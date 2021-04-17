ATV'nin kısa sürede sevilen dizisi Kardeşlerim'de bu hafta sular durulmadı ve kardeşler aldıkları karar neticesinde şehirden ayrılmak istedi. Ancak bu planları son anda Oğulcan ve Orhan'ın son anda yetişmesiyle iptal oldu. Hastaneye kaldırılan ve durumu kritik olan Orhan gözlerini açtı. Kocasını kaybetme korkusuyla deliye dönen Şengül, olanların suçunu çocuklara attı ve onları evden kovmasıyla her şey birbirine karıştı. Yaşanan heyecan dolu gelişmelerin ardından Kardeşlerim 10. bölüm fragmanıyla neler olacağı merak konusu oldu.

"SENDEN HOŞLANDIĞIMI SÖYLEYECEKTİM..."

Hastaneye kaldırılan Orhan'ın durumu kritiktir. Kocasını kaybetme korkusuyla deliye dönen Şengül, olanların suçunu çocuklara atar ve onları evden kovar. Berk, gözaltına alınır.