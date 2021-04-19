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    • Magazin
    • 19.04.2021 09:24
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    • 19.04.2021 09:24
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    Hasmını tarumar etti! : Üç atış biri alnına, ikisi göğsüne...

    Hızır Çakırbeyli'nin "Bana bu Rado'nun bütün sülalesi, bütün girdikleri çıktıkları her yerin adresi lazım. 24 saatin var, vaktin dolduğunda eğer seni affetmem için yalvarmazsan hepinizi tek tek öldüreceğim." sözlerinin dikkat çektiği dün ATV ekranlarında izleyici karşısına çıktı. Son bölümde intikam peşinde olan ve iyileştiğini kimseye belli etmeyen Alpaslan Çakırbeyli, teyzesinin ölümüne neden olan İlhan'ı gafil avlayarak sonunu getirmişti. Alpaslan, İlhan'ın "Sen kimsin?" sorusu karşısında "Ben tuzağa düşürdüğün Ceylan Çakırbeyli'nin yeğeni Alpaslan Çakırbeyli'yim" diyerek kurşunu sıkmıştı. İşte yeni bölüm fragmanı

    takvim.com.tr
    EDHO 191. bölüm fragmanında yeni düşman!

    İlhan'ın görevden alınmasının ardından geri dönen Haşmet Façalı, "Hastanenin otoparkında birisi katliam yapmış. İlhan ve ekibini temizlemişler. Hızır, İlhan'ı bitiren bir imza bırakmış. Üç atış biri alnına, ikisi göğsüne..." sözleri EDHO 191. bölüm fragmanına damgasını vuran anlardan birisi oldu. Geçen hafta Alpaslan gerçekleştirdiği operasyon sayesinde İlhan'ı öldürerek teyzesi Ceylan Çakırbeyli'nin intikamını aldı. Planları tek tek suya düşen Ercan, İlyas, Behzat ve Yaman'ı öldürmeye çalışsa da bu büyük tuzak Yaman'ın durumu önceden fark etmesiyle atlatıldı. Düşmanların tek tek tongaya düşürüldüğü bölüm sonrası izleyicileri yarın yaşanacak gelişmelere odaklandı.

    ALPASLAN İNTİKAM PEŞİNDE

    Mezbahanede kendilerini kurtaran ismin Alpaslan olduğundan şüphe eden Hızır, yeğeninin gerçekten iyileşip iyileşmediğini anlamak için onu havuza attı. Pınar ve Emin büyük bir şok yaşarken Alpaslan, Hızır'ı şüphelendirmeyecek şekilde kendini kurtardı.

    İLHAN'IN SONU

    Teyzesi Ceylan Çakırbeyli'nin intikamını almayı kafasına koyan Alpaslan yaptığı operasyon neticesinde İlhan'ı tuzağa düşürdü. "Sen kimsin?" sorusu karşısında "Ben tuzağa düşürdüğün Ceylan Çakırbeyli'nin yeğeni Alpaslan Çakırbeyli'yim" diyerek İlhan'ın işini bitirdi.

    HIZIR'IN ALPASLAN ŞÜPHESİ

    Hızır Çakırbeyli ve İlyas Çakırbeyli, mezbahadan kendilerini kurtaran keskin nişancının peşine düşer. Herkes Kimsesiz Doğan'ın bu işi organize ettiğini düşünürken Hızır Çakırbeyli yeğeni Alpaslan'dan şüphelenir.

        Gerçeklerin peşine düşen Hızır Çakırbeyli, işin aslını öğrenmek için Emin ve Pınar'ı sıkıştırmaya başlar. Tuncay'ın ölümüyle alevlenen savaşta İlhan ve Ercan, Hızır Çakırbeyli'ye Yavuz ve Bahar üzerinden tuzak kurar.

        Yaklaşmakta olduğu tuzağı Bahar'ın verdiği ipucu ile anlayan Hızır Çakırbeyli, ekibiyle birlikte ava gideni avlamak için harekete geçer.

        Kurulan tuzakta namlu ucunda kalan Hızır Çakırbeyli'yi kurtaran ise Bahar'ın cesareti olur. Sıkılan kurşunun önüne atlayan Bahar, Hızır Çakırbeyli'nin kollarına düşer.

            İlyas'ı ciddiye almayan ve onu öldürebileceğini düşünen Ercan ise kendi kazdığı kuyuya düşer. Fidanlıkta toplanan İlyas Çakırbeyli ve dostlarına operasyon düzenleyen Ercan, sonunda İlyas Çakırbeyli'nin karşısında diz çökmek zorunda kalır.

            HIZIR'IN SAVAŞI BÜYÜYOR

            Hızır Çakırbeyli, eşi Ceylan Çakırbeyli'nin ölüm emrini veren Tuncay'ı yakalar. Tuncay'ın bağlı olduğu şebekeyi çözmek ve eşinin intikamını almak için gözünü karartan Hızır Çakırbeyli, vereceği bu savaşta en çok ailesine ve dostlarına güvenir.
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            Haberler Magazin Hasmını tarumar etti! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 191. bölüm fragmanı: Üç atış biri alnına, ikisi göğsüne...