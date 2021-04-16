Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? 15 Nisan Survivor Anlat Bakalım oyununu kim kazandı? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden çok fazla sorgulanır oldu. Yine zorlu parkur, kıyasıya rekabet ve büyük bir mücadele vardı, peki ödülü kapan takım Ünlüler mi yoksa Gönüllüler mi oldu? Haftanın yeni kaptanları da belirlenirken Survivor Anlat Bakalım'da yarışmacılar stres attı, eğlendi. İşte Survivor son bölümde yaşananlar…
SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor 2021'in 15 Nisan tarihli bölümünde kaptanların seçilmesinin ardından takımlar ödül oyunu için parkura geldi. Büyük rekabetin giderek arttığı Survivor'da yarışmacılar, parkurda kazanmak için adeta canını dişine taktı.
Ünlüler takımından Batuhan - Melis, Gönüllüler takımından Steven - Ayşe ilk olarak avantaj oyununa çıktı. Steven'in atışlardaki başarısı ile gönüllüler takımı avantaj oyununun sahibi oldu. Böylece gönüllüler oyunda seçim yapma hakkını elde etti.
Bir sonraki oyunda ise bu kez yarışmacılar gerçek oyun için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı. Gönüllüler takımında sakatlığı devam eden Poyraz ve Berkay, Ünlüler takımında Merve ve Çağrı, ödül oyununda yer alamadı.
Ünlüler takımı oyunun ilk dakikalarına iyi başlarken, gönüllüler sonradan atağa geçti. Ancak ünlüler yeniden parkurda galibiyeti ele aldı ve skor 10-3 oldu. Ödülü kazanan ünlüler takımı böylece, piliç kızarmış but, salata, patates ve kola içeceğini kazandı. Kazanan takım yarışmacıları, ayrıca Konuşanlar programının bir bölümünü de izleme şansını elde etti.