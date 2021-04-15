Cemal Can Canseven, genç şarkıcı Aleyna Tilki ile "İşte Bu Benim Masalım" müzikalinin başrolünde oynadı. Aslında bu proje onun için önemli bir sınavdı çünkü müzik yapmak istiyordu. Geçen yaz da ünlü şarkıcı Mustafa Ceceli'yle birlikte ilk şarkısı için hazırlıklara başlamıştı.