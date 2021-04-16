Gelinim Mutfakta kim elendi? 16 Nisan Gelinim Mutfakta puan durumu belli oldu mu? Beş altın bileziği kim kaptı? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanır oldu. Özellikle program izlemeyi kaçıranlar haftanın finalinde neler yaşandığını merak ediyor. Seda Sayan ve kayınvalideler hangi yemeği kimin yaptığını bilmeden tattı ve puanlarını verdi. Peki bu hafta yarışmaya veda eden isim hangisi oldu? Gelinim Mutfakta birincisi hangi yarışmacı oldu? İşte tüm bilgiler…