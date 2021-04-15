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    • Magazin
    • 15.04.2021 23:50
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    • 15.04.2021 23:54
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    açıklandı mı? Reyting sıralamasında hangi dizi birinci oldu?

    , televizyonları başından dizi ve programları takip edenler tarafından merak edilmeye başlandı. Televizyonda bu akşam Star TV'de Akrep 16. bölümüyle, Show TV'de Alev Alev 23. bölümüyle, ATV'de Bir Zamanlar Çukurova 92. bölümüyle, Kanal D'de Camdaki Kız 2. bölümüyle ve TRT 1'de Bir Zamanlar Kıbrıs 3. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Peki, 15 Nisan Perşembe açıklandı mı? Reyting sıralamasında hangi dizi birinci oldu? İşte merak edilenler

    15 Nisan Perşembe reyting sonuçları açıklandı mı?

    15 Nisan Perşembe reyting sonuçları seyircilerin merakla araştırdığı konulardan birisi olarak karşımıza çıktı. Bugün yayınlanan dizi ve programlar arasında hangisinin birinci, ikinci ya da üçüncü olduğu merak konusu oldu. Bu akşam ekranlarda Bir Zamanlar Kıbrıs, Camdaki Kız, Bir Zamanlar Çukurova, Alev Alev ve Akrep dizileri izleyici karşısına çıktı. Peki, 15 Nisan Perşembe reyting sonuçları açıklandı mı? Reyting sıralamasında hangi dizi birinci oldu? İşte detaylar...

    15 NİSAN PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    15 Nisan Perşembe reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Günün reyting sonuçları yarın öğle saatlerine doğru belli olacaktır. Sonuçlar belli olduğunda haberimizde yer alacak.

    İşte dünün reyting sonuçları;

    14 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu. Total izleyici grubunda birinciliği Kuruluş Osman, ikinciliği Sadakatsiz, üçüncülüğü Esra Erol'da Anlı aldı. AB Grubunda ise birinci sırada Sadakatsiz, ikinci sırada Kuruluş Osman, Üçüncü Sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

    14 NİSAN TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

    1 KURULUS OSMAN ATV

    2 SADAKATSIZ KANAL D

    3 ESRA EROL'DA ATV

    4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

    5 SADAKATSIZ (OZET) KANAL D

        6 KURULUS OSMAN (OZET) ATV

        7 HAVA DURUMU ATV

        8 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

        9 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR ATV

        10 ATV ANA HABER ATV

        AB İLK 5 PROGRAM

        1 SADAKATSIZ KANAL D

        2 KURULUS OSMAN ATV

        3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

        4 SADAKATSIZ (OZET) KANAL D

        5 KURULUS OSMAN (OZET) ATV

        6 MASUMIYET FOX

        7 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

        8 ESRA EROL'DA ATV

        9 DOGDUGUN EV KADERINDIR TV8

        10 BENIM ADIM MELEK TRT 1
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        Haberler Magazin 15 Nisan Perşembe reyting sonuçları açıklandı mı? Reyting sıralamasında hangi dizi birinci oldu?