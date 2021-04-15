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    • 16.04.2021 01:55
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    Güzelliğiyle herkesi büyülüyor! 'nun Ömür Façalı'sı hakkındaki gerçek şaşkına çevirdi! meğerse...

    'nun Ömür Façalı'sı güzelliğiyle büyülüyor. Dizide 'nin eşi olan Benderlioğlu özel hayatıyla da merak konusu oldu. Hayranları tarafından mercek altına alınan güzel oyuncu hakkında ortaya çıkan bilgiler ise duyanları şaşkına çevirdi. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın güzel oyuncusu hakkındaki o bilgiler...

    EDHO'nun Ömür Façalı'sı şaşırttı!

    EDHO'nun Ömür Façalı'sı Ceren Benderlioğlu şaşkına çevirdi.

    atv'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hülümdar Olmaz'ın oyuncuları hakkındaki bilgiler merak ediliyor.

    Ceren Benderlioğlu hakkındaki gerçek şaşırttı!

    Diziye Çakırbeyli ailesinin düşmanı olarak giren Façalı ailesinin güzel ismi Ömür Facaçı iki aile arasındaki buzları da eritti.

    Çakırbeyli ailesinin reislerin İlyas Çakırbeyli ile evlenen Ömür Façalı abileri Haşmet ve Behzat'ın da Çakırbeyli ailesi ile dost olmasına sebep oldu.

    Gösterdiği başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çeken Ceren Benderlioğlu'nun özel hayatı merak konusu oldu.

        Güzel oyuncu hakkında ortaya çıkan bilgiler ise duyanları şaşkına çevirdi.


        DİZİDE KARDEŞİ GERÇEKTE KOCASI
        Güzel oyuncu Ceren Benderlioğlu'nun özel hayatı hayranları tarafından merak edilirken ünlü oyuncunun eşinin de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde kardeşi rolünü oynayan Emir Benderlioğlu olması öğrenenleri şaşkına çevirdi.

        CEREN BENDERLİOĞLU KİMDİR?
        Adı Ceren Şekerci olan Ceren Benderlioğlu, 1 Ekim 1983 tarihinde İstanbul'da doğdu. Trakya Üniversitesi Radyo Televizyon Bölümününü tamamlamıştır. Tümay Özokur ajansına bağlı olarak çalışmaktadır. Üniversitede okurken tanıştığı Tümay Özokur vasıtasıyla oyunculuğa başladı.

        Hem okudu hem küçük dizilerde rol aldı. Aynı zamanda Tümay Özokur Cast Ajansı'nda 5 yıla yaklaşık bir süre Cast Direktörlüğü yaptı.

        Ceren Şekerci, 6 Temmuz 2010 yılında kendisi gibi oyuncu olan Emir Benderlioğlu ile dünya evine girdi. Nur isminde bir kızı vardır.

        2002 yılında "Ekmek Teknesi" adlı dizide Savaş Dinçel, Kadir Çöpdemir, Peker Açıkalın, Cem Kılıç, Açelya Akkoyun, Hasan Kaçan, Sermin Hürmeriç ile beraber rol aldılar.

            2005 senesinde yapımcılığını Necati Akpınar'ın üstlendiği, yönetmenliğini Aydın Bulut'un yaptığı Senarist Nuran Devres'in yazdığı "Savcının Karısı" adlı dizide Gamze Özçelik, Cihan Okan, Şevket Çoruh, Ahmet Mekin, Ahu Yağtu, Ertan Saban ile birlikte rol aldı.

            2005 senesinde Tomris Giritlioğlu'nun "Kırık Kanatlar" adlı dizisinde Mehmet Ali Nuroğlu, Özge Özberk, Cansel Elçin, Begüm Birgören, Şemsi İnkaya, Saygın Soysal, Türkü Hazer, Sermiyan Midyat ile birlikte oynadı.

            2014 senesinde "Kertenkele" adlı dizide Seval karakterini canlandırırken, Timur Acar, Erdinç Gülener, Şemsi İnkaya, Sinan Çalışkanoğlu, Sera Tokdemir, Selahattin Taşdöğen, Cengiz Küçükayvaz ile birlikte oynadı.

            Daha önce 2015 Eylül ayında ekrana gelmesi planlanan fakat yayın tarihi 2015 Ekim ayına ertelenen Çiçek dizisi iptal edildi. Başrollerini Sedef Avcı, Engin Hepileri, Başak Daşman ve Nisa Melis Telli gibi isimlerin birlikte rol aldığı Çiçek dizisi başlamadan bitmiş oldu.

                İlk bölümleri çekilmiş olan dizide diğer karakterlerde Ceren Şekerci (Sevgi), Emir Benderlioğlu (Rıfat), Leyla Göksun (Elif), Bülent Şakrak(Zafer), Barış Hayta (Fatih), Kaan Ürkmez (Ozan), Meriç Başaran (İlknur anne), Murat Serezli (Fikret), Ege Kökenli (Defne), Tevfik Yapıcı (Dede) ve Fatma Karanfil (Nine) gibi ünlü oyuncular yer aldı.
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