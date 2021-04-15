Her bölümüyle heyecanın dozunu giderek artırmaya devam eden Bir Zamanlar Çukurova'da Demir'in Fekeli'yi vurduğu sahne herkesi şok etti. Demir Yaman ile tartışan ve "O kurşunu sıkmak yürek gerektirir. Sıkmazsan adam değilsin" diyen Fekeli vuruldu. Yaşanan bu gelişmelerin hemen ardından seyirciler Bir Zamanlar Çukurova 93. bölüm fragmanında yaşanacak gelişmelere odaklandı. Ancak Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı henüz ATV ekranlarında yayınlanmadı.
FEKELİ ÖLECEK Mİ?
İzleyiciler tarafından merak edilen Bir Zamanlar Çukurova Fekeli mü sorusunun yanıtı henüz belli olmadı. Bu soru gelecek hafta yayınlanacak bölümde netlik kazanacak.
ÜMİT SEVDA'NIN KAYIP KIZI MI?
Sevda, Demir ve Züleyha'nın evliliğini kurtarmak için bir kez daha Ümit'i uyarmaya gittiğinde, kalbinin de ruhunun da kaldıramayacağı bir gerçekle yüzleşir! Ümit, 'ben senin kızınım' diye geçmişinden bildiği her şeyi anlatır! Annesi tarafından terkedilmiş bir bebek olarak yaşadıklarını daha fazla içinde tutamamıştır! Sevda duydukları karşısında şok olur ve fenalaşır!
FEKELİ FİKRET'İN PEŞİNDEN ALMANYA'YA GİDİYOR
Kalbini zorlayan son olaylardan sonra, Lütfiye ve konaktakiler her adımını izleseler de, Fekeli, kimseye belli etmeden Fikret'in peşindedir! Hatta Lütfiye'yi atlatıp Almanya'ya da gider. Ancak orada öğrendikleri, bildiklerinin çok ötesindedir. Kalbini yine zorlayacak gerçeklerle Adana'ya döner!