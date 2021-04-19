Survivor ikinci eleme adayı kim oldu? 18 Nisan Survivor ikinci dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıkça sorgulanmaya başlandı. Son bölümü izlemeyi kaçıranlar dokunulmazlık mücadelesinde hangi takımın galip geldiğini merak ediyor. Haftanın ikinci eleme adayı da belirlenince heyecan daha da arttı. Salı akşamı en düşük SMS oyunu alan isim veda etmek zorunda kalacak. İşte Survivor'da dün akşam yaşanan gelişmeler…
SURVİVOR İKİNCİ DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Heyecan yaratan dokunulmazlık yarışı pazar akşamı gerçekleşti. Çekişmeli geçen oyunun kazananı merak konusu. Steven'ın sayısı ile dokunulmazlık gönüllülere gitti.
Survivor görevleri de verilmeye başladı. Kostüm tasarımı yarışmasında ünlüler ve gönüllüler yaratıcılıklarını kullanarak iki başarılı tasarım yaptı. Acun Ilıcalı'nın Instagram hesabından yapılan oylama ile kazanan ünlüler takımı ve kostümleri oldu. Yarışmanın sonunda kazanana ise havuçlu kek ödülü veriliyor.
SURVİVOR İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?
İlk dokunulmazlığın ardından ikinci ve belirleyici dokunulmazlık ekrana geldi. Ada konseyinde eleme potasında olan isim ise gönüllülerden Dora olmuştu.
İkinci oyunu kaybeden ünlüler konseyde bir isim yazdı ve eleme potasına gönderdi. En çok adı çıkan İlayda ikinci eleme adayı oldu.