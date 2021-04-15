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    • 15.04.2021 22:14
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    • 15.04.2021 22:15
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    ? 'yi canlandıran 'dan ayrılacak mı?

    'da Demir ve Fekeli'nin tartışması herkesi şaşırttı. ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşan Bir Zamanlar Çukurova dizisi yine izleyicilerini ekran başına kilitledi. Son bölümde Demir ile tartışan Fekeli, "Sıkmazsan adam değilsin" dediğin anda kurşunların hedefi oldu. Peki, ? 'yi canlandıran Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılacak mı? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Demir, Fekeli'yi öldürüyor mu?

    ATV ekranlarında reyting rekorları kırmaya devam eden Bir Zamanlar Çukurova'da yaşanan son gelişmeler izleyicileri şaşırttı. Bir Zamanlar Çukurova 92. bölüm ön izlemesinde Demir'in Fekeli'yi vurması akıllara "Demir, Fekeli'yi öldürüyor mu?" sorusunu getirdi. Peki, Fekeli öldü mü? Ali Rahmet Fekeli'yi canlandıran Kerem Alışık Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılacak mı? İşte detaylar...

    FEKELİ ÖLDÜ MÜ?

    İzleyiciler tarafından merak edilen Bir Zamanlar Çukurova Fekeli mü sorusunun yanıtı henüz belli olmadı. Bu soru gelecek hafta yayınlanacak bölümde netlik kazanacak.

    ÜMİT SEVDA'NIN KAYIP KIZI MI?

    Sevda, Demir ve Züleyha'nın evliliğini kurtarmak için bir kez daha Ümit'i uyarmaya gittiğinde, kalbinin de ruhunun da kaldıramayacağı bir gerçekle yüzleşir! Ümit, 'ben senin kızınım' diye geçmişinden bildiği her şeyi anlatır! Annesi tarafından terkedilmiş bir bebek olarak yaşadıklarını daha fazla içinde tutamamıştır! Sevda duydukları karşısında şok olur ve fenalaşır!

    FEKELİ FİKRET'İN PEŞİNDEN ALMANYA'YA GİDİYOR

    Kalbini zorlayan son olaylardan sonra, Lütfiye ve konaktakiler her adımını izleseler de, Fekeli, kimseye belli etmeden Fikret'in peşindedir! Hatta Lütfiye'yi atlatıp Almanya'ya da gider. Ancak orada öğrendikleri, bildiklerinin çok ötesindedir. Kalbini yine zorlayacak gerçeklerle Adana'ya döner!

        DEMİR'DEN ZÜLEYHA'YA BİR JEST DAHA

        Fikret'in Almanya'ya gitmesi ile rahat bir nefes alan Demir ve Züleyha, aile saadetlerini bir davet ile kutlamaya karar verirler. Adnan'ın doğum gününde tüm Çukurova onların saadetine şahitlik edecektir.

        Şermin'in canı gönülden koşturduğu davette, Demir hem Züleyha'ya hem Fekeli'ye öyle bir jest yapar ki, herkesin gözü dolar. Ama bu jest bambaşka nedenlerle Müjgan ve Ümit'in içinde yeni nefret dalgalarına yol açacaktır!

        GAFFUR YANLIŞ ZAMANDA DOĞRU YERDE!

        Küçük konağa yerleşmesi ile büyük ceza alan Gaffur ne yapsa kendini affettiremez. Yatacak bir yeri de olmayan Gaffur'u Saniye de affetmeyince her gün başka bir yerde uyumaya başlar.

        Gizlice girip atlarla yarenlik ederek uyuduğu ahırda, alevler içinde gözünü açar! Gaffur'un orada bulunması pek çok başka olaya neden olacaktır!

            DEMİR'İN ÖFKESİ YENİDEN FEKELİ'DE!

            Tüm olan biten, Fekeli ne kadar tasvip etmiyorum dese de, Demir'in öfkesinin kendisine dönmesine engel olamaz. Fikret'in intikam ateşini söndüremeyen Fekeli, Demir'in öfkesinden de nasibini acı bir şekilde alır!
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            Haberler Magazin Fekeli öldü mü? Ali Rahmet Fekeli'yi canlandıran Kerem Alışık Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılacak mı?