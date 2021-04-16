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    • Magazin
    • 16.04.2021 14:45
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    • 16.04.2021 14:45
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    ? ! Beş altın bileziği kim kaptı?

    Bir haftanın finali daha geldi çattı ve ? Sorusunun yanıtı merakla araştırılır oldu. Hafta içi her gün Kanal D’de ekrana gelen ve Seda Sayan’ın sunduğu fenomen yarışmada yine heyecan dolu anlar yaşandı. Rekabetin üst düzeyde olduğu ’da hafta birincisi beş altın bileziği kaparken, gün birincisi çeyrek altını aldı. En düşük puanı alan ise yarışmaya veda etmek zorunda kaldı. Peki belli oldu mu? İşte yaşananlar…

    takvim.com.tr
    Gelinim Mutfakta kim elendi?

    Gelinim Mutfakta kim elendi? 16 Nisan Gelinim Mutfakta puan durumu belli oldu mu? Beş altın bileziği kim kaptı? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanır oldu. Özellikle program izlemeyi kaçıranlar haftanın finalinde neler yaşandığını merak ediyor. Seda Sayan ve kayınvalideler hangi yemeği kimin yaptığını bilmeden tattı ve puanlarını verdi. Peki bu hafta yarışmaya veda eden isim hangisi oldu? Gelinim Mutfakta birincisi hangi yarışmacı oldu? İşte tüm bilgiler…

    16 NİSAN CUMA GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU?

    Günün birincisi henüz belli olmadı, açıklandığında haberimizde yer alacak.

    Ece:

    Seda:

    Ayten:

    Esra:

    GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? (9 NİSAN)

    Bu hafta eleme yapılmadı

    GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU? (9 NİSAN)

    Haftanın birincisi Ayten oldu ve 10 bin TL değerindeki 5 altın bileziği koluna taktı.

    GELİNİM MUTFAKTA FORMATI NEDİR?

    Yeni sezonda sunucu değişikliği ile birlikte format değişikliğine de giden Gelinim Mutfakta yarışmasında bundan sonra yarışmanın sunucusu Seda Sayan da yemekleri tadacak ve puan verecek. Tarafsız bir gözle sadece yemeklerin tadına göre puan veren Sayan'ın puanları aslında yarışmacıların akıbeti için de büyük önem taşıyacak.

        GELİNİM MUTDAKTA SEDA KİMDİR?

        Birbirinden iddialı yarışmacıların kıyasıya yarıştığı Gelinim Mutfakta'nın yeni gelini olarak bugünden itibaren altın için mutfağının başına geçecek Seda Yılmaz 1 yıllık evli. 2 aylık kızı var. Çanakkale Gelibolu'dan geliyor. Kalıcı olduğunu ve Aysun ile kapışmak istediğini söyledi. Ayten'in elenmesi gerektiğini ifade etti.

        GELİNİM MUTDAKTA AYTEN KİMDİR?

        Aslen Azerbaycanlı olan Ayten, yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Kayınvalide Neriman Hanım, gelinin isteği üzerine yarışmaya başvurduklarını söyledi. Eşiyle internetten tanıştığını ve 2 yıl beklediğini anlatan Ayten, eşiyle tanıştan sonra Türkiye'ye geldiğini söyledi. 6 senelik evli olan Ayten'in bir kızı var ve kendi işini yapıyor. Genç yarışmacı online ayakkabı satışı yapıyor.
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        Haberler Magazin Gelinim Mutfakta kim elendi? 16 Nisan Gelinim Mutfakta puan durumu! Beş altın bileziği kim kaptı?