Son kozunu da elinde patlatıyor! Kuruluş Osman 55. bölüm fragmanı izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyordu. Bu akşam 54. bölümüyle izleyici karşısına çıkan Kuruluş Osman dizisinde Dündar Bey'in yakalanması ve sorgulanması dikkat çeken sahnelerden oldu. Dündar Bey ölmeden önce Nikola'nın planını da ifşa ederek "Nikola'ya sığınmaya gittiğim gün masanın üzerinde Söğüt haritası vardı. Kalonoz ile savaş planlarını konuşurlardı. Söğüt'ün altını tünellerle köstebek gibi oyduklarını gördüm. Ağabeyimin fethettiği Söğüt'ü onlara vermeyesin yeğenim." dedi. Bölümün ardından Kuruluş Osman 55. bölüm fragmanında Kayı ve Bizans orduları karşı karşıya geliyor.

OSMAN BEY, AMCASI DÜNDAR BEY'İ İNFAZ ETTİ

İhanetini itiraf eden Dündar Bey'in Osman Bey tarafından infaz edildiği sahne çok konuşuldu ve sosyal medyada büyük ilgi gördü. Osman Bey tarafından infazına karar verilen Dündar Bey, Boran ve Göktuğ tarafından çadırından çıkarılarak otağın önüne getirildi.

Ahalinin infazı izlemek için gelmediğini gören Dündar Bey şaşırırken; Savcı, Gündüz, Bamsı, Demirci beyler ile Cerkutay ve Aygül otağın önüne geldi. Osman Bey elinde yayı ile otağından çıkınca, Savcı Bey, oğlu Bayhoca'yı öldüren oku vererek infazın bu okla yapılmasını istedi: "Oğlumun ciğerlerini parçalayan ok… Lena'ya… Haini bulduğumuzda… Oğlumuzu öldüren okla öleceğine söz verdiydim… Boynuna yay kirişi değil, çürümüş ciğerine bu ok gireydi keşke…"