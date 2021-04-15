Şarkıcı Bendeniz, diş kontrolü için geldiği Nişantaşı'nda görüntülendi. Gazatecilerin sorularını yanıtlayan şarkıcı, kendisine dünya starı olma hedefi koyan Aleyna Tilki'ye pek şans vermediğini belirtti.
Bendeniz, "Hangi arkadaşımız olursa olsun, dünya piyasalarının bizim sanatçılarımıza açık olduğunu düşünmüyorum. Allah hepsinin yardımcısı olsun" diye konuştu.
DESTEKLEMEK ZORUNDA DEĞİLİZ
Kimsenin kimseyi destekleme gibi zorunluluğu olmadığını söyleyen şarkıcı "Kimse kimse için bir şey yapamaz, herkes kendi derdinde. Enerji meselesi, enerji tutuyorsa destekler" dedi.