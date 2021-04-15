ATV ekranlarında reyting rekorları kırmaya devam eden Bir Zamanlar Çukurova'da yaşanan son gelişmeler izleyicileri şaşırttı. Bir Zamanlar Çukurova 92. bölüm ön izlemesinde Demir'in Fekeli'yi vurması akıllara "Demir, Fekeli'yi öldürüyor mu?" sorusunu getirdi. Peki, Fekeli öldü mü? Ali Rahmet Fekeli'yi canlandıran Kerem Alışık Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılacak mı? İşte detaylar...
FEKELİ ÖLDÜ MÜ?
İzleyiciler tarafından merak edilen Bir Zamanlar Çukurova Fekeli mü sorusunun yanıtı henüz belli olmadı. Bu soru gelecek hafta yayınlanacak bölümde netlik kazanacak.
ÜMİT SEVDA'NIN KAYIP KIZI MI?
Sevda, Demir ve Züleyha'nın evliliğini kurtarmak için bir kez daha Ümit'i uyarmaya gittiğinde, kalbinin de ruhunun da kaldıramayacağı bir gerçekle yüzleşir! Ümit, 'ben senin kızınım' diye geçmişinden bildiği her şeyi anlatır! Annesi tarafından terkedilmiş bir bebek olarak yaşadıklarını daha fazla içinde tutamamıştır! Sevda duydukları karşısında şok olur ve fenalaşır!
FEKELİ FİKRET'İN PEŞİNDEN ALMANYA'YA GİDİYOR
Kalbini zorlayan son olaylardan sonra, Lütfiye ve konaktakiler her adımını izleseler de, Fekeli, kimseye belli etmeden Fikret'in peşindedir! Hatta Lütfiye'yi atlatıp Almanya'ya da gider. Ancak orada öğrendikleri, bildiklerinin çok ötesindedir. Kalbini yine zorlayacak gerçeklerle Adana'ya döner!