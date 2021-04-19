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    • 19.04.2021 15:10
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    • 19.04.2021 15:10
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    sevgilisi kimdir? Subaşı'ya uçak kapatan sevgilisi Mohammed Alsaloussi kim?

    sevgilisi merak edilen kişilerden birisi oldu. Bir süredir sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile Bali'de tatil yapan Şeyma Subaşı, sevgilisinin yaptığı jesti sosyal medya sayfasından paylaştı. Jestte Subaşı'nın sevgilisinin uçak kapattığı görülüyor. Peki, kimdir?

    takvim.com.tr
    Şeyma Subaşı sevgilisi kimdir? Subaşı'ya uçak kapatan sevgilisi Mohammed Alsaloussi kim?

    Şeyma Subaşı sevgilisi kimdir? Şeyma Subaşı sevgilisi Mohammed Alsaloussi sosyal medyanın merak ettiği isimlerden birisi oldu. Subaşı'ya yaptığı uçak kapatma jestiyle gündeme gelen Mohammed Alsaloussi'nin kim olduğu araştırılıyor. Peki Şeyma Subaşı sevgilisi kimdir?

    ŞEYMA SUBAŞI SEVGİLİSİ KİMDİR?

    Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Mohammed Al Saloussi hayatı hakkında pek bir bilgi bulunmuyor. Son olarak Şeyma Subaşı ile evleneceği haberleri çıkan Mohammed Al Saloussi hayatı ile ilgili detaylar şöyle;

    Suudi Arabistanlı bir şeyhin oğlu olan, aynı zamanda yapımcılık ve DJ'lik de yapan Mohammed Al Saloussi'nin adı iki yıl önce İrlandalı model Chloe Loughnan ile anılmıştı.

    Chloe, Serdar Ortaç'la evli olduğu 8 Nisan 2018'de mayo çekimleri için gittiği Miami'de Mohammed Al Saloussi ile çılgın partilere katılıp eğlenmişti.

    Şeyma Subaşı katıldığı bir televizyon programında şu açıklamalarda bulundu:

        Subaşı, "3 ay 10 gündür birlikteyiz. Çok güzel gidiyor, bizim hikaye çok uzun. Ailem benim mutluluğumla zaten mutlu olan insanlar. Tanıştıktan sonra da 'Şeyma nasıl bir çocuk bu küçücük' dediler. 25 yaşında zannediyorlar ama 36 yaşında." şeklinde konuştu.

        Mısırlı sevgilisiyle mutlu bir ilişkisi olduğunu belirten Subaşı, eski eşi Acun Ilıcalı'nın da evlilik kararından haberi olduğunu söyledi.
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