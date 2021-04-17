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    • 17.04.2021 23:54
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    • 18.04.2021 00:33
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    Son anda yetişti kaderleri değişecek! : Olan bitene kayıtsız kalmıyor!

    Her cumartesi milyonları ekran başına kilitleyen dizisinde heyecan yine doruklara çıktı. Yeni kararların alındığı bölümde kardeşlerin gitmesi Oğulcan ve Orhan tarafından son anda engellendi. Bilindiği üzere çocuklar amcalarına bir şey olacak korkusu yaşarken aniden sokakta kalınca, çaresiz İstanbul'u terk etmeye karar vermiş ve bilet almıştı. Akif ise Berk'i kurtarmak için bir plan peşine düştü. Bölümün ardından izleyiciler şimdi heyecanla nda neler olacağı merak ediyor.

    takvim.com.tr
    Kardeşlerim 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    ATV'nin kısa sürede sevilen dizisi Kardeşlerim'de bu hafta sular durulmadı ve kardeşler aldıkları karar neticesinde şehirden ayrılmak istedi. Ancak bu planları son anda Oğulcan ve Orhan'ın son anda yetişmesiyle iptal oldu. Hastaneye kaldırılan ve durumu kritik olan Orhan gözlerini açtı. Kocasını kaybetme korkusuyla deliye dönen Şengül, olanların suçunu çocuklara attı ve onları evden kovmasıyla her şey birbirine karıştı. Yaşanan heyecan dolu gelişmelerin ardından Kardeşlerim 10. bölüm fragmanıyla neler olacağı merak konusu oldu.

    "SENDEN HOŞLANDIĞIMI SÖYLEYECEKTİM..."

    Hastaneye kaldırılan Orhan'ın durumu kritiktir. Kocasını kaybetme korkusuyla deliye dönen Şengül, olanların suçunu çocuklara atar ve onları evden kovar. Berk, gözaltına alınır.

    Çocuklar amcalarına bir şey olacak korkusu yaşarken bir de sokakta kalınca, çaresiz İstanbul'u terk etmeye karar verirler. Akif ise Berk'i kurtarmak için bir plan peşindedir.

    Kadir'i ikna edemeyeceğini bildiğinden Ömer ile görüşmeye karar verir. Ömer'in vereceği karar kardeşlerin kaderini etkileyecektir.

        Kenan'ın ölümü tüm dengeleri değiştirirken Suzan, Akif, Nebahat cephesinde sular durulmaz.

        Çocuklar yaşadığı felaketten sonra yaşamlarını düzene sokmak için var gücüyle çalışırken, Orhan'ın sunduğu teklif Kadir'le Ömer'i umutlandırır.

        Kadir'in Süsen'le olan arkadaşlığının iç yüzünü öğrenen Melisa, Kadir'le yüzleşmek ister.

            Şengül'ün Nebahat'ten alacağı paranın hayaliyle girdiği borçlar, Orhan'la arasının açılmasına sebep olur.

            Berk'in Aybike'yi zora sokan planı ise beklenmedik olaylara yol açar.
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            Haberler Magazin Son anda yetişti kaderleri değişecek! Kardeşlerim 10. bölüm fragmanı: Olan bitene kayıtsız kalmıyor!