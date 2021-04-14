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    • Magazin
    • 14.04.2021 09:27
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    • 14.04.2021 09:28
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    ? ? SMS birincisi…

    Gündemde dün akşamdan bu yana pek çok kişi ? Sorusunun yanıtını merak ediyor ve araştırıyor. TV8’in fenomen yarışmasında dün akşam yine heyecan dolu bir ada konseyi vardı ve bir kişi hayallerine veda etmek zorunda kaldı. Peki SMS birincisi kim oldu, Survivor’a kim veda etti? Diğer yandan oynanan iletişim ödülü için Ünlülüler ve Gönüllüler takımları kıyasıya mücadele etti. Peki ? İşte yaşananlar…

    takvim.com.tr
    Survivor kim elendi?

    Survivor kim elendi? 13 Nisan Survivor iletişim oyununu hangi takım kazandı? SMS birincisİ kim oldu? Sorularının yanıtları özellikle dün izlemeyi kaçıranlar tarafından arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Yine heyecan dolu bir mücadele sergilenen Survivor'da çok önemli olan iletişim oyunu için mücadele verildi. Diğer yandan heyecan dolu ada konseyi toplandı ve Acun Ilıcalı elenen ismi açıkladı. İşte Survivor'a bu hafta veda eden kişi…

    SURVİVOR İLETİŞİM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

    Survivor Türkiye'de yarışmacılar için duygusal önemi olan iletişim oyunu oynandı. Elenen adayın belirleneceği ada konseyinden önce iletişim ödülünde mücadele eden ünlüler ve gönüllüler arasında kıran kırana bir mücadele yaşandı.

    Survivor iletişim oyununda skor 9-9'a gelince oyun bayrak yarışına kaldı. Bayrak yarışında ünlülerden Sergen - Melis, gönüllülerden Steven - Aleyna çıktı. Parkurdaki türlü engelleri aşan yarışmacılar, finalde iki kez beş topu düşürmesi gerekiyordu. Atışlarda Sergen, çok farklı bir şekilde kazanarak skoru 10-9 yaptı. Böylece iletişim oyununu ünlüler kazandı.

    ELEME ADAYLARI KİMLERDİ?

    Survivor 2021'de bu hafta iki dokunulmazlık oyununu da ünlüler kazandı. Dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımındaki ada konseylerindeki oylamalar sonucunda Hanzade ve Aleyna Çalışkan elemeye kalan ilk iki yarışmacı oldu.
    hanzade

    Gönüllüler takımında haftanın sms birincisi olan Aleyna Kalaycıoğlu ise 3. eleme adayını belirledi. Aleyna, Dora'yı eleme adayı yaptı. Böyle Survivor'da bu hafta elemeye kalan isimler Dora, Hanzade ve Aleyna Çalışkan oldu.

        SMS BİRİNCİSİ BELLİ OLDU!

        Survivor'da bu hafta gönüllüler takımı için sms halk oylaması yapıldı.Gönüllüler takımında bu hafta sms oylaması birincisi Aleyna Kalaycıoğlu oldu. Oylamada çıkan sürpriz sonucu duyan Aleyna Kalaycıoğlu gözyaşlarını tutamadı.

        SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

        Survivor 2021'de bu hafta eleme kalan gönüllüler takımı yarışmacıları Dora, Hanzade ve Aleyna Çalışkan arasında sms oylamasında en az oyu alan yarışmacıyı Acun Ilıcalı açıkladı.Oylama sonucuna göre Survivor'dan bu hafta elenen isim ise Hanzade Ofluoğlu oldu.

        SURVİVOR HANZADE KİMDİR?

        Survivor Hanzade 1988 yılında İstanbul'da doğmuştur. Tam adı Hanzade Durmuş Ofluoğlu olan Survivor Hanzade aslen İzmirli'dir. İlkokul, ortaokul ve liseyi İzmir'de okuyan Hanzade Survivor, Koç Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunudur.

        Var mısın? Yok musun yarışmasında tüm Türkiye onu tanıdı. Yarışmanın sonlarına doğru Acun Ilıcalı'nın teklifi ile Acun Medya bünyesinde çalışmaya başladı.

        2010 yılında Acun Medya tarafından hazırlanan "Yok Böyle Dans" programı sunuculuğu yaptı. Survivor yarışmaların sunuculuğu yaptı. O Ses Türkiye programında görev aldı.

        Hanzade Durmuş, 2005 yılından beri üniversiteden tanıştığı Saygun Ofluoğlu ile 2010 yılında evlendi.
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        Haberler Magazin Survivor kim elendi? 13 Nisan Survivor iletişim oyununu hangi takım kazandı? SMS birincisi…