Aygün Aydın kimdir, kaç yaşında? Hakan Sabancı'yı ifşa eden Aygün Aydın kim?

Aygün Aydın kimdir, kaç yaşında? Hakan Sabancı ile olan özel mesajlaşmalarını ifşa etmesiyle magazin dünyasında yer alan Aygün Aydın kimdir sorusuna yanıt aranıyor. Kliplerde ve dizilerdeki oyunculuğuyla tanınan Aygün Aydın özel mesajları ifşa etmesiyle gündeme geldi.
AYGÜN AYDIN KİMDİR?
Aygün Aydın,1994 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Beykent Üniversitesi TV Haberciliği ve Programcılığı Bölümü'nden mezun olmuştur. Aygün Aydın, Show TV de yayınlanan Bu Benim Tarzım yarışmasının 2. sezon yarışmacıları arasında yer alıyordu.
Söz konusu dönemde yarışmacıların sahneye erkek mankenlerle çıkması kararı nedeniyle nişanlısından ayrılmıştı.
Oyunculuk ve müzik eğitimi de alan 26 yaşındaki Aydın, 2014 yılında Ravi İncigöz ve Mustafa Ceceli'nin Şeker isimli şarkısının klibinde de oynamıştır.
Baş rollerini Can Yaman ve Özge Gürel'in paylaştığı Bay Yanlış dizisinde Şebnem karakterine hayat vermiştir.