Doya Doya Moda All Star birincisi hangi yarışmacı oldu? 15 Nisan Doya Doya Moda All Star puanlaması açıklandı mı? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden merakla sorgulanıyor. 42 beden ve üstü büyük beden yarışmacıların modaya bakış açılarını yasıttığı, jüri koltuğunda Uğurkan Erez, Seray Sever, Gülşah Saraçoğlu ve Umut Eker'in oturduğu Doya Doya Moda All Star'da bugünün konsepti "Star Parçamı Sen Seç" oldu ve Pendik'te alışveriş yaparak hazırlandılar. İşte bugünün puan durumu…