Şeyma Subaşı sevgilisi kimdir? Subaşı'ya uçak kapatan sevgilisi Mohammed Alsaloussi kim?

ŞEYMA SUBAŞI SEVGİLİSİ KİMDİR?

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Mohammed Al Saloussi hayatı hakkında pek bir bilgi bulunmuyor. Son olarak Şeyma Subaşı ile evleneceği haberleri çıkan Mohammed Al Saloussi hayatı ile ilgili detaylar şöyle;

Suudi Arabistanlı bir şeyhin oğlu olan, aynı zamanda yapımcılık ve DJ'lik de yapan Mohammed Al Saloussi'nin adı iki yıl önce İrlandalı model Chloe Loughnan ile anılmıştı.