Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? 19 Nisan Gelinim Mutfakta puanlaması nasıl şekillendi? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden çok fazla sorgulanıyor. Özellikle program izlemeyi kaçıranlar haftanın ilk gününde kimin birinci olup çeyrek altını kaptığını merak ediyor. Seda Sayan ve kayınvalideler hangi yemeği kimin yaptığını bilmeden tattı ve puanlarını verdi. Ayrıca Gelinim Mutfakta'da bugünün tartışma konuları da yine eksik olmadı. Kayınvalide Fatma Hanım'a diğer kayınvalidelerden tepkiler geldi.
19 NİSAN PAZARTESİ GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU?
Günün birincisi henüz belli olmadı, açıklandığında haberimizde yer alacak.
Dudu:
Seda:
Ayten:
Esra:
GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? (16 NİSAN)
Bu hafta Ece elendi
GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU? (16 NİSAN)
Haftanın birincisi Seda oldu ve 10 bin TL değerindeki 5 altın bileziği koluna taktı.
GELİNİM MUTFAKTA FORMATI NEDİR?
Yeni sezonda sunucu değişikliği ile birlikte format değişikliğine de giden Gelinim Mutfakta yarışmasında bundan sonra yarışmanın sunucusu Seda Sayan da yemekleri tadacak ve puan verecek. Tarafsız bir gözle sadece yemeklerin tadına göre puan veren Sayan'ın puanları aslında yarışmacıların akıbeti için de büyük önem taşıyacak.