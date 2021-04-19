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    • Magazin
    • 19.04.2021 15:14
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    • 19.04.2021 15:14
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    ? 19 Nisan puanlaması! Dudu geri döndü…

    Yeni bir haftanın ilk gününde ? Sorusunun yanıtı merakla araştırılır oldu. Cuma günü haftanın finalinde yine bir yarışmacı elenirken yerine eski yarışmacılardan Dudu geldi ve herkesi şaşırttı. Hastalığından dolayı bir süre ayrılan Dudu yeniden yarışıyor. Peki 19 Nisan puanlaması belli oldu mu? Kıyasıya rekabetin yaşandığı Gelinim Mutfakta’da bugünün birincisi olup çeyrek altını kapan yarışmacı kim oldu? İşte yaşananlar…

    takvim.com.tr
    Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu?

    Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? 19 Nisan Gelinim Mutfakta puanlaması nasıl şekillendi? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden çok fazla sorgulanıyor. Özellikle program izlemeyi kaçıranlar haftanın ilk gününde kimin birinci olup çeyrek altını kaptığını merak ediyor. Seda Sayan ve kayınvalideler hangi yemeği kimin yaptığını bilmeden tattı ve puanlarını verdi. Ayrıca Gelinim Mutfakta'da bugünün tartışma konuları da yine eksik olmadı. Kayınvalide Fatma Hanım'a diğer kayınvalidelerden tepkiler geldi.

    19 NİSAN PAZARTESİ GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU?

    Günün birincisi henüz belli olmadı, açıklandığında haberimizde yer alacak.

    Dudu:

    Seda:

    Ayten:

    Esra:

    GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? (16 NİSAN)

    Bu hafta Ece elendi

    GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU? (16 NİSAN)

    Haftanın birincisi Seda oldu ve 10 bin TL değerindeki 5 altın bileziği koluna taktı.

    GELİNİM MUTFAKTA FORMATI NEDİR?

    Yeni sezonda sunucu değişikliği ile birlikte format değişikliğine de giden Gelinim Mutfakta yarışmasında bundan sonra yarışmanın sunucusu Seda Sayan da yemekleri tadacak ve puan verecek. Tarafsız bir gözle sadece yemeklerin tadına göre puan veren Sayan'ın puanları aslında yarışmacıların akıbeti için de büyük önem taşıyacak.

        GELİNİM MUTFAKTA AYTEN KİMDİR?

        Aslen Azerbaycanlı olan Ayten, yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Kayınvalide Neriman Hanım, gelinin isteği üzerine yarışmaya başvurduklarını söyledi. Eşiyle internetten tanıştığını ve 2 yıl beklediğini anlatan Ayten, eşiyle tanıştan sonra Türkiye'ye geldiğini söyledi. 6 senelik evli olan Ayten'in bir kızı var ve kendi işini yapıyor. Genç yarışmacı online ayakkabı satışı yapıyor.

        GELİNİM MUTFAKTA DUDU KİMDİR?

        Gelinim Mutfakta Dudu ve kaynanası Nuray Hanım programa yeni katılan yarışmacılardır. Gelinim Mutfakta Dudu'nun tam adı Dudu Akdemirbey'dir. Gelinim Mutfakta Dudu 18 yaşındadır. Gelinim Mutfakta Dudu Yörük kızı olduğunu açıklamıştır. İddialı girişlerinin ardından gelin Dudu el lezzeti ile ilk günden çeyrek altını kazanmıştır.Kaynanası Nuray Hanım ise Adanalı'dır. Kanal D'de yayınlanmakta olan yemek yarışma programı Gelinim Mutfakta yarışmacısı Dudu yarışmadan kazandığı altınlar ile pandemi yüzünden yapamadığı düğününü yapmak istiyor.
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        Haberler Magazin Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? 19 Nisan Gelinim Mutfakta puanlaması! Dudu geri döndü…