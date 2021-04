Doya Doya Moda All Star günün birincisi kim oldu? 19 Nisan Pazartesi Doya Doya Moda All Star puanlaması açıklandı mı? Sorularının cevabı özellikle izlemeyi kaçıranlar tarafından merakla araştırılır oldu. 42 beden ve üstü büyük beden yarışmacıların stillerini yansıttığı uzun soluklu yarışmanın jüri koltuğunda Uğurkan Erez, Seray Sever, Gülşah Saraçoğlu ve Umut Eker oturuyor. Peki yeni haftanın ilk gününde puanlar nasıl şekillendi? Doya Doya Moda All Star'da bugünün başarılı ismi kim oldu?