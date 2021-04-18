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    • 18.04.2021 09:23
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    • 18.04.2021 09:23
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    ? ? Ünlüler mi Gönüllüler mi?

    Dün akşamdan bu yana izlemeyi kaçıranlar tarafından ? Sorusunun yanıtı araştırılıyor. TV8’in akşam kuşağında ekrana gelen ve her sezonuyla ilgiyle izlenen yarışmada yine zorlu bir parkur ve çok önemli olan dokunulmazlık oyunu vardı. Kıyasıya mücadele eden takımlar arasında gerginlikler de eksik olmadı. Peki ? Ünlüler mi Gönüllüler mi? Kaybeden takım içlerinden bi ismi söylemek zorunda kaldı. Peki ’da bu haftanın ilk eleme adayı kim olarak belirlendi?

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    Survivor eleme adayı kim oldu?

    Survivor eleme adayı kim oldu? 17 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Ünlüler mi Gönüllüler mi? Sorularının cevapları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanan bilgiler arasında yer aldı. Dün akşam nefres kesen bir mücadele vardı ve izleyicileri ekrana kilitledi. Dokunulmazlık sonrasında kaybeden takım adadan gitmesi yönünde bir isim söylemek durumunda kaldı. Oynanan market oyununu hangi takım kazandı? İşte Survivor son bölümde yaşananlar…

    17 NİSAN SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

    Adım adım büyük final heyecanı yaklaşan Survivor'da yarışmacılar haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için mücadele verdi. Dokunulmazlık oyununda ünlüler takımından Sergen - Melis, gönüllüler takımından Reşat - Aleyna çiftleri parkura geldi. İlk olarak avantaj oyununun oynandığı parkurda kazanan takım ünlüler oldu.

    Yarışmacılar sonraki turda ise gerçek oyunda karşı karşıya geldi. Oyunda yarışmacılar, havuza kurulu parkurda ilk önce dikey ağa tırmanıp halkaları almaya çalıştı. Mücadeleye iyi başlayan gönüllüler takımı oyunu önde götürürken, ilerleyen dakikalarda ünlüler atağa geçti. Nefes kesen karşılaşmada ünlüler skoru 5-5 yaptı. En iyi yarışmacılar oyunun sonuna doğru parkura geldi. Karşılaşmada, 10-8 skorla ünlüler takımı dokunulmazlığı kazandı.

        SURVİVOR MARKET OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

        Ada şartları için kritik önem taşıyan market oyununda yarışmacılar dokunulmazlık öncesi parkurda karşı karşıya geldi. Oyun öncesi market oyununda ödül turşu, yeşil mercimek ve salçadan oluşan paket olacak açıklandı. Ayrıca kazanan takım kişi başına ikişer sosis alma hakkı elde edecekti. Haftalardır market oyununu kazanamayan ünlüler ve galibiyet serisini korumak isteyen gönüllüler takımı zorlu parkurda kazanmak için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı. Oyuna iyi başlayan ünlüler takımı ilerleyen dakikalarda oyunu gönüllülere kaptırdı. Son dakikalarda ise ünlülerden İsmail – Melis, gönüllülerden Steven – Ayşe parkura geldi. Eşitlik sağlandığı için market oyunu bayrak yarışına kaldı. Bayrak yarışında İsmail hedefi devirdi ödül ünlülerin oldu.

        17 NİSAN SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

        Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden Survivor gönüllüler takımı ada konseyinde oylamaya çıktı. Halktan gelen SMS oylarının ardından yarışmacılar, adadan gitmesini istedikleri isimler için gizli bölmede oylarını kullandı.

        Oylama anında, Steven ile tartışan Dora takım arkadaşının ismini yazarken, Steven'da karşılıklı olarak Dora'ya oy kullandı. Poyraz ise performans düşüklüğünü gerekçe göstererek Reşat'ın ismini yazdı. Verilen oylamaların tamamlanmasından sonra Acun Ilıcalı en çok ismi yazılan yarışmacının Dora olduğunu açıkladı.
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        Haberler Magazin Survivor eleme adayı kim oldu? 17 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Ünlüler mi Gönüllüler mi?