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    • Magazin
    • 16.04.2021 00:28
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    • 16.04.2021 00:51
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    Herkesi tuzla buz edecek adım! : Namludan çıkan kurşunla...

    Ekranlarda fırtınalar estiren 'da bugün Ali Rahmet Fekeli'nin Demir Yaman'ın silahından çıkan kurşunla yere yığılması büyük bir şok yarattı. Demir ile tartışan Fekeli, "Sıkmazsan adam değilsin" dediğin anda kurşunların hedefi oldu. Herkes yaşanan bu gelişmenin ardından ne olacağı merak etti. Demir'in Fekeli'yi vurması akıllara "Demir, Fekeli'yi öldürüyor mu?" sorusunu getirirken bunun bir oyun olup olmadığı ise gelecek bölümde netlik kazanmış olacak. Bölüm sonrası heyecanla nda yaşanacak gelişmeler merak ediliyor.

    takvim.com.tr
    Bir Zamanlar Çukurova 93. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    Her bölümüyle heyecanın dozunu giderek artırmaya devam eden Bir Zamanlar Çukurova'da Demir'in Fekeli'yi vurduğu sahne herkesi şok etti. Demir Yaman ile tartışan ve "O kurşunu sıkmak yürek gerektirir. Sıkmazsan adam değilsin" diyen Fekeli vuruldu. Yaşanan bu gelişmelerin hemen ardından seyirciler Bir Zamanlar Çukurova 93. bölüm fragmanında yaşanacak gelişmelere odaklandı. Ancak Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı henüz ATV ekranlarında yayınlanmadı.

    FEKELİ ÖLECEK Mİ?

    İzleyiciler tarafından merak edilen Bir Zamanlar Çukurova Fekeli mü sorusunun yanıtı henüz belli olmadı. Bu soru gelecek hafta yayınlanacak bölümde netlik kazanacak.

    ÜMİT SEVDA'NIN KAYIP KIZI MI?

    Sevda, Demir ve Züleyha'nın evliliğini kurtarmak için bir kez daha Ümit'i uyarmaya gittiğinde, kalbinin de ruhunun da kaldıramayacağı bir gerçekle yüzleşir! Ümit, 'ben senin kızınım' diye geçmişinden bildiği her şeyi anlatır! Annesi tarafından terkedilmiş bir bebek olarak yaşadıklarını daha fazla içinde tutamamıştır! Sevda duydukları karşısında şok olur ve fenalaşır!

    FEKELİ FİKRET'İN PEŞİNDEN ALMANYA'YA GİDİYOR

    Kalbini zorlayan son olaylardan sonra, Lütfiye ve konaktakiler her adımını izleseler de, Fekeli, kimseye belli etmeden Fikret'in peşindedir! Hatta Lütfiye'yi atlatıp Almanya'ya da gider. Ancak orada öğrendikleri, bildiklerinin çok ötesindedir. Kalbini yine zorlayacak gerçeklerle Adana'ya döner!

        DEMİR'DEN ZÜLEYHA'YA BİR JEST DAHA

        Fikret'in Almanya'ya gitmesi ile rahat bir nefes alan Demir ve Züleyha, aile saadetlerini bir davet ile kutlamaya karar verirler. Adnan'ın doğum gününde tüm Çukurova onların saadetine şahitlik edecektir.

        Şermin'in canı gönülden koşturduğu davette, Demir hem Züleyha'ya hem Fekeli'ye öyle bir jest yapar ki, herkesin gözü dolar. Ama bu jest bambaşka nedenlerle Müjgan ve Ümit'in içinde yeni nefret dalgalarına yol açacaktır!

        GAFFUR YANLIŞ ZAMANDA DOĞRU YERDE!

        Küçük konağa yerleşmesi ile büyük ceza alan Gaffur ne yapsa kendini affettiremez. Yatacak bir yeri de olmayan Gaffur'u Saniye de affetmeyince her gün başka bir yerde uyumaya başlar.

            Gizlice girip atlarla yarenlik ederek uyuduğu ahırda, alevler içinde gözünü açar! Gaffur'un orada bulunması pek çok başka olaya neden olacaktır!

            DEMİR'İN ÖFKESİ YENİDEN FEKELİ'DE!

            Tüm olan biten, Fekeli ne kadar tasvip etmiyorum dese de, Demir'in öfkesinin kendisine dönmesine engel olamaz. Fikret'in intikam ateşini söndüremeyen Fekeli, Demir'in öfkesinden de nasibini acı bir şekilde alır!
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            Haberler Magazin Herkesi tuzla buz edecek adım! Bir Zamanlar Çukurova 93. bölüm fragmanı: Namludan çıkan kurşunla...