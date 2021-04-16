Gelinim Mutfakta kim elendi? 16 Nisan Gelinim Mutfakta puan durumu belli oldu mu? Beş altın bileziği kim kaptı? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanır oldu. Özellikle program izlemeyi kaçıranlar haftanın finalinde neler yaşandığını merak ediyor. Seda Sayan ve kayınvalideler hangi yemeği kimin yaptığını bilmeden tattı ve puanlarını verdi. Peki bu hafta yarışmaya veda eden isim hangisi oldu? Gelinim Mutfakta birincisi hangi yarışmacı oldu? İşte tüm bilgiler…
16 NİSAN CUMA GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU?
Günün birincisi henüz belli olmadı, açıklandığında haberimizde yer alacak.
Ece:
Seda:
Ayten:
Esra:
GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? (9 NİSAN)
Bu hafta eleme yapılmadı
GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU? (9 NİSAN)
Haftanın birincisi Ayten oldu ve 10 bin TL değerindeki 5 altın bileziği koluna taktı.
GELİNİM MUTFAKTA FORMATI NEDİR?
Yeni sezonda sunucu değişikliği ile birlikte format değişikliğine de giden Gelinim Mutfakta yarışmasında bundan sonra yarışmanın sunucusu Seda Sayan da yemekleri tadacak ve puan verecek. Tarafsız bir gözle sadece yemeklerin tadına göre puan veren Sayan'ın puanları aslında yarışmacıların akıbeti için de büyük önem taşıyacak.