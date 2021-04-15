ATV ekranlarında reyting rekorları kırmaya devam eden Bir Zamanlar Çukurova'da yaşanan son gelişmeler izleyicileri şaşırttı. Bir Zamanlar Çukurova 92. bölüm ön izlemesinde Demir'in Fekeli'yi vurması akıllara "Demir, Fekeli'yi öldürüyor mu?" sorusunu getirdi. Peki, Fekeli öldü mü? Ali Rahmet Fekeli'yi canlandıran Kerem Alışık Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılacak mı? İşte detaylar...

FEKELİ ÖLDÜ MÜ?

İzleyiciler tarafından merak edilen Bir Zamanlar Çukurova Fekeli mü sorusunun yanıtı henüz belli olmadı. Bu soru gelecek hafta yayınlanacak bölümde netlik kazanacak.