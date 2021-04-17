Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 17.04.2021 21:30
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.04.2021 21:31
    ABONE OL

    Gelişiyle gidişi tez oldu! Ani vedası kafaları duvara vurdurtuyor! EDHO'ya katılıyor iddiası ayyuka çıkacak

    2 sezonluk macerasıyla büyük beğeni toplayan Ramo dizisinin dün akşam yayınlanan 40. bölümüyle final yapması izleyicilerini isyan ettirdi. Dizinin ani vedasının ardından seyirciler halen şoku atlatamadı. Bilindiği üzere ünlü oyuncu dizide Cihangir karakterine hayat vermiş ve geçtiğimiz aylarda da Ramo'dan ayrılmıştı. O günden bu yana Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz izleyicileri ünlü oyuncunun karakteriyle diziye dahil olması için sosyal medya platformlarında yorum yapıyor. Ali Sürmeli'nin EDHO kadrosuna katılmasının ardından bu istekler daha da arttı. Dizinin sıkı takipçileri Kimsesiz Yaşar ve Doğan Baba'nın yan yana gelsin şeklinde yorumlar yapıyor.

    takvim.com.tr
    Olgun Şimşek EDHO'ya geri mi dönüyor?

    ATV ekranlarında başarılı 6 sezon geçiren ve geçtiğimiz günlerde 7. sezonda da yoluna devam etme kararı alan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine bu sezon pek çok ünlü isim katıldı. Diziye özellikle Ali Sürmeli (Kimsesiz Doğan) ve Muhammed Cangören (Hamdi Korkmaz) karakterlerinin katılması heyecanı zirveye çıkardı. Hamdi Baba ve Seko ikilisini çok seven izleyiciler bir yandan da dizinin 3. sezonunda Kimsesiz Yaşar karakteriyle nam salan Olgun Şimşek'in kadroya tekrar dahil olmasını istiyor. Milyonların gönlüne taht kuran EDHO karakteri Kimsesiz Yaşar 3. sezonun final bölümünde eşiyle yurt dışına çıkmıştı. Ramo dizisinin final yapması ve yakın bir zamanda Olgun Şimşek Ramo'nun kadrosundan ayrılması üzerine bu istekler gün geçtikçe artıyor.

    OLGUN ŞİMŞEK EDHO'YA GERİ Mİ DÖNÜYOR?

    Ocak ayında Olgun Şimşek'in Ramo'dan ayrılması EDHO hayranlarını heyecanlandırdı. Bilindiği üzere Kimsesiz Yaşar dizinin 3. sezonunda kadroda yer alan ve sezon finali bölümünde eşiyle yurt dışına çıkmıştı.

    Özellikle senaryoda Yaşar'ı yetiştiren ve ona o adı veren Kimsesiz Doğan karakterinin dahil olması bu istekleri artırdı. İzleyiciler Kimsesiz Yaşar karakteriyle izleyicilerin gönlüne taht kuran Olgun Şimşek'in diziye geri dönmesi istiyor.

    Ancak konu hakkında henüz ünlü oyuncudan da, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yayıncı kuruluşundan da bir açıklama gelmedi.

        OLGUN ŞİMŞEK'TEN KİMSESİZ YAŞAR AÇIKLAMASI

        Geçen yıl İbrahim Tatlıses, İbo Show'a konuk olan Olgun Şimşek'e "Kimsesiz Yaşar, ben hala öyle olarak biliyorum seni. Daha beyefendi geçmedim" dedi.

        Bunun üzerine 49 yaşındaki ünlü oyuncu "Kimsesiz Yaşar artık öldü gitti. Gerçi ölmedi. Güzel çalışma oldu.

        Ama bitti artık o. Şimdi Cihangir Bey artık." diyerek cevap vermişti.

            KİMSESİZ DOĞAN VE HAMDİ...

            Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Ali Sürmeli'nin canlandırdığı Doğan ile Muhammed Cangören'in hayat verdiği Hamdi'nin karşılaşması izleyiciler tarafından heyecanla takip ediliyor. İlk sahnede Kimsesiz Doğan Baba'nın paralara el koyması üzerine Hamdi Korkmaz'ın "Benden çalan kimse yaşamaz" sözleri dikkat çekerken Doğan büyük racon kesti. Doğan'ın Hamdi'ye "Ben kimse değilim. Kimsesizim. Bana bir şey olmaz. Ama sen o Fetih ile iş tutar, oğullarınla da ayaklarımıza dolanırsan seni kimsesiz kalana kadar keserim. Bak, bütün soyunu sopunu diyorum. Ayağını denk al." sözleri dikkat çekti.

            İzleyiciler ikilinin sahnelerini hem televizyondan hem de YouTube ve yayıncı kuruluş ATV'nin resmi internet sitesinden defalarca izliyor ve videoların altına binlerce yorum yapıyor.

            OLGUN ŞİMŞEK KİMDİR?

            Olgun Şimşek, 1971 yılında Bursa ilinin Büyükorhan ilçesine bağlı bir köy olan Yenice'de doğmuştur. Bingöllü ilkokul öğretmeni bir baba ile Bursalı bir annenin çocuğudur. Bir kız kardeşi var. Çocukluğu Yenice köyü ve babasının tayin olduğu Afyon Dinar, Alpaslan köyünde geçmiştir. Liseye Adapazarı Harbiye Öğretmen Lisesi'nde yatılı olarak başladı ve bir sene orada okudu.

            İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. 1993 yılında sinema hayatına başladı. Olgun Şimşek, tiyatroya Yılmaz Erdoğan-Demet Akbağ Tiyatrosu'nda sahnelenen Otogargara adlı oyunda rol alarak başladı.

            Televizyonda İbo Show'da İbrahim Tatlıses'in pişekarı 'Güçlü' tiplemesiyle tanındı. Yılmaz Erdoğan'ın televizyonda yayınlanan Bir Demet Tiyatro'sunda 'Kudret' tiplemesiyle de popüler oldu. Televizyon dizileri Sihirli Ceket, Yedi Numara, Beşik Kertmesi ve Alacakaranlık'ta rol aldı.

            2012 yılında Türkiye Ekonomi Bankası reklam filmlerinde oynadı. Daha önce Şebnem Sönmez ile 1994 yılında evlenen ve 2000 yılında boşanan Olgun Şimşek ikinci evliliğini 19 Kasım 2011 tarihinde Zeynep Kocabeyoğlu ile yaptı.

                Filmleri ve Dizileri

                2020 - Ramo
                2017-2018 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
                2012 - Gözetleme Kulesi
                2012 - Yalan Dünya
                2009-2010 - Kapalı Çarşı
                2005 - Beyaz Gelincik
                2005 - Kapıları Açmak
                2003 - Yazı Tura
                2003 - Alacakaranlık
                2002 - Beşik Kertmesi
                2001 - Yeşil Işık
                2000 - Yedi Numara
                1998 - Karışık Pizza
                1998 - Dış Kapının Mandalları
                1997 - Bir Demet Tiyatro
                1996 - Sihirli Ceket
                1995 - Yer Çekimli Aşklar
                1994 - Aziz Ahmet
                1994 - Gülşen Abi
                1993 - Tersine Dünya
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Haberler Magazin Gelişiyle gidişi tez oldu! Ani vedası kafaları duvara vurdurtuyor! Olgun Şimşek EDHO'ya katılıyor iddiası ayyuka çıkacak