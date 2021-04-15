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    • Magazin
    • 15.04.2021 07:39
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    • 15.04.2021 07:39
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    Ünlü şarkıcı 'den 'ye sert eleştiri: Dünya piyasasında şansı yok!

    Ünlü şarkıcı , ’nin dünya starı olma hedefi için “Kim olursa olsun, dünya piyasaları bizim sanatçılarımıza açık değil. Zaten pop müzik tüm dünyada da popülaritesini yitirdi” dedi.

    Bendeniz'den Tilki'ye sert eleştiri: Şansı yok

    Şarkıcı Bendeniz, diş kontrolü için geldiği Nişantaşı'nda görüntülendi. Gazatecilerin sorularını yanıtlayan şarkıcı, kendisine dünya starı olma hedefi koyan Aleyna Tilki'ye pek şans vermediğini belirtti.



    Bendeniz, "Hangi arkadaşımız olursa olsun, dünya piyasalarının bizim sanatçılarımıza açık olduğunu düşünmüyorum. Allah hepsinin yardımcısı olsun" diye konuştu.

    DESTEKLEMEK ZORUNDA DEĞİLİZ
    Kimsenin kimseyi destekleme gibi zorunluluğu olmadığını söyleyen şarkıcı "Kimse kimse için bir şey yapamaz, herkes kendi derdinde. Enerji meselesi, enerji tutuyorsa destekler" dedi.



        HEPSİ BİRBİRİNDEN BETER
        Sabah'ın haberine göre, Bendeniz "Sizce pop müziğin popülaritesi bitti mi?" sorusuna da şöyle yanıt verdi: "Tüm dünyada geçerli, yapılan müzikleri görüyorsunuz. Hepsi birbirinden beter.


        Geçmişten birtakım şarkılar alınıp yeniden empoze ediliyor. Türk popu uzun zamandır düşüş eğilimde ama bunun birçok nedeni var; yapanlarla da, dinleyenlerle de ilgili bir sürü problemler var."

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        Haberler Magazin Ünlü şarkıcı Bendeniz'den Aleyna Tilki'ye sert eleştiri: Dünya piyasasında şansı yok!