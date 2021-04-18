SURVİVOR MARKET OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?



Ada şartları için kritik önem taşıyan market oyununda yarışmacılar dokunulmazlık öncesi parkurda karşı karşıya geldi. Oyun öncesi market oyununda ödül turşu, yeşil mercimek ve salçadan oluşan paket olacak açıklandı. Ayrıca kazanan takım kişi başına ikişer sosis alma hakkı elde edecekti. Haftalardır market oyununu kazanamayan ünlüler ve galibiyet serisini korumak isteyen gönüllüler takımı zorlu parkurda kazanmak için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı. Oyuna iyi başlayan ünlüler takımı ilerleyen dakikalarda oyunu gönüllülere kaptırdı. Son dakikalarda ise ünlülerden İsmail – Melis, gönüllülerden Steven – Ayşe parkura geldi. Eşitlik sağlandığı için market oyunu bayrak yarışına kaldı. Bayrak yarışında İsmail hedefi devirdi ödül ünlülerin oldu.