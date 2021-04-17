Ekranlarda fırtınalar estirmeye devam eden Bir Zamanlar Çukurova'da büyük bir savaş başlıyor. Merakla beklenen Bir Zamanlar Çukurova 93. bölüm fragmanı az önce ATV ekranlarında izleyicisiyle buluştu. Fragmanda Fekeli'nin vurulduğunu öğrenen Fikret'in "Ecelin benden olacak" sözleri heyecanı tırmandırırken Demir'in Fikret'in karşısına çıkarak "Eğer bana, aileme yanaşırsan; Yamanların adına tek bir leke, tek bir zarar verirsen misliyle ödetirim sana. Kansa kan, ölümse ölüm." dediği görülüyor. Ayrıca Züleyha'nın arabasının kaza yapmasının ardından izleyiciler heyecanla gelecek hafta yayınlanacak bölümü izlemek istiyor.

FEKELİ ÖLECEK Mİ?

İzleyiciler tarafından merak edilen Bir Zamanlar Çukurova Fekeli mü sorusunun yanıtı henüz belli olmadı. Bu soru gelecek hafta yayınlanacak bölümde netlik kazanacak.