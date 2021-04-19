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    • Magazin
    • 19.04.2021 17:28
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    • 19.04.2021 17:28
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    Gündemde özellikle izlemeyi kaçıranlar tarafından ? Sorusunun yanıtı merak ediliyor ve sıklıkla araştırılıyor. TV8’in hafta içi her gün ekrana gelen fenomen yarışmasında yeni bir hafta başladı ve yeni haftanın ilk gününde de rekabet eksik olmadı. Peki açıklandı mı? ’da bugünün en yüksek ve en düşük puanlarını hangi yarışmacılar aldı? İşte merak edilenler…

    takvim.com.tr
    Doya Doya Moda All Star günün birincisi kim oldu?

    Doya Doya Moda All Star günün birincisi kim oldu? 19 Nisan Pazartesi Doya Doya Moda All Star puanlaması açıklandı mı? Sorularının cevabı özellikle izlemeyi kaçıranlar tarafından merakla araştırılır oldu. 42 beden ve üstü büyük beden yarışmacıların stillerini yansıttığı uzun soluklu yarışmanın jüri koltuğunda Uğurkan Erez, Seray Sever, Gülşah Saraçoğlu ve Umut Eker oturuyor. Peki yeni haftanın ilk gününde puanlar nasıl şekillendi? Doya Doya Moda All Star'da bugünün başarılı ismi kim oldu?

    19 NİSAN PAZARTESİ DOYA DOYA MODA ALL STAR PUAN DURUMU

    Betül:15
    Özde: 13
    Birben: 9
    Emel: 12
    Rümeysa: 15
    Ferdanur:14
    Su: 14

    DOYA DOYA MODA ALL STAR HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

    Toplam 117 puan ile haftanın birincisi olup altın kolyeyi kazanan isim Su Baher oldu.

    DOYA DOYA MODA ALL STAR KİM ELENDİ?

    Bu hafta eleme yapılmadı

        BETÜL BÖÇKÜN KİMDİR?

        24 yaşında olan Betil Böçkün, aslen Bingöllü. Anne ve babası ayrı olan Betül Böçkün, annesiyle görüşmediklerini ve neredeyse hiç görmediklerini dile getirdi. Başından bir evlilik geçen Betül Böçkün, çocuğunun hayatını kaybettiğini söylemişti. 3 yaşındaki çocuğunun vefat ettiğini dile getirirken tüm jüri üyelerini etkileyen yarışmacının sözleri gözyaşlarına boğdu.
        Annesiyle babasının yollarını ayırması sonrası annesinden haber alamadıklarını söyleyen Betül Böçkün, kendilerine halalarının baktığını ifade etti. Doya Doya Moda'da kendi saçını ve makyajını kendi yapan Betül Böçkün, kuaförlük yapıyor.

        BİRBEN COŞKUN KİMDİR?

        Dilan Birben çoşkun 1.74 boyunca ve 24 yaşında. Aslen İzmirli olan ve orada yaşayan Birben Coşkun, işletmecilik yapıyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Ekonometri bölümü mezunu. İşletmecilik yapan ve organizasyonla işleriyle ilgilenen genç yarışmacı, aynı zmaanda butik bir pastane sahibi.
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        Haberler Magazin Doya Doya Moda All Star günün birincisi kim oldu? 19 Nisan Pazartesi Doya Doya Moda All Star puanlaması!