Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 19.04.2021 09:20
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.04.2021 09:20
    ABONE OL

    ? ?

    Gündemde birçok kişi ? Sorusunun yanıtını merak ediyor ve sıklıkla araştırır oldu. Her sezonuyla büyük ses getiren TV8’in akşam kuşağında ilgiyle izlenen yarışma ’da yine heyecan dolu dokunulmazlık mücadelesi vardı. İkinci kez dokunulmazlık için yarışan Ünlüler ve Gönüllüler takımları büyük çaba sarf etti, peki ? Kaybeden takım elenmesi yönünde bir isim verdi, Survivor’da bu haftanın ikinci eleme adayı hangi yarışmacı oldu?

    takvim.com.tr
    Survivor ikinci eleme adayı kim oldu?

    Survivor ikinci eleme adayı kim oldu? 18 Nisan Survivor ikinci dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıkça sorgulanmaya başlandı. Son bölümü izlemeyi kaçıranlar dokunulmazlık mücadelesinde hangi takımın galip geldiğini merak ediyor. Haftanın ikinci eleme adayı da belirlenince heyecan daha da arttı. Salı akşamı en düşük SMS oyunu alan isim veda etmek zorunda kalacak. İşte Survivor'da dün akşam yaşanan gelişmeler…

    SURVİVOR İKİNCİ DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

    Heyecan yaratan dokunulmazlık yarışı pazar akşamı gerçekleşti. Çekişmeli geçen oyunun kazananı merak konusu. Steven'ın sayısı ile dokunulmazlık gönüllülere gitti.

    Survivor görevleri de verilmeye başladı. Kostüm tasarımı yarışmasında ünlüler ve gönüllüler yaratıcılıklarını kullanarak iki başarılı tasarım yaptı. Acun Ilıcalı'nın Instagram hesabından yapılan oylama ile kazanan ünlüler takımı ve kostümleri oldu. Yarışmanın sonunda kazanana ise havuçlu kek ödülü veriliyor.

    SURVİVOR İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

    İlk dokunulmazlığın ardından ikinci ve belirleyici dokunulmazlık ekrana geldi. Ada konseyinde eleme potasında olan isim ise gönüllülerden Dora olmuştu.

    İkinci oyunu kaybeden ünlüler konseyde bir isim yazdı ve eleme potasına gönderdi. En çok adı çıkan İlayda ikinci eleme adayı oldu.

        17 NİSAN SURVİVOR İLK ELEME ADAYI KİM OLMUŞTU?

        Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden Survivor gönüllüler takımı ada konseyinde oylamaya çıktı. Halktan gelen SMS oylarının ardından yarışmacılar, adadan gitmesini istedikleri isimler için gizli bölmede oylarını kullandı.

        Oylama anında, Steven ile tartışan Dora takım arkadaşının ismini yazarken, Steven'da karşılıklı olarak Dora'ya oy kullandı. Poyraz ise performans düşüklüğünü gerekçe göstererek Reşat'ın ismini yazdı. Verilen oylamaların tamamlanmasından sonra Acun Ilıcalı en çok ismi yazılan yarışmacının Dora olduğunu açıkladı.

        SURVİVOR İLAYDA ŞEKER KİMDİR?

        İlayda Şeker, 1994 yılında Nevşehir'de dünyaya geldi. 18 yaşına kadar ailesiyle birlikte Nevşehir Ürgüp'te yaşayan Şeker, üniversiteyi kazandıktan sonra şehir değiştirdi.

        Üniversiteyi Sakarya'da tamamlayan genç yarışmacı, lisansını tamamladıktan sonra İstanbul'da yaşayan dedesinin yanına taşındı.

        İlayda Şeker, "İnsülinlerinizi hazırlayın, şekerinizi yükseltmeye geliyorum." sözleriyle iddiasını ortaya koydu.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Magazin Survivor ikinci eleme adayı kim oldu? 18 Nisan Survivor ikinci dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?