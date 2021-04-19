Doya Doya Moda All Star günün birincisi kim oldu? 19 Nisan Pazartesi Doya Doya Moda All Star puanlaması açıklandı mı? Sorularının cevabı özellikle izlemeyi kaçıranlar tarafından merakla araştırılır oldu. 42 beden ve üstü büyük beden yarışmacıların stillerini yansıttığı uzun soluklu yarışmanın jüri koltuğunda Uğurkan Erez, Seray Sever, Gülşah Saraçoğlu ve Umut Eker oturuyor. Peki yeni haftanın ilk gününde puanlar nasıl şekillendi? Doya Doya Moda All Star'da bugünün başarılı ismi kim oldu?
19 NİSAN PAZARTESİ DOYA DOYA MODA ALL STAR PUAN DURUMU
Betül:15
Özde: 13
Birben: 9
Emel: 12
Rümeysa: 15
Ferdanur:14
Su: 14
DOYA DOYA MODA ALL STAR HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Toplam 117 puan ile haftanın birincisi olup altın kolyeyi kazanan isim Su Baher oldu.
DOYA DOYA MODA ALL STAR KİM ELENDİ?
Bu hafta eleme yapılmadı