Akdeniz Üniversitesi Turizm ve Otelcilik ve Eskişehir Üniversitesi Kamu Yönetimi'nden mezun olduğunu ve adalet bölümünde okuduğunu ifade eden Emel Başkan ayrıca, uzlaştırmacı, profesyonel emlakcı, özel silahlı güvenlik diploması, dikkat eğitim seminerleri sertifikası gibi belgelerinin olduğunu belirtmişti.

Katıldığı bir programda eşiyle görücü usulüyle tanıştığını anlatan Emel Başkan, yaklaşık 6 yıldır evli. Çocukları olmayan çift birkaç kez tüp bebek tedavisi görmüş fakat başarısız olmuşlardı, bunu programda dile getiren yarışmacı herkesi gözyaşlarına boğmuştu. Emel Başkan'ın eşi büyük bir firmanın depo sevkiyatında çalışıyor.