Sevilen diziden saçını başını yolduracak haber! Seyirciler ne yapacağını bilemedi! Show TV'de ayrılık rüzgarı esmeye başladı. Cuma günleri izleyicisini ekran başında ağırlayan ve başrollerinde Murat Yıldırım, Esra Bilgiç ve Atilla Olgaç gibi ünlü isimlerin yer aldığı diziyle ilgili final kararı aldı. BKM tarafından Show TV için çekilen ve yayınlandığı günden bu yana ilgiyle takip edilen dizi hakkında karar verildi. Show TV'den duyurulan son habere göre dizinin bu hafta final yapacağı bilgisi paylaşıldı. Dizi bu hafta cuma günü ekranlardaki macerasını tamamlıyor. Gelen son haberler Ramo'nun sıkı takipçilerini üzdü.

FİNAL YAPIYOR

Show TV'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Ramo dizisi bu hafta cuma günü yayınlanacak bölümüyle final yapacak. Böylece dizi ekranlardaki macerasını sonlandıracak.