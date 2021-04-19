Survivor ikinci eleme adayı kim oldu? 18 Nisan Survivor ikinci dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıkça sorgulanmaya başlandı. Son bölümü izlemeyi kaçıranlar dokunulmazlık mücadelesinde hangi takımın galip geldiğini merak ediyor. Haftanın ikinci eleme adayı da belirlenince heyecan daha da arttı. Salı akşamı en düşük SMS oyunu alan isim veda etmek zorunda kalacak. İşte Survivor'da dün akşam yaşanan gelişmeler…