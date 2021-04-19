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    • 19.04.2021 12:30
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    • 19.04.2021 12:30
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    , neden yok? yeni bölüm ne zaman? 19 Nisan TRT 1 yayın akışı

    TRT 1 ekranlarında her pazartesi heyecanla izlenen dizisinin bu akşam ekranlarda olup olmayacağı merak konusu oldu. Yeni bölümleriyle izleyicisiyle buluşan dizinin yayın akışında yer almaması akılları karıştırdı. Bu bağlamda izleyiciler dizinin yeni bölüm tarihi hakkında araştırmalar yapıyor. Peki, , neden yok? Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman? İşte 19 Nisan TRT 1 yayın akışı

    Uyanış Büyük Selçuklu bugün neden yok?

    İzleyicilerin heyecanla takip ettiği dizilerden birisi olan Uyanış Büyük Selçuklu'nun yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağı akıllarda yer almaya başladı. Seyirciler yeni bölüm tarihini öğrenmek istiyor. Peki, Uyanış Büyük Selçuklu bugün var mı, neden yok? Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman? İşte 19 Nisan TRT 1 yayın akışına dair bilgiler...

    UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU BUGÜN VAR MI, NEDEN YOK?

    Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. Dizinin koronavirüs vakaları nedeniyle ekranlarda yer almadığı tahmin ediliyor.

    İşte TRT 1 yayın akışı yeni bölüm tarihi;

    UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

    Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümü 26 Nisan Pazartesi akşamı saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında olacak.

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    18:30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel
    20:30 Uyanış: Büyük Selçuklu Özel Bölüm
    23:45 Maveraya Yolculuk

    UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜM ÖZET

    Hasan Sabbah ve Batıniler, Başulu'yu tuzağa düşürüp onu kaçırmışlar, öte yandan büyük bir kumpas kurup Şelemzar'ı ele geçirmeyi başarmışlardı. Diğer taraftan Sencer, Başulu'nun kaçırıldığını ve Livya'nın yaralanmasına sebep olan kişinin Efruz olduğunu ve Efruz'un Sabbah'a çalışan kıdemli bir Batıni olduğunu öğrenmişti.

        Başulu'yu Batınilerin kaçırdığını anlayan Sencer, Efruz'u yakalamak için Şelemzar Darüşşifası'na doğru yola koyulmuştu. Başulu'nun Sabbah'ın elinde olduğunu öğrendiklerinde Şelemzar'ı alamayacaklarını anlayıp Sabbah'ın Başulu'yu serbest bırakmak için istediği Nizar'ın Hilati'ni getirmeyi kabul etmek zorunda kalmışlar ve Melikşah'ın huzuruna çıkıp bir bahaneyle Nizar'ın Hilati'ni istemişlerdi.

        Melikşah, kısa bir süre sonra Sencerlerin gizli yürüttükleri bu harekâtı öğrenmiş ve Nizar'ın Hilati'ni vererek; Sencerlerden gizli olarak Sabbah'a bir tuzak kurmuş ve sırrın aşikâr olma vetiresini bu şekilde başlatmıştı.

        Melikşah'ın kurduğu tuzağın neticesinde Sabbah hem hilatten hem de Başulu'dan olmuştu. Çünkü Melikşah, Başulu'yu Şelemzar'dan kaçırtmayı başarmıştı. Sencer, Nizamülmülk, Tapar ve Melikşah saraya dönmüşlerdi.

        Başulu, Melikşah'ın karşısına gelmişti. Başulu mecbur kalıp yüzündeki peçeyi indirince uzun yıllar sonra ilk kez Başulu ve Melikşah, birbirlerinin yüzünü görmüşler ve sır açılmıştı! Yıllar önce bu sırrı tertipleyen ve Melikşah'ın tahta çıkmasını sağlayan Nizamülmülk, sultana yalan söylediği için nasıl bir hükümle karşılaşacaktır?

        Melikşah, yanına kadar yükselip yine de kendisinden saklanan Sencer'i ve Melikşah'ın kendisini öldü bilmesine tahammül edip saklanmayı sürdüren Başulu'yu affedecek midir?

            Öte yandan sırrın açılması çok hızlı bir şekilde tüm Selçuklu hanedanına yayılacaktır. Selçuklu Hanedanı üyeleri Başulu'nun yaşadığı ve Sencer'in gizli bir veliaht olarak ortaya çıkmasını nasıl karşılayacaktır?

            Sırrı Melikşah'tan daha önce öğrenen ve sırrın açılmaması için Başulu'nun kurtarılmasına mani olmak isteyen ve başarılı olamayan Terken'in Başulu'ya karşı düşmanca tavrı eyleme dönüşecek midir?
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