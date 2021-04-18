Survivor eleme adayı kim oldu? 17 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Ünlüler mi Gönüllüler mi? Sorularının cevapları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanan bilgiler arasında yer aldı. Dün akşam nefres kesen bir mücadele vardı ve izleyicileri ekrana kilitledi. Dokunulmazlık sonrasında kaybeden takım adadan gitmesi yönünde bir isim söylemek durumunda kaldı. Oynanan market oyununu hangi takım kazandı? İşte Survivor son bölümde yaşananlar…
17 NİSAN SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Adım adım büyük final heyecanı yaklaşan Survivor'da yarışmacılar haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için mücadele verdi. Dokunulmazlık oyununda ünlüler takımından Sergen - Melis, gönüllüler takımından Reşat - Aleyna çiftleri parkura geldi. İlk olarak avantaj oyununun oynandığı parkurda kazanan takım ünlüler oldu.
Yarışmacılar sonraki turda ise gerçek oyunda karşı karşıya geldi. Oyunda yarışmacılar, havuza kurulu parkurda ilk önce dikey ağa tırmanıp halkaları almaya çalıştı. Mücadeleye iyi başlayan gönüllüler takımı oyunu önde götürürken, ilerleyen dakikalarda ünlüler atağa geçti. Nefes kesen karşılaşmada ünlüler skoru 5-5 yaptı. En iyi yarışmacılar oyunun sonuna doğru parkura geldi. Karşılaşmada, 10-8 skorla ünlüler takımı dokunulmazlığı kazandı.