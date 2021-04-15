Her bölümüyle heyecanın dozunu giderek artırmaya devam eden Bir Zamanlar Çukurova'da Demir'in Fekeli'yi vurduğu sahne herkesi şok etti. Demir Yaman ile tartışan ve "O kurşunu sıkmak yürek gerektirir. Sıkmazsan adam değilsin" diyen Fekeli vuruldu. Yaşanan bu gelişmelerin hemen ardından seyirciler Bir Zamanlar Çukurova 93. bölüm fragmanında yaşanacak gelişmelere odaklandı. Ancak Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı henüz ATV ekranlarında yayınlanmadı.

FEKELİ ÖLECEK Mİ?

İzleyiciler tarafından merak edilen Bir Zamanlar Çukurova Fekeli mü sorusunun yanıtı henüz belli olmadı. Bu soru gelecek hafta yayınlanacak bölümde netlik kazanacak.