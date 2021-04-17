ATV ekranlarında başarılı 6 sezon geçiren ve geçtiğimiz günlerde 7. sezonda da yoluna devam etme kararı alan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine bu sezon pek çok ünlü isim katıldı. Diziye özellikle Ali Sürmeli (Kimsesiz Doğan) ve Muhammed Cangören (Hamdi Korkmaz) karakterlerinin katılması heyecanı zirveye çıkardı. Hamdi Baba ve Seko ikilisini çok seven izleyiciler bir yandan da dizinin 3. sezonunda Kimsesiz Yaşar karakteriyle nam salan Olgun Şimşek'in kadroya tekrar dahil olmasını istiyor. Milyonların gönlüne taht kuran EDHO karakteri Kimsesiz Yaşar 3. sezonun final bölümünde eşiyle yurt dışına çıkmıştı. Ramo dizisinin final yapması ve yakın bir zamanda Olgun Şimşek Ramo'nun kadrosundan ayrılması üzerine bu istekler gün geçtikçe artıyor.
OLGUN ŞİMŞEK EDHO'YA GERİ Mİ DÖNÜYOR?
Ocak ayında Olgun Şimşek'in Ramo'dan ayrılması EDHO hayranlarını heyecanlandırdı. Bilindiği üzere Kimsesiz Yaşar dizinin 3. sezonunda kadroda yer alan ve sezon finali bölümünde eşiyle yurt dışına çıkmıştı.
Özellikle senaryoda Yaşar'ı yetiştiren ve ona o adı veren Kimsesiz Doğan karakterinin dahil olması bu istekleri artırdı. İzleyiciler Kimsesiz Yaşar karakteriyle izleyicilerin gönlüne taht kuran Olgun Şimşek'in diziye geri dönmesi istiyor.
Ancak konu hakkında henüz ünlü oyuncudan da, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yayıncı kuruluşundan da bir açıklama gelmedi.