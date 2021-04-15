15 Nisan Perşembe reyting sonuçları seyircilerin merakla araştırdığı konulardan birisi olarak karşımıza çıktı. Bugün yayınlanan dizi ve programlar arasında hangisinin birinci, ikinci ya da üçüncü olduğu merak konusu oldu. Bu akşam ekranlarda Bir Zamanlar Kıbrıs, Camdaki Kız, Bir Zamanlar Çukurova, Alev Alev ve Akrep dizileri izleyici karşısına çıktı. Peki, 15 Nisan Perşembe reyting sonuçları açıklandı mı? Reyting sıralamasında hangi dizi birinci oldu? İşte detaylar...

15 NİSAN PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

15 Nisan Perşembe reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Günün reyting sonuçları yarın öğle saatlerine doğru belli olacaktır. Sonuçlar belli olduğunda haberimizde yer alacak.

İşte dünün reyting sonuçları;