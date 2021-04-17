Soluksuz izlenen sahneleriyle Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 16 Nisan Salı günü yine zirveye adını yazdırdı. Hızır'ın Alpaslan'ın iyileştiğinden şüphe ettiği bölümde heyecan dolu gelişmeler ardı sıra yaşandı. İntikam peşinde olan ve iyileştiğini kimseye belli etmeyen Alpaslan Çakırbeyli, teyzesinin ölümüne neden olan İlhan'ı gafil avlayarak sonunu getirdi. Alpaslan, İlhan'ın "Sen kimsin?" sorusu karşısında "Ben tuzağa düşürdüğün Ceylan Çakırbeyli'nin yeğeni Alpaslan Çakırbeyli'yim" diyerek kurşunu sıktı. Heyecanla izlenen bölümün hemen ardından izleyiciler EDHO 191. bölüm fragmanında neler olacağına odaklandı. Ancak fragman henüz ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşmadı.

ALPASLAN İNTİKAM PEŞİNDE

Mezbahanede kendilerini kurtaran ismin Alpaslan olduğundan şüphe eden Hızır, yeğeninin gerçekten iyileşip iyileşmediğini anlamak için onu havuza attı. Pınar ve Emin büyük bir şok yaşarken Alpaslan, Hızır'ı şüphelendirmeyecek şekilde kendini kurtardı.