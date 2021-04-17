Soluksuz izlenen sahneleriyle Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 16 Nisan Salı günü yine zirveye adını yazdırdı. Hızır'ın Alpaslan'ın iyileştiğinden şüphe ettiği bölümde heyecan dolu gelişmeler ardı sıra yaşandı. İntikam peşinde olan ve iyileştiğini kimseye belli etmeyen Alpaslan Çakırbeyli, teyzesinin ölümüne neden olan İlhan'ı gafil avlayarak sonunu getirdi. Alpaslan, İlhan'ın "Sen kimsin?" sorusu karşısında "Ben tuzağa düşürdüğün Ceylan Çakırbeyli'nin yeğeni Alpaslan Çakırbeyli'yim" diyerek kurşunu sıktı. Heyecanla izlenen bölümün hemen ardından izleyiciler EDHO 191. bölüm fragmanında neler olacağına odaklandı. Ancak fragman henüz ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşmadı.
ALPASLAN İNTİKAM PEŞİNDE
Mezbahanede kendilerini kurtaran ismin Alpaslan olduğundan şüphe eden Hızır, yeğeninin gerçekten iyileşip iyileşmediğini anlamak için onu havuza attı. Pınar ve Emin büyük bir şok yaşarken Alpaslan, Hızır'ı şüphelendirmeyecek şekilde kendini kurtardı.
İLHAN'IN SONU
Teyzesi Ceylan Çakırbeyli'nin intikamını almayı kafasına koyan Alpaslan yaptığı operasyon neticesinde İlhan'ı tuzağa düşürdü. "Sen kimsin?" sorusu karşısında "Ben tuzağa düşürdüğün Ceylan Çakırbeyli'nin yeğeni Alpaslan Çakırbeyli'yim" diyerek İlhan'ın işini bitirdi.
HIZIR'IN ALPASLAN ŞÜPHESİ
Hızır Çakırbeyli ve İlyas Çakırbeyli, mezbahadan kendilerini kurtaran keskin nişancının peşine düşer. Herkes Kimsesiz Doğan'ın bu işi organize ettiğini düşünürken Hızır Çakırbeyli yeğeni Alpaslan'dan şüphelenir.