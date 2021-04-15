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    • Magazin
    • 15.04.2021 17:18
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    • 15.04.2021 17:18
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    Gündemde özellikle gündüz kuşağı izleyicileri ? Sorusuna yanıt arıyor. TV8’de hafta içi her gün yayınlanan ve ilgiyle izlenen büyük beden stil yarışması konsept değiştirerek eski ve yeni sezon yarışmacıları ile yola devam ediyor. Haftanın finalinden bir gün önce günün en yüksek ve en düşük puanlarını kimin aldığı merak konusu oldu. Hem eğlenceli hem de rekabet dolu anların yaşandığı belli oldu mu?

    takvim.com.tr
    Doya Doya Moda All Star birincisi hangi yarışmacı oldu?

    Doya Doya Moda All Star birincisi hangi yarışmacı oldu? 15 Nisan Doya Doya Moda All Star puanlaması açıklandı mı? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden merakla sorgulanıyor. 42 beden ve üstü büyük beden yarışmacıların modaya bakış açılarını yasıttığı, jüri koltuğunda Uğurkan Erez, Seray Sever, Gülşah Saraçoğlu ve Umut Eker'in oturduğu Doya Doya Moda All Star'da bugünün konsepti "Star Parçamı Sen Seç" oldu ve Pendik'te alışveriş yaparak hazırlandılar. İşte bugünün puan durumu…

    15 NİSAN PERŞEMBE DOYA DOYA MODA ALL STAR PUAN DURUMU

    Betül:
    Özde:
    Birben:
    Emel:
    Rümeysa:
    Ferdanur:
    Su:

    DOYA DOYA MODA ALL STAR HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

    Toplam 100 puan ile haftanın birincisi olup altın kolyeyi kazanan isim Su Baher oldu.

    DOYA DOYA MODA ALL STAR KİM ELENDİ?

    Bu hafta eleme yapılmadı

        GÜLŞAH SARAÇOĞLU KİMDİR?

        Gülşah Saraçoğlu 1982 yılında dünyaya geldi. Moda sektörünün önde gelen isimleri arasında yer alan Saraçoğlu, Dilek Hanif'in asistanı olarak sektöre girmişti. İlk çalışmalarını Hande Yener için yaptı. Ardından Nükhet Duru için kostümler hazırladı. Heute Couture atölyesinde Nicole Kidman, Bülent Ersoy, Ajda Pekkan, Seda Sayan, Demet Akalın, Nükhet Duru, Sibel Can, nazan Öncel gibi isimler için çalışmıştır.2011 yılında Eda Taşpınar ve Deniz Berdan ile birlikte Sen Yeter Ki İste adlı program yapmıştır.Dubai'de mağazası bulunmaktadır.2010 yılında Selçuk Yentur ile evlenip 2012'de boşanmıştır. 2014 yılında yeniden evlendikten sonra 2015'te boşanmıştır. 11 Ocak 2018'de ise Yentur ile nişanlanmıştır. 2011 doğumlu Aslan Yentur adında bir oğlu vardır.

        RÜMEYSA BUYURAN KİMDİR?

        Doya Doya Moda Rümeysa Buyuran 22 yaşında, Aslen Rizeli ve 1.68 boyunda 95 kilo ve 46 beden.46 beden giyen Rümeysa Buyuran, bedeniyle son derece barışık. 'Bulunduğum yerde dikkat çekmeyi severim, çünkü kendime ve tarzıma güveniyorum' sözleriyle dikkat çeken Doya Doya Moda'nın yeni sezon yarışmacısı Rümeysa Buyuran, oldukça iddialı konuştu.
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