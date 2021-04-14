ELEME ADAYLARI KİMLERDİ?

Survivor 2021'de bu hafta iki dokunulmazlık oyununu da ünlüler kazandı. Dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımındaki ada konseylerindeki oylamalar sonucunda Hanzade ve Aleyna Çalışkan elemeye kalan ilk iki yarışmacı oldu.

hanzade

Gönüllüler takımında haftanın sms birincisi olan Aleyna Kalaycıoğlu ise 3. eleme adayını belirledi. Aleyna, Dora'yı eleme adayı yaptı. Böyle Survivor'da bu hafta elemeye kalan isimler Dora, Hanzade ve Aleyna Çalışkan oldu.