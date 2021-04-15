

Geçmişten birtakım şarkılar alınıp yeniden empoze ediliyor. Türk popu uzun zamandır düşüş eğilimde ama bunun birçok nedeni var; yapanlarla da, dinleyenlerle de ilgili bir sürü problemler var."



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