Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? 19 Nisan Gelinim Mutfakta puanlaması nasıl şekillendi? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden çok fazla sorgulanıyor. Özellikle program izlemeyi kaçıranlar haftanın ilk gününde kimin birinci olup çeyrek altını kaptığını merak ediyor. Seda Sayan ve kayınvalideler hangi yemeği kimin yaptığını bilmeden tattı ve puanlarını verdi. Ayrıca Gelinim Mutfakta'da bugünün tartışma konuları da yine eksik olmadı. Kayınvalide Fatma Hanım'a diğer kayınvalidelerden tepkiler geldi.