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    • Magazin
    • 16.04.2021 16:06
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    • 16.04.2021 16:06
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    ? ! Altın bileziği kapan isim…

    Gündemde ? Sorusunun yanıtı merakla araştırılır oldu. TV8’de hafta içi her gün ekrana gelen uzun soluklu büyük beden yarışması keyifle izleniyor. Yine bir haftanın finali geldi çattı ve haftanın en düşük puanını alan yarışmacı elenirken en yüksek puanı alan altın bileziği koluna taktı. Rekabetin yine üst düzeyde olduğu ’da eğlenceli anlar da eksik olmadı. Peki nasıl şekillendi? İşte yaşananlar…

    takvim.com.tr
    Doya Doya Moda All Star kim elendi?

    Doya Doya Moda All Star kim elendi? 16 Nisan Doya Doya Moda All Star puan durumu belli oldu mu? Sorularının cevabı özellikle izlemeyi kaçıranlar tarafından merakla sorgulanır oldu. 42 beden ve üstü yarışmacıların stillerini sergilediği yarışmanın jüri koltuğunda Uğurkan Erez, Seray Sever, Gülşah Saraçoğlu ve Umut Eker oturuyor. Peki yine heyecan dolu bir haftanın finalinde Doya Doya Moda All Star puanları nasıl şekillendi?

    16 NİSAN CUMA DOYA DOYA MODA ALL STAR PUAN DURUMU

    Betül:
    Özde:
    Birben:
    Emel:
    Rümeysa:
    Ferdanur:
    Su:

    DOYA DOYA MODA ALL STAR HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

    Toplam 100 puan ile haftanın birincisi olup altın kolyeyi kazanan isim Su Baher oldu. (9 Nisan) bu hafta henüz belli olmadı, açıklandığında haberimizde yer alacak.

    DOYA DOYA MODA ALL STAR KİM ELENDİ?

    Bu hafta eleme yapılmadı

        ÖZDE KARACAN KİMDİR?

        Yarışmaya Mersin'den dahil olan Özde Karacan, 28 yaşında. Takı ve Aksesuar işleri ile uğraştığı bir dükkanı olan Karacan, ilk sezonunda katıldığı Doya Doya Moda'da kısa süre kalmasına rağmen adından söz ettirmişti. Giyim tarzı ile jüri üyelerinin dikkatini çeken Karacan 'haftanın birincisi olarak genç kızlara modayı öğreteceğim' sloganı ile iddialı bir yarışmacı olduğunu göstermişti.

        EMEL BAŞKAN KİMDİR?

        Yarışmaya Mersin'den dahil olan Özde Karacan, 28 yaşında. Takı ve Aksesuar işleri ile uğraştığı bir dükkanı olan Karacan, ilk sezonunda katıldığı Doya Doya Moda'da kısa süre kalmasına rağmen adından söz ettirmişti. Giyim tarzı ile jüri üyelerinin dikkatini çeken Karacan 'haftanın birincisi olarak genç kızlara modayı öğreteceğim' sloganı ile iddialı bir yarışmacı olduğunu göstermişti.

        Akdeniz Üniversitesi Turizm ve Otelcilik ve Eskişehir Üniversitesi Kamu Yönetimi'nden mezun olduğunu ve adalet bölümünde okuduğunu ifade eden Emel Başkan ayrıca, uzlaştırmacı, profesyonel emlakcı, özel silahlı güvenlik diploması, dikkat eğitim seminerleri sertifikası gibi belgelerinin olduğunu belirtmişti.
        Katıldığı bir programda eşiyle görücü usulüyle tanıştığını anlatan Emel Başkan, yaklaşık 6 yıldır evli. Çocukları olmayan çift birkaç kez tüp bebek tedavisi görmüş fakat başarısız olmuşlardı, bunu programda dile getiren yarışmacı herkesi gözyaşlarına boğmuştu. Emel Başkan'ın eşi büyük bir firmanın depo sevkiyatında çalışıyor.
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        Haberler Magazin Doya Doya Moda All Star kim elendi? 16 Nisan Doya Doya Moda All Star puan durumu! Altın bileziği kapan isim…