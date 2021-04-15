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    • 15.04.2021 15:58
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    • 15.04.2021 15:58
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    şampiyonu 'in Kahraman klibi alıntı çıktı iddiası olay! Her şey harfi harfine uyuyor

    tarihinin en çok konuşulan sezonu olan 'nin şampiyonu gönüllüler takımından olmuştu. 25 yaşındaki yarışmacının Survivor sonrası hayatı değişti. 'yle adlı dizide oyunculuk kariyerine ilk adımını atan Cemal Can Canseven sonrasında destekli ilk şarkısı 'Kahraman'ı çıkardı. Cemal Can Canseven'in ilk şarkısı 'Kahraman' pozitif yorumlar alsa da sosyal medyada klibinin alıntı olduğuna dair pek çok iddi akol geziyor...

    Cemal Can Canseven'in Kahraman klibi alıntı çıktı iddiası olay!

    Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven'in Kahraman klibi alıntı çıktı iddiası olay! Her şey harfi harfine uyuyor... Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven'in ilk şarkısı olma özelliğini taşıyan 'Kahraman'ın klibi hakkında ilginç bir iddia ortaya atıldı. Geçtiğimiz ay piyasaya sürülen Kahraman dinleyicilerden olumlu yorumlar almış klibi milyonlarca kez izlenmişti. Sosyal medyadaki dikkatli gözlere ise klip bir yerlerden tanıdık gelince iddiaların ardı arkası kesilmedi.

    Fenomen yarışma "Survivor"ın 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven, yarışmadan sonra en çok parlayan isim oldu.

    Eski "Survivor" yarışmacıları Hilmi Cem İntepe, Serkay Tütüncü, Uğur Pektaş gibi oyunculuğu seçen ünlü isim, bunu farklı bir yolla yaptı. Onu entrika ve dram dolu dizilerin jönü olarak değil, bir müzikalin başrolü olarak izledik.

        Cemal Can Canseven, genç şarkıcı Aleyna Tilki ile "İşte Bu Benim Masalım" müzikalinin başrolünde oynadı. Aslında bu proje onun için önemli bir sınavdı çünkü müzik yapmak istiyordu. Geçen yaz da ünlü şarkıcı Mustafa Ceceli'yle birlikte ilk şarkısı için hazırlıklara başlamıştı.

        Dizideki zorlu sınavını başarıyla geçen Cemal Can Canseven, ilk şarkısı "Kahraman"ın klibini yayınlanmıştı.

        Klip çok sevildi ve daha ilk gününde 1.8 milyon izlendi. Çok olumlu tepkiler alan "Kahraman"ın en sevilen yanı, klibin kahramanının Cemal Can Canseven olmamasıydı. Aldığı tepkilerden çok memnun olan ünlü isim, sevenlerine Instagram'dan teşekkür etti.

            Buraya kadar toz pembe bir tablo çizsek de, tüm tepkiler olumlu değildi. Bazı sosyal medya kullanıcıları klibin çalıntı olduğunu iddia etti.

            Dikkatli gözler, Cemal Can Canseven'in Kanadalı şarkıcı Shawn Mendes'in "Wonder" klibinden esinlendiğini fark etti.

            Klibin bu parçası gerçekten de çok benziyor. Üstelik Cemal Can Canseven'in klibinin Shawn Mendes'in başka kliplerinden parçalar içerdiğini söyleyenler de var.
                Haberler Magazin Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven'in Kahraman klibi alıntı çıktı iddiası olay! Her şey harfi harfine uyuyor