Doya Doya Moda All Star kim elendi? 16 Nisan Doya Doya Moda All Star puan durumu belli oldu mu? Sorularının cevabı özellikle izlemeyi kaçıranlar tarafından merakla sorgulanır oldu. 42 beden ve üstü yarışmacıların stillerini sergilediği yarışmanın jüri koltuğunda Uğurkan Erez, Seray Sever, Gülşah Saraçoğlu ve Umut Eker oturuyor. Peki yine heyecan dolu bir haftanın finalinde Doya Doya Moda All Star puanları nasıl şekillendi?
16 NİSAN CUMA DOYA DOYA MODA ALL STAR PUAN DURUMU
Betül:
Özde:
Birben:
Emel:
Rümeysa:
Ferdanur:
Su:
DOYA DOYA MODA ALL STAR HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Toplam 100 puan ile haftanın birincisi olup altın kolyeyi kazanan isim Su Baher oldu. (9 Nisan) bu hafta henüz belli olmadı, açıklandığında haberimizde yer alacak.
DOYA DOYA MODA ALL STAR KİM ELENDİ?
Bu hafta eleme yapılmadı