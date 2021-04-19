İlhan'ın görevden alınmasının ardından geri dönen Haşmet Façalı, "Hastanenin otoparkında birisi katliam yapmış. İlhan ve ekibini temizlemişler. Hızır, İlhan'ı bitiren bir imza bırakmış. Üç atış biri alnına, ikisi göğsüne..." sözleri EDHO 191. bölüm fragmanına damgasını vuran anlardan birisi oldu. Geçen hafta Alpaslan gerçekleştirdiği operasyon sayesinde İlhan'ı öldürerek teyzesi Ceylan Çakırbeyli'nin intikamını aldı. Planları tek tek suya düşen Ercan, İlyas, Behzat ve Yaman'ı öldürmeye çalışsa da bu büyük tuzak Yaman'ın durumu önceden fark etmesiyle atlatıldı. Düşmanların tek tek tongaya düşürüldüğü bölüm sonrası izleyicileri yarın yaşanacak gelişmelere odaklandı.

ALPASLAN İNTİKAM PEŞİNDE

Mezbahanede kendilerini kurtaran ismin Alpaslan olduğundan şüphe eden Hızır, yeğeninin gerçekten iyileşip iyileşmediğini anlamak için onu havuza attı. Pınar ve Emin büyük bir şok yaşarken Alpaslan, Hızır'ı şüphelendirmeyecek şekilde kendini kurtardı.