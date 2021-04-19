İzleyicilerin heyecanla takip ettiği dizilerden birisi olan Uyanış Büyük Selçuklu'nun yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağı akıllarda yer almaya başladı. Seyirciler yeni bölüm tarihini öğrenmek istiyor. Peki, Uyanış Büyük Selçuklu bugün var mı, neden yok? Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman? İşte 19 Nisan TRT 1 yayın akışına dair bilgiler...
UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU BUGÜN VAR MI, NEDEN YOK?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. Dizinin koronavirüs vakaları nedeniyle ekranlarda yer almadığı tahmin ediliyor.
İşte TRT 1 yayın akışı yeni bölüm tarihi;
UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümü 26 Nisan Pazartesi akşamı saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında olacak.
TRT 1 YAYIN AKIŞI
18:30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel
20:30 Uyanış: Büyük Selçuklu Özel Bölüm
23:45 Maveraya Yolculuk
UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜM ÖZET
Hasan Sabbah ve Batıniler, Başulu'yu tuzağa düşürüp onu kaçırmışlar, öte yandan büyük bir kumpas kurup Şelemzar'ı ele geçirmeyi başarmışlardı. Diğer taraftan Sencer, Başulu'nun kaçırıldığını ve Livya'nın yaralanmasına sebep olan kişinin Efruz olduğunu ve Efruz'un Sabbah'a çalışan kıdemli bir Batıni olduğunu öğrenmişti.