarla herkes için en doğru olanı yapmayı kafasına koydu. İzleyiciler şimdi büyük bir heyecanla Sadakatsiz 27. bölüm fragmanında yaşanacak gelişmeleri merak ediyor.

    ASYA'NIN SABRI TÜKENMEK ÜZERE

    Derin çaresizlik içinde kurtarılmayı beklerken, Asya'nın sabrı da gücü de günden güne azalmaktadır. Yaşanan gelişmeler Asya'yı geçmişe götürsede, alacağı kararlarla herkes için en doğru olanı yapmayı kafasına koymuştur.

    VOLKAN GERÇEKLE YÜZLEŞİYOR

    Derin'i bulmak için iz sürmeye devam eden Volkan, önemli bir gerçekle yüz yüze gelir. Derin'in içinde bulunduğu çıkmaz henüz çözülmemişken yaşanan hangi şok gelişme, dengeleri bir kez daha alt üst edecektir?

    Derin'in ortada kayboluşun yankıları sürerken, çevresinde artan baskı Asya'yı zor durumda bırakır. Derin'i bulmak ve Asya'yı aklamak için gözünü karartan Volkan kendi yöntemlerine başvurmaya karar verir.

        Beklenmedik darbelerle kendisini köşeye sıkışmış bulan Asya'ya uzanan yardım eli, herkesi merakta bırakır. Derin'le ilgili ortaya çıkan hangi gerçek, düğümün görünenden de büyük olduğunun kanıtıdır?

        Derin'in ortadan kaybolması hem Volkan hem de Güçlü ailesi üzerinde şok etkisi yaratırken tüm şehir Derin'in bulunması için seferber olur.

        Asya kendisini bu olayın merkezinden uzaklaştırmakta kararlı olsa da düştüğü çıkmazlar onu zorlamaktadır.

            Ortaya çıkan ipuçları ve sürpriz tanıklar soruşturmanın seyrini beklenmedik yönlere çekerken yaşanan hangi gelişme Derin konusundaki umutları sarsacaktır?

            SADAKATSİZ OYUNCULARI

            Sadakatsiz dizisinin oyuncuları arasında Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Burak Sergen, Özge Özder, Eren Vurdem, Yeliz Kuvancı, Hikmet Körmükçü, Olcay Yusufoğlu, Nazlı Bulum, Gözde Seda Altuner, Emir Taro Tekin, Alp Akar, Mahmut Gökgöz, Onur Berk Arslanoğlu, Oktay Oy, Gamze Büyükbaşoğlu, Mutlunur Lafçı, Merve Akın, Dora Dalgıç, Bekir Hakan Uyanık ve Selin Aydınlıoğlu bulunuyor.
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            Haberler Magazin Kabak aniden başına patlayacak! Sadakatsiz 27. bölüm fragmanı: Muktedir olduğunu sandığı an...