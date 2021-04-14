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    • Magazin
    • 14.04.2021 22:44
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    • 14.04.2021 22:49
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    Sevilen diziden saçını başını yolduracak haber! Seyirciler ne yapacağını bilemedi! 'de ayrılık rüzgarı...

    'de ekranlarında yayınlanan dizisinin sıkı takipçilerini üzecek bir gelişme yaşandı. İki sezondur ekranlardaki macerasını sürdüren, hikayesi Adana'dan başlayıp İstanbul'da devam eden Ramo dizisi hakkında yapılan son açıklama izleyicilerini şaşırttı. Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç'in başrollerinde yer aldığı dizi bu hafta cuma günü yayınlanan bölümüyle final yapacak. Kısa sürede sosyal medyada çok konuşulan bu haber dizinin sıkı takipçilerini isyan ettirdi. Ramo böylece bayram öncesi ekranlara veda etmiş olacak. Şimdi izleyiciler final bölümüne günler kala yaşanacak gelişmelere odaklandı.

    takvim.com.tr
    O dizi için şok karar! Fişi çekildi...

    Sevilen diziden saçını başını yolduracak haber! Seyirciler ne yapacağını bilemedi! Show TV'de ayrılık rüzgarı esmeye başladı. Cuma günleri izleyicisini ekran başında ağırlayan ve başrollerinde Murat Yıldırım, Esra Bilgiç ve Atilla Olgaç gibi ünlü isimlerin yer aldığı diziyle ilgili final kararı aldı. BKM tarafından Show TV için çekilen ve yayınlandığı günden bu yana ilgiyle takip edilen dizi hakkında karar verildi. Show TV'den duyurulan son habere göre dizinin bu hafta final yapacağı bilgisi paylaşıldı. Dizi bu hafta cuma günü ekranlardaki macerasını tamamlıyor. Gelen son haberler Ramo'nun sıkı takipçilerini üzdü.

    FİNAL YAPIYOR

    Show TV'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Ramo dizisi bu hafta cuma günü yayınlanacak bölümüyle final yapacak. Böylece dizi ekranlardaki macerasını sonlandıracak.

    RAMO VE AİLESİNİN ÖLÜM KARARI VERİLDİ

    Şerif'in, Serdengeçtilerin asıl liderini bulmak için kurduğu plan işe yaradı ve Ramo, ifşa oldu. Ramo'yu bayıltıp alıkoyan Şerif, Serdengeçtilerin akıl hocası Tezer'i de öldürdü.

    Ramo'nun Serdengeçtilerin lideri olduğunu ve uzun bir süredir kendilerine oyun oynadığını öğrenen büyük patronlar, Ramo ve tüm ailesinin ölüm kararını verdi. Kaptan, sistemin kuralları gereği tüm ailenin, Ramo ile birlikte yok edilmesini istedi.

        DOĞU'NUN HAYATINI ANNESİ KURTARDI

        Silahtar'ın adamının tanıması üzerine Doğu yakalandı ve Silahtar tarafından işkenceye maruz kaldı. Cahide, Silahtar'ın elinde olan oğlunu görmeye gitti. Doğu'yu yaralı halde gören ve yaralarını temizleyen Cahide'nin 'oğlum' demesiyle Doğu, annesini tanıdı.

        Oğlunun ölmesine göz yummayan Cahide, Silahtar'ın adamını vurarak Doğu'yu kurtardı. Doğu'ya evden nasıl çıkacağını göstererek kaçmasına yardım eden Cahide, Kaptan'a yakalandı. Kaptan, Cahide'yi öldürdü.

        SİBEL'İN BÜYÜK ACISI

        Ramo'yu bulmak için harekete geçen Sibel, Nehir ile beraber Mazhar'ın mekanına gitti. Mazhar, burada Ramo'nun kanlı yüzüğünü Sibel'e verdi ancak Sibel ona inanmadı. Bunun üzerine Mazhar'ın izlettiği görüntüler Sibel'i şoke etti. Mazhar'ın verdiği telefondaki görüntüleri izleyen Sibel, Ramo'nun öldüğüne inandı. Sibel'in yaşadığı büyük yıkım izleyenleri de derinden etkiledi.

            RAMO'NUN AİLESİNE BÜYÜK SALDIRI

            Ramo ve ailesinin ölüm kararı alındıktan sonra Şerif, en seçkin adamlarını Ramo'nun evine göndererek büyük bir saldırı organize etti. Ramo'nun bütün ailesini katletmek isteyen büyük patronların adamları, yaptıkları baskında Serdengeçtileri ve Şahin'i öldürdü. Şahin'in kaybı üzerine bütün aile büyük bir acı yaşadı.
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            Haberler Magazin Sevilen diziden saçını başını yolduracak haber! Seyirciler ne yapacağını bilemedi! Show TV'de ayrılık rüzgarı...