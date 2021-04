Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven'in Kahraman klibi alıntı çıktı iddiası olay! Her şey harfi harfine uyuyor... Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven'in ilk şarkısı olma özelliğini taşıyan 'Kahraman'ın klibi hakkında ilginç bir iddia ortaya atıldı. Geçtiğimiz ay piyasaya sürülen Kahraman dinleyicilerden olumlu yorumlar almış klibi milyonlarca kez izlenmişti. Sosyal medyadaki dikkatli gözlere ise klip bir yerlerden tanıdık gelince iddiaların ardı arkası kesilmedi.