Uyanış Büyük Selçuklu izleyiciler tarafından heyecanla izleniyor. Dizinin her bölümünde yaşanan gelişmeler ilgi odağı olmaya devam ediyor. Yayınlandığı günlere damgasını vurmaya devam eden diziyle ilgili alınan son karar izleyicilerini üzdü. Son gelişmelere göre Uyanış Büyük Selçuklu dizisi 19 Nisan Pazartesi akşamı saat 20.00'de ekranlarda olmayacak. Peki, Uyanış: Büyük Selçuklu 29. yeni bölüm bu akşam neden yok, ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...
UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU BUGÜN VAR MI, NEDEN YOK?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. Dizinin koronavirüs vakaları nedeniyle ekranlarda yer almadığı tahmin ediliyor.
İşte TRT 1 yayın akışı yeni bölüm tarihi;
UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümü 26 Nisan Pazartesi akşamı saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında olacak.
TRT 1 YAYIN AKIŞI
18:30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel
20:30 Uyanış: Büyük Selçuklu Özel Bölüm
23:45 Maveraya Yolculuk