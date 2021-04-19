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    • 19.04.2021 19:50
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    • 19.04.2021 19:50
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    Uyanış: Büyük Selçuklu bu akşam yok mu, neden yok? 29. yeni bölüm ne zaman? 19 Nisan TRT1 yayın akışı!

    Pazartesi günlerinin merakla takip edilen yapımlarından birisi olan dizisinden izleyicilerini üzecek bir haber geldi. Diziyle ilgili paylaşılan haber sevenlerini şaşırttı. Uyanış Büyük Selçuklu dizisi 19 Nisan Pazartesi akşamı saat 20.00'de ekranlarda olmayacağına dair bilgi verildi. 19 Nisan Pazartesi yani bu akşam TRT1 tv yayın akışında Uyanış Büyük Selçuklu özel bölüm yayınlanacak. Peki, , ne zaman yayınlanacak? İşte 19 Nisan TRT 1 yayın akışı!

    takvim.com.tr
    Uyanış: Büyük Selçuklu bu akşam yok mu, neden yok?

    Uyanış Büyük Selçuklu izleyiciler tarafından heyecanla izleniyor. Dizinin her bölümünde yaşanan gelişmeler ilgi odağı olmaya devam ediyor. Yayınlandığı günlere damgasını vurmaya devam eden diziyle ilgili alınan son karar izleyicilerini üzdü. Son gelişmelere göre Uyanış Büyük Selçuklu dizisi 19 Nisan Pazartesi akşamı saat 20.00'de ekranlarda olmayacak. Peki, Uyanış: Büyük Selçuklu 29. yeni bölüm bu akşam neden yok, ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

    UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU BUGÜN VAR MI, NEDEN YOK?

    Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. Dizinin koronavirüs vakaları nedeniyle ekranlarda yer almadığı tahmin ediliyor.

    İşte TRT 1 yayın akışı yeni bölüm tarihi;

    UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

    Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümü 26 Nisan Pazartesi akşamı saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında olacak.

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    18:30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel
    20:30 Uyanış: Büyük Selçuklu Özel Bölüm
    23:45 Maveraya Yolculuk

        UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜM ÖZET

        Hasan Sabbah ve Batıniler, Başulu'yu tuzağa düşürüp onu kaçırmışlar, öte yandan büyük bir kumpas kurup Şelemzar'ı ele geçirmeyi başarmışlardı. Diğer taraftan Sencer, Başulu'nun kaçırıldığını ve Livya'nın yaralanmasına sebep olan kişinin Efruz olduğunu ve Efruz'un Sabbah'a çalışan kıdemli bir Batıni olduğunu öğrenmişti.

        Başulu'yu Batınilerin kaçırdığını anlayan Sencer, Efruz'u yakalamak için Şelemzar Darüşşifası'na doğru yola koyulmuştu. Başulu'nun Sabbah'ın elinde olduğunu öğrendiklerinde Şelemzar'ı alamayacaklarını anlayıp Sabbah'ın Başulu'yu serbest bırakmak için istediği Nizar'ın Hilati'ni getirmeyi kabul etmek zorunda kalmışlar ve Melikşah'ın huzuruna çıkıp bir bahaneyle Nizar'ın Hilati'ni istemişlerdi.

        Melikşah, kısa bir süre sonra Sencerlerin gizli yürüttükleri bu harekâtı öğrenmiş ve Nizar'ın Hilati'ni vererek; Sencerlerden gizli olarak Sabbah'a bir tuzak kurmuş ve sırrın aşikâr olma vetiresini bu şekilde başlatmıştı.

        Melikşah'ın kurduğu tuzağın neticesinde Sabbah hem hilatten hem de Başulu'dan olmuştu. Çünkü Melikşah, Başulu'yu Şelemzar'dan kaçırtmayı başarmıştı. Sencer, Nizamülmülk, Tapar ve Melikşah saraya dönmüşlerdi.

        Başulu, Melikşah'ın karşısına gelmişti. Başulu mecbur kalıp yüzündeki peçeyi indirince uzun yıllar sonra ilk kez Başulu ve Melikşah, birbirlerinin yüzünü görmüşler ve sır açılmıştı! Yıllar önce bu sırrı tertipleyen ve Melikşah'ın tahta çıkmasını sağlayan Nizamülmülk, sultana yalan söylediği için nasıl bir hükümle karşılaşacaktır?

        Melikşah, yanına kadar yükselip yine de kendisinden saklanan Sencer'i ve Melikşah'ın kendisini öldü bilmesine tahammül edip saklanmayı sürdüren Başulu'yu affedecek midir?

        Öte yandan sırrın açılması çok hızlı bir şekilde tüm Selçuklu hanedanına yayılacaktır. Selçuklu Hanedanı üyeleri Başulu'nun yaşadığı ve Sencer'in gizli bir veliaht olarak ortaya çıkmasını nasıl karşılayacaktır?

        Sırrı Melikşah'tan daha önce öğrenen ve sırrın açılmaması için Başulu'nun kurtarılmasına mani olmak isteyen ve başarılı olamayan Terken'in Başulu'ya karşı düşmanca tavrı eyleme dönüşecek midir?
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        Haberler Magazin Uyanış: Büyük Selçuklu bu akşam yok mu, neden yok? Uyanış Büyük Selçuklu 29. yeni bölüm ne zaman? 19 Nisan TRT1 yayın akışı!