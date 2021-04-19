Melikşah, kısa bir süre sonra Sencerlerin gizli yürüttükleri bu harekâtı öğrenmiş ve Nizar'ın Hilati'ni vererek; Sencerlerden gizli olarak Sabbah'a bir tuzak kurmuş ve sırrın aşikâr olma vetiresini bu şekilde başlatmıştı.

Melikşah'ın kurduğu tuzağın neticesinde Sabbah hem hilatten hem de Başulu'dan olmuştu. Çünkü Melikşah, Başulu'yu Şelemzar'dan kaçırtmayı başarmıştı. Sencer, Nizamülmülk, Tapar ve Melikşah saraya dönmüşlerdi.