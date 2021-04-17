İki sezon boyunca izleyicileri tarafından büyük bir heyecanla izlenen Kuruluş Osman dizisinde bu hafta yaşanan gelişmelerle heyecan doruklara ulaşmıştı. Amcası Dündar'ın ihanetini öğrenen Osman Bey onu yakalar yakalamaz infazını gerçekleştirdi. Dündar Bey ölmeden önce yeğenine Nikola'nın Söğüt ile ilgili yaptığı hain planlardan bahsetti. Bunun üzerine Osman Bey, Umur Bey'in kızı Malhun Hatun'a büyük bir görev vererek İnegöl'e doğru harekete geçirdi. Bölümün ekranlarda son bulmasıyla yayınlanan Kuruluş Osman 55. bölüm fragmanında savaşın sesleri duyuluyor. İşte Kuruluş Osman 55. bölüm fragmanında yaşanacak olaylar

OSMAN BEY, AMCASI DÜNDAR BEY'İ İNFAZ ETTİ

İhanetini itiraf eden Dündar Bey'in Osman Bey tarafından infaz edildiği sahne çok konuşuldu ve sosyal medyada büyük ilgi gördü. Osman Bey tarafından infazına karar verilen Dündar Bey, Boran ve Göktuğ tarafından çadırından çıkarılarak otağın önüne getirildi.

Ahalinin infazı izlemek için gelmediğini gören Dündar Bey şaşırırken; Savcı, Gündüz, Bamsı, Demirci beyler ile Cerkutay ve Aygül otağın önüne geldi. Osman Bey elinde yayı ile otağından çıkınca, Savcı Bey, oğlu Bayhoca'yı öldüren oku vererek infazın bu okla yapılmasını istedi: "Oğlumun ciğerlerini parçalayan ok… Lena'ya… Haini bulduğumuzda… Oğlumuzu öldüren okla öleceğine söz verdiydim… Boynuna yay kirişi değil, çürümüş ciğerine bu ok gireydi keşke…"