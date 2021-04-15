Gelinim Mutfakta bugün çeyreği kim kaptı? 15 Nisan Gelinim Mutfakta puan durumu nedir? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden çok fazla sorgulanır oldu. Günün konsept yemeğini en iyi yapan yarışmacı Seda Sayan ve kayınvalidelerden yüksek puan aldığı için çeyrek altının sahibi oldu. Yine gergin anlar ve rekabet kaynaklı tartışmalar bir an bile eksik olmadı. Peki haftanın finalinden bir gün önce Gelinim Mutfakta'da puanlar nasıl şekillendi?
15 NİSAN PERŞEMBE GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU?
Günün birincisi Seda oldu ve çeyrek altını kaptı
Ece:9
Seda:21
Ayten:16
Esra:11
GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? (9 NİSAN)
Bu hafta eleme yapılmadı
GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU? (9 NİSAN)
Haftanın birincisi Ayten oldu ve 10 bin TL değerindeki 5 altın bileziği koluna taktı.
GELİNİM MUTFAKTA FORMATI NEDİR?
Yeni sezonda sunucu değişikliği ile birlikte format değişikliğine de giden Gelinim Mutfakta yarışmasında bundan sonra yarışmanın sunucusu Seda Sayan da yemekleri tadacak ve puan verecek. Tarafsız bir gözle sadece yemeklerin tadına göre puan veren Sayan'ın puanları aslında yarışmacıların akıbeti için de büyük önem taşıyacak.