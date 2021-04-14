Survivor kim elendi? 13 Nisan Survivor iletişim oyununu hangi takım kazandı? SMS birincisİ kim oldu? Sorularının yanıtları özellikle dün izlemeyi kaçıranlar tarafından arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Yine heyecan dolu bir mücadele sergilenen Survivor'da çok önemli olan iletişim oyunu için mücadele verildi. Diğer yandan heyecan dolu ada konseyi toplandı ve Acun Ilıcalı elenen ismi açıkladı. İşte Survivor'a bu hafta veda eden kişi…
SURVİVOR İLETİŞİM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor Türkiye'de yarışmacılar için duygusal önemi olan iletişim oyunu oynandı. Elenen adayın belirleneceği ada konseyinden önce iletişim ödülünde mücadele eden ünlüler ve gönüllüler arasında kıran kırana bir mücadele yaşandı.
Survivor iletişim oyununda skor 9-9'a gelince oyun bayrak yarışına kaldı. Bayrak yarışında ünlülerden Sergen - Melis, gönüllülerden Steven - Aleyna çıktı. Parkurdaki türlü engelleri aşan yarışmacılar, finalde iki kez beş topu düşürmesi gerekiyordu. Atışlarda Sergen, çok farklı bir şekilde kazanarak skoru 10-9 yaptı. Böylece iletişim oyununu ünlüler kazandı.
ELEME ADAYLARI KİMLERDİ?
Survivor 2021'de bu hafta iki dokunulmazlık oyununu da ünlüler kazandı. Dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımındaki ada konseylerindeki oylamalar sonucunda Hanzade ve Aleyna Çalışkan elemeye kalan ilk iki yarışmacı oldu.
hanzade
Gönüllüler takımında haftanın sms birincisi olan Aleyna Kalaycıoğlu ise 3. eleme adayını belirledi. Aleyna, Dora'yı eleme adayı yaptı. Böyle Survivor'da bu hafta elemeye kalan isimler Dora, Hanzade ve Aleyna Çalışkan oldu.