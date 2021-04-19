Adeta duyguların sel olup aktığı Bir Zamanlar Çukurova'da geçen hafta Fekeli'nin Demir tarafından vurulması herkesi şaşırtmıştı. Her bölümüyle heyecanın dozunu giderek artırmaya devam eden Bir Zamanlar Çukurova'da Fekeli'nin ölüp ölmeyeceği akıllarda yerini korurken bunun bir oyun olup olmadığını da merak ediliyor. Demir Yaman ile tartışan ve "O kurşunu sıkmak yürek gerektirir. Sıkmazsan adam değilsin" diyen Fekeli vuruldu. Demir'in Fekeli'yi vurması hiç beklenmedik bir gelişme olarak karşımıza çıktı. Yaşanan bu gelişmelerin hemen ardından seyirciler Bir Zamanlar Çukurova 22 Nisan Perşembe akşamı yayınlanacak 93. bölüme odaklandı.

FEKELİ ÖLECEK Mİ?

İzleyiciler tarafından merak edilen Bir Zamanlar Çukurova Fekeli mü sorusunun yanıtı henüz belli olmadı. Bu soru bu hafta yayınlanacak bölümde netlik kazanacak.