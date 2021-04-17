Aygün Aydın kimdir, kaç yaşında? Hakan Sabancı'yı ifşa eden Aygün Aydın kim?

AYGÜN AYDIN KİMDİR?

Aygün Aydın,1994 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Beykent Üniversitesi TV Haberciliği ve Programcılığı Bölümü'nden mezun olmuştur. Aygün Aydın, Show TV de yayınlanan Bu Benim Tarzım yarışmasının 2. sezon yarışmacıları arasında yer alıyordu.

Söz konusu dönemde yarışmacıların sahneye erkek mankenlerle çıkması kararı nedeniyle nişanlısından ayrılmıştı.